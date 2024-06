Claudia Sheinbaum sarà la prima donna presidente della storia del Messico

La coalizione guidata dalla candidata della sinistra, Claudia Sheinbaum prevale nel governatorato dello Yucatan e nelle città di Jalisco e Veracruz. Vittoria completa a Città del Messico di cui la Shenbaum era stata sindaco.

Inoltre, si aggiungono le vittorie dei governatorati di Morelos e Puebla. Chiapas e Tabasco . È una differenza contundente”, ha affermato Delgado.

Secondo il conteggio rapido pubblicato dall’Istituto nazionale elettorale Claudia Sheinbaum ha ottenuto un consenso sopra al 50 per cento dei voti. Il divario con la sua principale rivale, Xochitl Galvez della coalizione di partiti di centro e di destra, è più del 25 per cento.

Dopo la chiusura dei seggi elettorali a livello nazionale, El Financiero ha presentato i risultati di un exit poll che dava Claudia Sheinbaum come vincitrice delle elezioni presidenziali del 2024, per succedere al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ciò che questo exit poll a livello nazionale proietta indica Claudia Sheinbaum come vincitrice nella corsa presidenziale negli exit poll di EL Financiero, non c’è differenza che ci faccia dubitare all’interno del margine di errore, quindi c’è una proiezione con maggiore chiarezza”, ha detto il direttore dell’indagine di El Financiero.

In gioco c’erano due diversi modelli di paese: da un lato il ritorno al neoliberismo, dall’altro l’umanesimo messicano del presidente uscente Obrador, che negli ultimi anni ha funzionato perché ha minato le cause strutturali dell’ingiustizia sociale, e che la Sheinbaum promette di continuare. Gli indicatori mostrano una riduzione della povertà dal 41,9% nel 2018 al 36,3% nel 2022, il che significa che più di 5,1 milioni di persone sono uscite dalla povertà, sia nelle regioni ricche che in quelle emarginate del Sud.

Le elezioni messicane si sono svolte regolarmente anche se non sono mancati espisodi di violenza politica in uno dei paesi più violenti dell’America Latina.

Un candidato alle amministrative a Cutzeo, nello stato di Michoacan , Israel Delgado, 35 anni, è stato assassinato a colpi di arma da fuoco sabato sera vicino a casa sua. 84 seggi sono rimasti chiusi per via della violenza legata alle bande criminali. Almeno 222 seggi, di cui 108 in Chiapas, non hanno aperto per problemi di sicurezza.

3 Giugno 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO