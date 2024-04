Università israeliane? Prima criminalizzano poi fanno arrestare i docenti che dissentono dal genocidio

Intorno alle 17 di giovedì 18 aprile 2024, la professoressa dell’Università Ebraica e studiosa femminista di fama internazionale Nadera Shalhoub-Kevorkian è stata arrestata dalla polizia israeliana nella sua casa nella Città Vecchia di Gerusalemme con l’accusa di incitamento alla violenza.

La polizia ha fatto irruzione e perquisito la sua casa e lei è attualmente sottoposta a un interrogatorio duro e disumanizzante. Il suo avvocato ha detto che le accuse contro di lei sono gravi. Le informazioni sul suo rilascio non sono note. I palestinesi detenuti da Israele subiscono violenza fisica, emotiva e mentale.

La professoressa Shalhoub-Kevorkian, che possiede sia la cittadinanza israeliana che quella statunitense, è stata sottoposta a violenta repressione e molestie da parte dell’Università Ebraica per essersi espressa contro il genocidio in corso a Gaza.

Inoltre, a marzo è stata sospesa dall’incarico di insegnante, per poi essere reintegrata quando è diventato chiaro che le accuse contro di lei non avevano alcun fondamento.

L’attacco contro la professoressa Shalhoub-Kevorkian è un attacco contro uno delle e dei tanti studiose/i, studenti e attivisti palestinesi che portano alla luce la natura violenta e genocida dello Stato israeliano, che è sotto gli occhi di tutto il mondo durante la presentazione del Sudafrica alla Corte internazionale di giustizia (ICJ).

Quella presentazione è stata sufficientemente persuasiva da far sì che l’ICJ abbia ritenuto quasi all’unanimità nella sua sentenza provvisoria del 26 gennaio 2024 che l’attacco di Israele a Gaza è plausibilmente un genocidio.

Riconosciamo quindi questo come un tentativo di mettere a tacere la critica alla violenza dello stato israeliano in un contesto di una società intrisa di aperta incitamento e discorso genocida.

Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, infatti, ha accolto con favore l’arresto e ha affermato che esso “trasmette un messaggio importante: chiunque inciti contro lo Stato di Israele, agiremo contro di lui. Non potranno nascondersi dietro la loro posizione o qualsiasi altro titolo.”

Questo silenzio e questa repressione mettono in pericolo non solo la professoressa Shalhoub-Kevorkian, ma anche la vita e l’istruzione degli studenti che studiano, scrivono e fanno parte della sua comunità intellettuale all’Università Ebraica e oltre.

Noi, come accademici internazionali, riteniamo l’Università Ebraica di Gerusalemme responsabile dell’arresto e della detenzione della professoressa Shalhoub-Kevorkian a causa della sua persistente e pubblica repressione della sua libertà accademica, che ha portato direttamente all’arresto di oggi.

Chiediamo agli studiosi, agli attivisti e alle persone di coscienza internazionali di chiedere il suo rilascio immediato. Siamo indignati per questa azione illegale e rifiutiamo la continua violenza che lo Stato israeliano e le sue istituzioni esercitano contro il popolo palestinese e coloro che difendono la giustizia e la libertà.

Agisci oggi per il rilascio immediato della professoressa Shalhoub-Kevorkian:

1) Scrivendo ad Asher Cohen, presidente dell’Università Ebraica di Gerusalemme (asher.cohen@mail.huji.ac.il); Tamir Sheafer, Rettore (tamir.sheafer@mail.huji.ac.il); e Asher Ben-Arieh, preside della Scuola di lavoro sociale (benarieh@mail.huji.ac.il).

2) Contattare i rappresentanti degli Stati Uniti e chiedere loro (1) di chiedere il rilascio immediato del professor Shalhoub-Kevorkian e (2) di proteggere la libertà accademica degli studiosi, degli studenti e di coloro che si esprimono contro il genocidio palestinesi.

3) Creare una tempesta sui social media facendo circolare la nostra dichiarazione e chiedendo il rilascio immediato del professor Shalhoub-Kevorkian; usa l’hashtag #FreeNadera e tagga The Hebrew University of Jerusalem

Questo appello è stato sottoscritto finora da:

Dr. Lila Abu-Lughod, Joseph L. Buttenwieser Professor of Social Science, Columbia University

Rashid Khalidi, Edward Said Professor of Modern Arab Studies, Department of History, Columbia University

Judith Butler, Distinguished Professor in the Graduate School, UC Berkeley

Sherene Seikaly, Associate Professor of History, UCSB

Dr. Raz Segal, Associate Professor of Holocaust and Genocide Studies and Endowed Professor in the Study of Modern Genocide, Stockton University

Dr. Sarah Ihmoud, Assistant Professor of Anthropology, The College of the Holy Cross

