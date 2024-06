Elezioni in India: una prima ricognizione

Narendra Modi si è dichiarato vincitore delle elezioni indiane alle 21.00 ora locale di martedì sera. Sebbene lo scrutinio non fosse ancora completo, la coalizione guidata dal suo partito, il Bharatiya Janata Party (BJP), sembrava aver mantenuto la maggioranza nelle più grandi elezioni generali del mondo.

La situazione – se confermata – metteve il 73enne leader del partito nazionalista indù a un passo dall’assicurarsi uno storico terzo mandato alla guida del Paese più popoloso della Terra.

Lo scrutinio delle elezioni più importanti del mondo, iniziate più di sei settimane fa, è iniziato martedì mattina dopo la chiusura degli ultimi seggi, avvenuta sabato. In questo gigantesco atto di democrazia, più di 640 milioni dei 970 milioni di persone che sono state chiamate a votare – oltre il 10% della popolazione mondiale – hanno espresso il loro voto, con un’affluenza di circa il 66%.

La vittoria, tuttavia, è stata però di molto ridotte dimensioni rispetto al passato e ha avuto un retrogusto amaro per il leader, dopo che il BJP ha subito una batosta elettorale che né le proiezioni né gli exit poll avevano previsto.

“Per la prima volta, Modi dovrà fare i conti con il fatto che il suo partito non ha conquistato la metà più uno dei seggi della Lok Sabha (la camera bassa del Parlamento, che avrà il compito di insediarlo), come nelle due precedenti legislature, il che gli richiederà di tessere equilibri politici con i suoi partner di governo”, afferma l’inviato speciale di El País in India.

L’alternativa dell’opposizione – un’alleanza di oltre 20 partiti, guidata dal Partito del Congresso (PC), con Rahul Gandhi a capo – è riuscita ad arrivare testa a testa con il BJP per la prima volta in un decennio, anche se non ha alcuna possibilità reale di formare da sola un esecutivo.

Con i numeri provvisori ancora in ballo, l’attuale primo ministro si assicurerebbe così la leadership dell’India per la terza volta consecutiva, mettendosi alla pari con Jawaharlal Nehru, il primo capo di governo post-indipendenza.

Il suo mandato, tuttavia, sarebbe soggetto nei prossimi cinque anni alle “amicizie volubili”, fluide e instabili della politica indiana e a un maggiore controllo da parte di un’opposizione che esce rafforzata dalle urne.

Insomma un quadro di incertezza che sembra in grado di minare sia l’agenda politica prevista da Modi che la stessa stabilità del Paese.

“Il calo dell’affluenza alle urne indica per certi versi che l’era Modi si è esaurita. Ma sottolinea anche l’impatto duraturo di un leader che entrerà nella storia dell’India”, continua il giornalista de El País.

Sotto il suo mandato, infatti, il Paese ha avuto un impatto sulla scena internazionale e ha superato il Regno Unito in termini di PIL, diventando la quinta economia mondiale. Prima della fine di questo mandato, Modi punta a portare l’India al terzo posto, dietro solo a Stati Uniti e Cina.

Ma sull’altro piatto della bilancia deve affrontare la crescente preoccupazione delle organizzazioni e delle istituzioni internazionali per il deterioramento degli standard democratici, il calo del rispetto dei diritti e delle libertà e le crescenti vessazioni nei confronti dell’opposizione, delle minoranze e delle voci critiche.

Una “torsione autoritaria” che abbiamo più volte testimoniato dalle colonne di questo giornale, mentre in tutto l’Occidente si glissava pur di presentare l’India come alternativa alla Cina.

L’Alleanza Nazionale Democratica, guidata dal BJP al governo, avrebbe conquistato 291 seggi su 543 nella Lok Sabha, 52 seggi in meno rispetto al risultato del 2019, secondo le proiezioni dei voti conteggiati dall’agenzia di stampa India Today ieri sera.

L’opposizione, che da settimane avverte che potrebbero esserci sorprese nel conteggio finale, si sarebbe assicurata 234 seggi, 107 in più rispetto a cinque anni fa. Il BJP, in ogni caso, si ritroverebbe con 240 seggi, 63 in meno di quelli conquistati nel 2019, senza superare i 272 seggi necessari per ottenere la maggioranza parlamentare.

