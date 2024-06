Solidarietà con Junge Welt, il giornale della sinistra alternativa tedesca

La Redazione di Contropiano esprime la propria piena solidarietà alla redazione e all’editore del quotidiano tedesco Hunge Welt bersaglio dei servizi segreti tedeschi. Il prossimo 19 luglio l’editore e la redazione portano in tribunale la persecuzione scatenata contro il loro lavoro dagli apparati dello Stato.

Per anni, il quotidiano nazionale Junge Welt è stato l’unico quotidiano tedesco a essere citato nel “Rapporto sulla protezione della Costituzione” dei servizi segreti nazionali.

La Verlag 8. Mai GmbH, che pubblica il giornale, ha intentato una causa contro questa situazione nel settembre 2021.

La prima udienza principale del caso è ora prevista per il 18 luglio 2024 presso il Tribunale amministrativo di Berlino. In precedenza, l’editore aveva richiesto con urgenza una data dopo che il Tribunale amministrativo nel 2022 aveva respinto l’ingiunzione preliminare richiesta dall’editore.

Anche perché ogni anno vengono pubblicati nuovi “Rapporti sulla protezione della Costituzione”, il cui contenuto richiede una risposta costosa e ad alta intensità di lavoro, il lungo tempo di attesa rasenta il ritardo del procedimento”, ha dichiarato martedì a Berlino Dietmar Koschmieder, amministratore delegato della casa editrice.

I servizi segreti tedeschi considerano da molti anni il quotidiano junge Welt come il “mezzo di comunicazione più importante e a più alta tiratura dell’estremismo di sinistra”. Secondo Koschmieder, il giornale, che è completamente indipendente da partiti politici, chiese e aziende, non viene riconosciuto per quello che è senza dubbio: un prodotto giornalistico indipendente. Invece, la redazione, la casa editrice e la cooperativa LPG junge Welt eG, sostenuta dai lettori, sono, come il giornale stesso, “gruppi di persone estremiste” che perseguono obiettivi sovversivi, secondo la costruzione dei servizi segreti. Ciò è giustificato dall’orientamento marxista del giornale.



Poiché anche la Junge Welt, come i media concorrenti, è soggetta alle leggi di mercato, subisce notevoli svantaggi a causa delle azioni dell’Ufficio per la protezione della Costituzione, non solo nel lavoro editoriale ma anche nella pubblicità e nella distribuzione. Ad esempio, gli viene negato l’affitto a pagamento di spazi pubblicitari nelle stazioni ferroviarie o sui treni delle Ferrovie Federali Tedesche e la trasmissione di spot pubblicitari a pagamento sulla radio pubblica, e autori, partner commerciali e di dialogo, così come istituzioni, cessano di collaborare – in ogni caso con riferimento al fatto che il giornale è stato nominato nel rapporto sulla protezione della Costituzione.

La deliberata violazione della libertà di stampa è l’intenzione dichiarata del governo federale di limitare la portata del giornale, osserva Koschmieder. L’obiettivo dichiarato è quello di limitare la rilevanza e l’“efficacia” di Junge Welt. Il governo federale lo ha ammesso apertamente nel maggio 2021 in risposta a un’interrogazione parlamentare del gruppo parlamentare Die Linke. È stato esplicitamente dichiarato che tale menzione nella relazione sulla protezione della Costituzione sarebbe servita a “eliminare il terreno di coltura per tali sforzi anticostituzionali (…)”. L’editore ha quindi intentato una causa.

Il 18 luglio sarà chiaro quanto le pretese derivanti dalla Costituzione siano lontane dalla realtà di questo Paese”, afferma Dietmar Koschmieder. Se necessario, l’editore chiederà la concessione della libertà di stampa, della libertà di opinione e della libertà di commercio alla Corte costituzionale federale.



*caporedattore della Junge Welt