Dr. Sherene H. Razack, Distinguished Professor of Gender Studies, UCLA

Dr. Devin Atallah, Assistant Professor of Psychology, University of Massachusetts Boston

Dr. Shahnaaz Suffla, Professor in the Institute for Social and Health Sciences, University of South Africa

Dr. Saree Makdisi, Professor of English, UCLA

Dr. Robin Kelley, Distinguished Professor of History, UCLA

Dr. Miriam Cooke, Braxton Craven Distinguished Professor Emerita of Arab Cultures, Duke University

Pregs Govender, African Gender OInstitute, UCT, Former South African MP and SA Human Rights Commissioner

Dr. Deborah Dwork, Director of the Center for the Study of the Holocaust, Genocide, and Crimes Against Humanity, Graduate Center–City University of New York

Mimi Kirk, Adjunct Faculty, Georgetown University

Dr. Keren Weitzberg, senior lecturer, School of Politics and International Relations, fellow, Institute of Humanities and Social Sciences, Queen Mary University of London

Dr. Clive Gabay, Reader in International Politics, School of Politics and International Relations, Queen Mary University of London

Dr. Vasuki Nesiah, Professor of Practice in Human Rights and International Law, NYU

Dr. Leila Farsakh, Professor of Political Science, University of Massachusetts Boston

Dr. Bram Wispelwey, Instructor, Harvard Medical School and Harvard Chan School of Public Health

Dr. David Theo Goldberg, Distinguished Professor, Department of Anthropology, University of California, Irvine

Miriam Ticktin, Professor of Anthropology, CUNY Graduate Center

Dr. Hoda Elsadda, Professor of English and Comparative Literature, Cairo University

Dr. Fatima Sadiqi, Visiting Professor, Hamad Bin Khalifa University

Dr. Victoria Sanford, Lehman Professor of Excellence, Lehman College & the CUNY Graduate Center

Dr. Stephen Sheehi, Sultan Qaboos Professor of Middle East Studies, William & Mary.

Dr. Lara Sheehi, Assistant Professor of Psychology, Doha Institute of Graduate Studies

Dr. Rachel Rosen, University College London

Dr. Rosalind Edwards, University of Southampton UK

Dr. Lara Deeb, Professor of Anthropology, Scripps College

Dr. Gala Rexer, University College London

Dr. Heidi Morrison, Associate Professor of History, University of Wisconsin- La Crosse

Dr. Jeffrey Sacks, Associate Professor and Chair, Literature, UC Riverside

Professor Rana A. Sharif, CSU Northridge

Professor Vasuki Nesiah, Human Rights and International Law, NYU

Professor Zakia Salime, Rutgers University

Dr. Rishita Nandagiri, King’s College London

Dr. Marion Kaplan, Professor Emerita of Hebrew and Judaic Studies, NYU

Dr. Leti Volpp, University of California, Berkeley School of Law

Dr. Amahl Bishara, Associate Prof. of Anthropology, Tufts University

Dr. Taner Akçam, Director of the Armenian Genocide Research Program of PAI, UCLA

Dr. Sultan Doughan, Assistant Professor of Anthropology, Goldsmiths University London

Dr. Nivi Manchanda, Associate Professor of International Politics, Queen Mary, University of London

Dr. Nadim Rouhana, Professor of International Negotiation and Conflict Studies, Tufts University

Dr. Atalia Omer, Professor of Religion, Conflict, and Peace Studies, University of Notre Dame

Dr. Minoo Moallem. Professor of Gender Studies, UC Berkeley

Dr. Shannon Speed, Professor of American Indian Studies and Gender Studies, UCLA

Dr. Noura Erakat, Associate Professor of Africana Studies, Rutgers University

Dr. Daniel Segal, Jean M. Pitzer Emeritus Professor of Anthropology and Emeritus Professor of History, Pitzer College

Dr. Darryl Li, Associate Professor of Anthropology and Associate Member of the Law School, University of Chicago

Dr. Ussama Makdisi, Professor of History and Chancellor’s Chair, University of California Berkeley

David Lloyd, Distinguished Professor of English, UC Riverside, USA

Daniel Segal, Jean M. Pitzer Emeritus Professor of Anthropology and Emeritus Professor of History, Pitzer College of the Claremont Colleges

And Heather Ferguson, Associate Professor of History, Claremont McKenna College

Nelson Maldonado-Torres, Professor of Philosophy, University of Connecticut and Frantz Fanon Foundation

Mohamed Seedat, Emeritus Professor, Institute for Social and Health Sciences, University of South Africa

Professor Salim Vally, Research Chair in Community, Adult and Workers Education, University of Johannesburg

Dr. Sondra Hale, UCLA

Dr. Suad Joseph, Distinguished Research Professor, University of California-Davis

Dr. Sherene Hafez, Department of Gender and Sexuality Studies, University of California, Riverside