Nel frattempo, il Partito del Congresso raddoppierebbe quasi la sua presenza nella Lok Sabha, con 99 seggi, secondo i dati ufficiali parziali.

Lo scrutinio più veloce del previsto ha dato luogo a momenti di speculazione per tutta la giornata. Modi ha messo a tacere i dubbi intorno alle 21.00, quando è arrivato in auto al quartier generale del BJP, blindato da polizia e militari e circondato da centinaia di sostenitori che hanno scandito il suo nome al suo passaggio.

Da lì, davanti a una folla colorata, ha assicurato che avrebbe formato un governo con la sua alleanza “per la terza volta di fila” e ha ringraziato i suoi elettori. “La vittoria di oggi è la vittoria della più grande democrazia del mondo e della sua Costituzione”, ha detto.

I leader del blocco di opposizione non sembrano arrendersi. A conteggio già in uno stadio avanzato, non hanno chiarito se cercheranno di formare un governo. “Decideremo domani dopo aver discusso con i nostri partner”, ha dichiarato Rahul Gandhi, martedì sera.

“Il Paese ha detto in maniera massiccia che non vuole che Modi e Amit Shah [ministro dell’Interno] siano coinvolti nella gestione del Paese. Non ci piace il modo in cui state attaccando la Costituzione“, ha detto Gandhi.

Un clima polarizzato

Le elezioni si sono svolte in un clima polarizzato, con dibattiti che gravitavano attorno all’inflazione e alla disoccupazione, al rispetto dello Stato di diritto e alle vessazioni nei confronti delle minoranze, in particolare dei musulmani.

In campagna elettorale, l’opposizione ha accusato il partito nazionalista indù di Modi di aver truccato la democrazia indiana durante il suo decennio al potere e di perseguire una maggioranza sufficiente a forzare una modifica costituzionale per cancellare il secolarismo indiano dai suoi articoli.

L’India rurale è stata un pezzo fondamentale del puzzle, come dimostra la risposta elettorale in Uttar Pradesh e Rajasthan: “La storia si sta scrivendo nell’India rurale”, ha osservato uno dei commentatori di India Today durante la trasmissione in diretta.

“La gente non ha lavoro, vuole più di cinque chili di razioni di riso”, ha aggiunto un altro commentatore, riferendosi ai programmi di aiuto alimentare lanciati dal governo di Modi.

L’alleanza di centro-sinistra guidata dal Congresso, che sfida il BJP e l’NDA al governo, come dicevamo, non è riuscita a ottenere la maggioranza, ma ha definito i risultati una vittoria morale. L’Alleanza Nazionale Democratica Inclusiva Indiana, o semplicemente INDIA, è riuscita ad ottenere circa 230 seggi. E spera ancora di formare un governo in alleanza con altri partiti.

Anche i partiti di sinistra che facevano parte dell’alleanza INDIA hanno aumentato la loro quota in parlamento conquistando circa otto seggi, tre in più rispetto all’ultima volta.

Sitaram Yechury, segretario generale del Partito Comunista dell’India (marxista), ha affermato che questi risultati elettorali faranno sì che il governo “dittatoriale” di un solo partito, le atrocità contro le minoranze religiose e l’assalto ai valori e alle istituzioni secolari dell’India non rimarranno incontrastati, poiché “ora c’è un maggiore spazio per la resistenza popolare”.

I partiti dell’opposizione di centro-sinistra avevano accusato il BJP, partito decisamente di destra, di aver cercato di polarizzare la popolazione su basi religiose demonizzando le minoranze, in particolare i musulmani, e di aver combattuto le elezioni con un programma a sfondo religioso.

I leader dell’opposizione hanno affermato che i risultati ottenuti finora dimostrano che l’alleanza di centro-sinistra è stata in grado di contrastare in maniera decisiva questa agenda concentrandosi sui temi della giustizia sociale e del benessere economico della popolazione.

Il peggioramento delle condizioni economiche per la maggior parte della popolazione, con l’aumento della disoccupazione tra i giovani istruiti, la crescita delle disuguaglianze e l’aumento dei prezzi sono stati altri importanti temi elettorali evidenziati dall’opposizione.

Un primo quadro del voto

Vediamo alcune delle principali sorprese uscite dalle urne in un contesto piuttosto difficile da comprendere per i non “addetti ai lavori” aggiornate a mercoledì mattina.

