La Gaza Freedom Flotilla pronta a salpare

Una nuova Freedom Flotilla diretta a Gaza è pronta a partire. All’iniziativa parteciperanno circa un migliaio di persone tra medici, avvocati e giornalisti provenienti da vari paesi. Gli organizzatori della Freedom Flotilla per Gaza affermano che tutti i requisiti tecnici e di equipaggio sono stati completati per poter salpare venerdì. (alcune fonti riferiscono però che si prevede qualche ritardo nella partenza, ndr).

“Stiamo lavorando diligentemente per spostare le nostre barche in un porto di Istanbul dove le procedure burocratiche per centinaia di partecipanti possono essere completate, per consentire l’imbarco a partire da venerdì mattina”, ha dichiarato la Freedom Flotilla Coalition (FFC) in una dichiarazione di mercoledì.

Circa 1.000 persone tra medici, avvocati e giornalisti di vari paesi parteciperanno all’impresa di cui due navi sono destinate agli attivisti, una terza è destinata a trasportare 5.500 tonnellate di aiuti umanitari e una quarta è prevista per l’adesione.

I partecipanti dovevano sottoporsi alla “formazione richiesta per l’azione diretta nonviolenta” prima della partenza, si legge nella dichiarazione.

“I governi devono rifiutarsi di collaborare al mantenimento dell’assedio illegale di Israele su Gaza ostacolando la flottiglia in qualsiasi modo”, ha detto Huwaida Arraf, avvocato statunitense per i diritti umani e membro del comitato direttivo della FFC.

“Chiediamo ai governi dei 40 paesi rappresentati nella Freedom Flotilla di rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e chiediamo che Israele garantisca alla flottiglia un passaggio sicuro verso Gaza”, ha sottolineato.

Tra i partecipanti di spicco c’è Zwelivelile Mandla Mandela, nipote dell’ex presidente sudafricano e leader della lotta contro l’apartheid Nelson Mandela, la quale ha espresso entusiasmo per l’annuncio ufficiale della data di partenza della flottiglia.

“Siamo finalmente riusciti a salpare e non vediamo l’ora di rompere l’assedio e rompere il blocco su Gaza e garantire che i palestinesi e la società civile in particolare ricevano questi aiuti umanitari”.

“Siamo certi che sarà un successo”, ha detto Mandela, che è anche un deputato dell’African National Congress.

“La Gaza Freedom Flotilla è composta da civili disarmati che sono qui in missione pacifica per sfidare il blocco israeliano di Gaza e per fornire assistenza umanitaria come richiesto dalla Corte Internazionale di Giustizia”, ha spiegato Ann Wright, colonnello dell’esercito americano in pensione ed ex diplomatica.

Wright è anche membro del comitato direttivo della Coalizione, composta da 12 gruppi nazionali che, ha detto, “stanno sfidando il blocco illegale della marina israeliana di Gaza”.

L’ex diplomatica ha spiegato che a bordo ci sono prodotti alimentari che “hanno lo scopo di mantenere in vita le persone”.

Ci sono anche forniture mediche che “non sono ammesse a Gaza o non vi entrano in quantità sostanziali per mantenere in vita le persone”.

Wright ha detto che gli israeliani si rifiutano di far entrare molti tipi di attrezzature mediche, “mettendo in pericolo la vita delle persone malate o ferite”.

“Quindi abbiamo forniture mediche per i neonati. Abbiamo latte artificiale e scorte di cibo per i bambini che stanno mostrando gli effetti immediati della malnutrizione causata da questo genocidio della fame che il governo israeliano sta facendo”, ha sottolineato.

Un’altra partecipante è Margaret Pancetta, 69 anni, che si è descritta come “solo una normale anziana di Glasgow” che è stata nella Palestina occupata “diverse volte”, la prima è stata 21 anni fa come membro del Movimento Internazionale di Solidarietà.

“Spero davvero che riusciremo a rompere l’assedio. La mia speranza è che arrivino queste 5.500 tonnellate di aiuti a Gaza e che la gente di Gaza sappia che è amata e sostenuta”, ha detto in un video condiviso sul canale Telegram ufficiale di FFC.

Il brasiliano Felipe Lopez, coinvolto nell’organizzazione della copertura mediatica della missione, ha spiegato l’importanza di documentare il viaggio e l’esperienza dei partecipanti.

“Quando salperemo, sarò a bordo e riferirò tutto ciò che sta accadendo. Quindi, per favore, connettiti con noi, condividi i nostri contenuti… Taggate i vostri politici e unitevi a noi”, ha detto.

Nel 2010, uno sforzo simile con navi che trasportavano più di 600 attivisti provenienti da più di 30 paesi, provocò la morte di nove persone dopo che l’esercito israeliano fece irruzione sulla nave turca Mavi Marmara in acque internazionali. Un decimo attivista è poi morto per le ferite riportate (va ricordato che anche negli anni successivi ci furono nuove Freedom Flotilla che cercarono di raggiungere Gaza, nel 2012 anche dall’Italia, ma furono bloccate dalla Marina militare israeliana, ndr)

Uno degli attivisti, Arraf, che è stato uno degli organizzatori della flottiglia del 2010, ha detto che “poiché questo assedio e tutto ciò che Israele sta facendo è illegale, qualsiasi tipo di intercettazione delle nostre navi sarebbe illegale. Qualsiasi tipo di violenza che Israele farebbe sarebbe illegale”.

“Siamo un’iniziativa civile che porta aiuti umanitari al popolo palestinese”, ha sottolineato. “Passeremo dalle acque internazionali alle acque territoriali di Gaza. Non stiamo entrando nelle acque israeliane e la gente di Gaza ci vuole lì”.

Arraf ha anche auspicato “che questo tipo di azione mobiliti un’azione più ampia, non solo una questione di aiuti. Sì, il popolo palestinese ha un disperato bisogno di aiuto in questo momento. Ma dobbiamo affrontare le realtà politiche che lasciano i palestinesi bisognosi di questi aiuti. Dobbiamo fermare quello che Israele sta facendo”.