Dr. Louise Cainkar, Professor, Marquette University

Dr. Bassam Haddad, Associate Professor of Political Science, George Mason University

Dr. Silvia Pasquetti, Senior Lecturer in Sociology, Newcastle University

Professor Tariq Jazeel, Department of Geography, University College London

Dr. Tom Western, Lecturer in Social and Cultural Geography, University College London

Ms. Penelope Quinton former UNAIS Capacity Builder Right to Education Campaign, An Najah University, Nablus 2008/09

Dr. James Kneale, Associate Professor, Geography, University College London

Dr. Victoria Araj, Lecturer in Equality, University of Lincoln, UK

Dr. Mayssoun Sukarieh: King’s College London

Dr. Carlo Morelli, Dundee University & Honorary Secretary Scotland UCU

Professor Laleh Khalili, University of Exeter

Liam O’Dowd, Emeritus Professor of Sociology, Queen’s University Belfast

Erica Burman, Professor of Education, University of Manchester

Ian Parker, Emeritus Professor of Management, University of Leicester, UK

Dr. Artemis Christinaki, Honorary Research Fellow, The University of Manchester

Dr. Kirsteen Paton, Senior Lecturer in Sociology, University of Glasgow

Maria Hantzopoulos, Professor of Education, Vassar College

Sadhvi Dar, Reader in Interdisciplinary Management and Organisation Studies, School of Business and Management, Queen Mary University of London, UK

Professor Roberto Veneziani, Queen Mary University of London

Nancy Stern, Professor, The City College of New York, CUNY

Nacira Guenif, Professor of Sociology and Anthropology, University Paris 8, LEGS (CNRS)

Professor Hannah Jones, Department of Sociology, University of Warwick

Dr. Hanan Toukan, Associate Professor of Politics and Middle Eastern Studies, Bard College Berlin

Anat Pick, Dept of Film, Queen Mary Univeristy of London.

Professor Rowland Atkinson, University of Sheffield

Dr. Jess Bier, Associate professor of urban sociology, Erasmus University Rotterdam

Philomena Harrison, Senior Lecturer in Social Work, Liverpool Hope University, UK

Dr. Thea Renda Abu El-Haj, Professor of Education, Barnard College, Columbia University

Dr. Nicola Perugini, University of Edinburgh

Sameena Ahmad, retired senior lecturer, Manchester University

Dr. Tanzil Chowdhury, Associate Professor of Public Law, Queen Mary, University of London

Dr. Anna-Esther Younes

Dr. Lisa Tilley, SOAS

Dr. Polly Pallister-Wilkins, Associate Professor, University of Amsterdam

Neve Gordon, Professor of Human Rights and Humanitarian Law, School of Law, Queen Mary University of London

Catherine Rottenberg, Professor of Feminist Media Studies, Goldsmiths College, University of London

Prof. Penny Green, QMUL

Prof. Paul Highgate, University of Bath

Dr. Zeina Zaatari, Director of Arab American Cultural Center, University of Illinois at Chicago

Dr. Hind Ahmed Zaki, University of Connecticut

Dr. Houri Berberian, Professor of History, University of California, Irvine

Dr. Fida Adely, Department of Anthropology, Georgetown University

Dr. Maya Wind, University of British Columbia

Dr. Susan Morrissey, Professor of History, University of California, Irvine

Dr. Kevan Antonio Aguilar, Assistant Professor of History and Vice Chair of the Irvine Faculty Association, University of California, Irvine

Dr. Michael Harris, Professor of Mathematics, Columbia University

Dr. Barry Trachtenberg, Michael H. and Deborah K. Rubin Presidential Chair of Jewish History, Wake Forest University

Dr. Omer Bartov, Samuel Pisar Professor of Holocaust and Genocide Studies, Department of History; Faculty Fellow, Watson Institute for International & Public Affairs, Brown University

Dr. Haynes Miller, Professor of Mathematics emeritus, Massachusetts Institute of Technology

Dr. Sunaina Maira, Professor, Asian American Studies, UC Davis

Dr. Nadje Al-Ali, Professor of Anthropology and Middle East Studies, Brown University

Dr. David Palumbo-Liu, Louise Hewlett Nixon Professor and Professor of Comparative Literature and, by courtesy, of English, Stanford University

Dr. Fatma Muge Gocek, Professor of Sociology, University of Michigan

Dr. Adam Miyashiro, Professor of Literature, Stockton University

Dr. Egla Martinez, Associate Professor, Human Rights and Social Justice, IIS, Carleton University, Canada

Dr. Yazid Ben Hounet, CNRS, Laboratoire d’Anthropologie Sociale, Paris

Dr. Liron Mor, Associate Professor & Director of Graduate Studies, Comparative Literature, University of California, Irvine