L’Uttar Pradesh (UP), uno Stato governato dal BJP dal 2017, ha un totale di 80 circoscrizioni parlamentari. Essendo lo Stato più popoloso dell’India, con oltre 240 milioni di abitanti, è la chiave per determinare chi governerà a Nuova Delhi. Inoltre, sia Modi che il leader del Congresso Rahul Gandhi hanno contestato le elezioni da diverse circoscrizioni dello Stato.

Nel 2019, l’NDA ha vinto 64 seggi nello Stato, di cui 62 sono stati conquistati dal BJP. Il Congresso ha ottenuto un solo seggio, il Bahujan Samaj Party (BSP) ne ha conquistati 10 e il Samajwadi Party (SP) cinque.

Ma il risultato del 2024 appare molto diverso. L’SP ha ottenuto 37 seggi e il Congresso sei, per un totale di 43 seggi per l’alleanza INDIA.

Il BJP ha ottenuto 33 seggi, mentre i suoi alleati hanno ottenuto tre seggi in UP. Il BJP ha perso nella circoscrizione di Faizabad, dove si trova il tempio di Ram ad Ayodhya, consacrato da Modi a gennaio. Il tempio – costruito sulle rovine della moschea di Babri, demolita da una folla indù nel 1992 – è stato il fulcro della campagna elettorale del BJP. Nostre fonti rivelano che la costruzione ha comportato la demolizione di interi quartieri circostanti, e che il dato socio-economico rispetto alle persone displaced ha sovrastato probabilmente il dato religioso.

L’analista politico e professore di hindi Apoorvanand ha dichiarato ad Al Jazeera che la partnership tra l’SP e il Congresso ha funzionato meglio questa volta rispetto al passato, aggiungendo che l’intesa tra il leader dell’SP Akhilesh Yadav e Gandhi è stata più forte “e si è propagata verso il basso”.

Oltre a garantire la sua base di elettori abituale, costituita da musulmani e dalla comunità Yadav, l’SP si è esteso ad altre comunità emarginate, ha affermato Apoorvanand. Ha aggiunto che anche il crescente malcontento nei confronti del BJP tra coloro che hanno meno di 35 anni ha contribuito a far perdere al partito la sua influenza nello Stato settentrionale.

“Ho parlato con i giovani di tutte le parti dell’UP e sono arrabbiati con il BJP”, ha aggiunto. Ha spiegato che ciò è dovuto allo scollamento tra l’illusione di un’utopia di una nazione indù che il BJP ha cercato di enfatizzare, anche se la realtà della crescente disoccupazione ha colpito gli elettori.

“La gente si chiede a cosa serva l’utopia di una nazione indù se non può vivere in modo dignitoso”, ha detto.

Nel collegio elettorale di Modi, Varanasi, il candidato del Congresso Ajay Rai ha intaccato in modo significativo il margine di vittoria del primo ministro nel 2019. Il suo margine di vittoria è sceso a circa 152.000 voti dai quasi 480.000 di cinque anni fa.

Per contro, Gandhi ha vinto a Rae Bareli con 390.000 voti.

Nella vicina Amethi, Smriti Irani del BJP ha perso contro Kishori Lal del Congresso. Nel 2019, Irani aveva vinto il bastione della famiglia Gandhi, battendo Gandhi, che aveva vinto il seggio nel 2014, per 55.000 voti.

Nel Bengala Occidentale: il Trinamool mantiene la sua forza.

Il principale Stato orientale è attualmente governato dal partito di opposizione All India Trinamool Congress, comunemente noto come TMC, membro riluttante dell’alleanza INDIA.

Il BJP ha registrato un significativo miglioramento nelle elezioni del 2019 rispetto al 2014, conquistando 19 dei 42 seggi parlamentari del Bengala occidentale. Il TMC ne ha conquistati 22, mentre il Congresso ha ottenuto due seggi.

Prima dello spoglio, gli exit poll avevano previsto che il BJP avrebbe potuto conquistare la stragrande maggioranza dei seggi dello Stato.

Martedì, però, queste previsioni si sono rivelate inesatte. Il TMC ha vinto 29 seggi, mentre il BJP ne ha conquistati solo 12. Il Congresso si è aggiudicato i seggi rimanenti. Il Congresso ha vinto il seggio rimanente.

Nel Kerala il BJP ha superato la sua ultima frontiera

Lo Stato meridionale è stato a lungo un bastione della sinistra dove il BJP, con la sua politica maggioritaria indù, ha faticato a vincere.

Le cose sono cambiate quest’anno, quando Suresh Gopi del partito ha vinto con un margine di 74.686 voti nella circoscrizione di Thrissur, diventando il primo parlamentare del BJP nella Lok Sabha del Kerala.

Il Congresso ha conquistato 14 seggi nello Stato meridionale.

Come ha fatto il BJP a ottenere questo risultato? In parte, secondo l’analista Apoorvanand, “allineandosi e cercando di collaborare con gli elementi islamofobici all’interno delle comunità cristiane del Kerala”.

Gli indù rappresentano il 55% della popolazione dello Stato, seguiti dai musulmani al 27% e dai cristiani al 18%. Insieme, i due gruppi minoritari costituiscono quasi la metà della popolazione, il che li rende forze formidabili nelle elezioni.

Ma negli ultimi anni il BJP, oltre a corteggiare il voto indù, ha cercato di conquistare parti del voto cristiano presentando i musulmani dello Stato come una minaccia, dicono i suoi critici.

Apoorvanand ha citato la teoria del complotto della “jihad d’amore”, che suggerisce che gli uomini musulmani sposino deliberatamente donne delle comunità indù e cristiane per convertirle all’Islam. La teoria della cospirazione è stata ampiamente sfatata. Ma come ha sottolineato Apoorvanand, “è nata nel Kerala” e alcuni membri del clero cristiano l’hanno amplificata.

Ill BJP e i suoi alleati hanno perso il terreno del Maharashtra hanno subito grosse perdite nello Stato occidentale del Maharashtra, mentre il Congresso e i suoi partner hanno ottenuto importanti guadagni.

L’alleanza INDIA – che comprende il Congresso e i gruppi scissionisti di Shiv Sena e del Nationalist Congress Party (NCP) – ha conquistato 30 dei 48 seggi dello Stato. Il Congresso da solo ha ottenuto 13 seggi, mentre il BJP ne ha conquistati nove.

Secondo Apoorvanand, questi risultati non sono sorprendenti, anche se gli exit poll avevano previsto una grande vittoria del BJP e dei suoi alleati nello Stato.

Apoorvanand ha attribuito il risultato al “modo in cui il BJP si è comportato negli ultimi cinque anni, umiliando i partiti e i leader dello Stato”. Ha affermato che la “politica dell’umiliazione” del BJP ha alimentato il malcontento degli elettori nei confronti del partito.

Tradizionalmente, il BJP ha collaborato con il partito regionale Shia Sena. Negli ultimi cinque anni, però, questa alleanza si è rotta e i critici hanno accusato il BJP di aver orchestrato una frattura all’interno dello Shiv Sena e del NCP, che faceva parte dell’alleanza INDIA.

“Questa era l’ultima cosa che la gente del Maharashtra poteva sopportare”, ha detto Apoorvanand. “Quello che ci aspettiamo in Maharashtra vale per il resto dell’India, ovvero una sorta di normalità nella politica”.

Nel Karnataka il BJP è arretrato ma senza subire una sconfitta.

Nel 2019, il BJP aveva vinto 25 delle 28 circoscrizioni parlamentari del Karnataka, mentre altri due candidati affiliati all’NDA avevano vinto ed Il Congresso ha ottenuto un solo seggio.

Sebbene il Congresso abbia vinto le elezioni per la legislatura dello Stato l’anno scorso, gli exit poll avevano previsto una ripetizione dei risultati del 2019, soprattutto perché questa volta il BJP si è alleato con il partito regionale Janata Dal (Secular).

Tuttavia, quest’anno il BJP, pur risultando il maggior vincitore, ha conquistato solo 17 seggi. Il JD(S) ha vinto in due circoscrizioni e il Congresso in 10 seggi.

“La roccaforte del BJP rimane ancora nei seggi costieri come Mangalore [Mangaluru], dove non ha perso terreno”, ha detto Apoorvanand. La chiave di lettura? “La base del BJP si è erosa ma non ha perso completamente influenza”, ha detto.

Il Karnataka è risultato cruciale per il BJP: è l’unico Stato meridionale che il partito di Modi abbia mai vinto.

