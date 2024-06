Il Sud Africa ad un bivio. L’Anc costretto a governo di coalizione

I risultati delle elezioni politiche in Sud Africa tenutesi il 29 maggio costringono per la prima volta l’African National Congress a dover governare in coalizione.

La percentuale di votanti è stata la più bassa della storia del Sud Africa dopo l’apartheid, con solo il 58,64% che si è recato alle urne su 27,7 milioni di aventi diritto. La banda di oscillazione dei votanti nelle 9 province di cui è composto il paese è stata dal 61,6% del Gauteng al 51,4% a North West.

L’ANC ha avuto una emorragia fortissima di voti attestandosi al 40,3%, il secondo partito è la Democratic Alliance, mentre la “lancia della nazione” MKA dell’ex leader ed ex presidente dimissionario Zuma ottiene il 14,6%, con gli Economic Freedom Fighters di Malema – ex leader dell’organizzazione giovanile della ANC – al 9,5%. Tra le formazioni minori la IFP si conferma la prima con il 3,9%. Tutte le altre organizzazioni che compongono il quadro della rappresentanza politica, si assestano poco sopra il 10% e 24 deputati.

L’ANC cala più del 17%, la DA sale circa di un punto percentuale, mentre la MKA fa la sua irruzione nel parlamento e la sinistra radicale dell’EFF perde poco più dell’1%.

Solo in 5 su 9 province l’ANC supera il 50% dei votanti: Limpopo (74%), Eastern Cape (62%), North West (59%), Free State (53%) e Mpumalanga (52%).

L’AD conquista il 53% nel WC in cui continua a governare dal 2009, mentre nel KwaZulu-Natal, il primo Partito è la formazione di Zuma con il 46%, mentre l’ANC ottiene solo il 18%.

Dei 230 deputati che aveva ottenuto nel 2019, l’ANC oggi ne ottiene 159, molto al di sotto della soglia dei 200+1 che gli avrebbero permesso di governare.

Dalle elezioni del 2004 in cui raggiunse i 279 con un tasso di partecipazione che aveva sfiorato il 90% – erano 266 nel 1999 – ad oggi l’ANC ha perso ben 120 deputati.

Certamente i quasi 6 milioni e 500 mila voti all’ANC, poco meno del doppio del DA, ne fanno ancora il maggiore partito del Paese, ma la necessità di dovere comporre una coalizione per governare il Paese è un cambiamento epocale.

Entro 14 giorni dall’ufficializzazione dei risultati elettorali, la nuova Assemblea Nazionale con i suoi 400 membri deve tenere la sua prima seduta in cui è eletto lo speaker.

Durante la prima seduta, o subito dopo, l’assemblea elegge il presidente che deve formare il governo.

Riportiamo più sotto la dichiarazione del Partito Comunista Sud Africano (SACP) che insieme alla confederazione sindacale COSATU, ha dato indicazione di voto e fatto campagna con la ANC sua storica alleata.

Il leader del SACP, Solly Maipala, ha detto mercoledì che la sua formazione opera attivamente affinché non ci sia una coalizione governativa dell’ANC con la DA o il MK di Zuma, usando parole molto nette nei confronti di entrambe le formazioni.

Riportiamo la traduzione della dichiarazione del Bureau Politico del SACP sui risultati con un focus sulle coalizioni.

***

Partito Comunista Sudafricano

Dichiarazione dell’Ufficio Politico sui risultati delle elezioni del maggio 2024 con particolare attenzione alle coalizioni

Mercoledì 5 giugno 2024: L’Ufficio politico del Partito Comunista Sudafricano (SACP) ha tenuto una riunione speciale mercoledì 5 giugno 2024, a Johannesburg. Questa seduta è stata preceduta da una riunione delle delegazioni degli uffici nazionali con la Segreteria come nucleo centrale lunedì 3 giugno 2024, un giorno dopo che la Commissione elettorale indipendente ha annunciato e dichiarato liberi ed equi i risultati delle elezioni nazionali e provinciali del maggio 2024. Nell’ambito del processo consultivo, l’Ufficio politico è stato esteso e ha visto la partecipazione dei segretari e dei presidenti provinciali del SACP.

Il SACP desidera cogliere l’occasione per ringraziare tutti i sudafricani che hanno esercitato il loro diritto democratico al voto e per esprimere la sincera gratitudine del Partito a tutte le persone che, in maggioranza appartenenti alla classe operaia, hanno votato per il nostro alleato, l’African National Congress. Il SACP ha fatto campagna per l’ANC in tutto il Paese nel quadro della nostra Alleanza guidata dall’ANC, dei suoi risultati collettivi, degli impegni di riconfigurazione e del manifesto consultato congiuntamente.

I voti ricevuti dall’ANC la mantengono come il più grande partito per sostegno elettorale nel nostro Paese e riaffermano la sua maggioranza assoluta in cinque province: Limpopo con il 73,3%, Eastern Cape con il 62,16%, North West con il 57,73%, Free State con il 51,87% e Mpumalanga con il 51,15%. Questa è la volontà del popolo. Il SACP la difenderà nel portare avanti gli interessi della classe operaia in tutti i settori e nel considerare la strada da seguire a livello nazionale e nelle province in cui l’ANC, pur rimanendo il maggior partito per consenso elettorale, non ha ottenuto il 50% più uno necessario per formare una maggioranza di governo.

Questioni di principio, guidate dagli interessi della classe operaia, mantenendo la coerenza strategica

Abbiamo condotto una campagna contro le reti neo-liberali e corrotte di cattura dello Stato.

Per mantenere la coerenza strategica, il SACP è contrario alla ricerca di un accordo di coalizione con le forze neoliberiste di destra anti-ANC guidate dal DA. Il nucleo delle forze neoliberali guidate dalla DA, fortemente sostenute dai settori dominanti del capitale, principalmente dalla borghesia bianca le cui radici possono essere fatte risalire all’epoca dell’oppressione coloniale e dell’apartheid della maggioranza nera, si è organizzato nella cosiddetta Carta multipartitica. Questo raggruppamento ha ricevuto anche il sostegno di fondazioni occidentali.

Allo stesso modo, il SACP è contrario a cercare un accordo di coalizione con l’MKP, le cui origini sono riconducibili al fazionalismo, alla corruzione della cattura dello Stato e alla resistenza alla responsabilità, come evidenziato nel rapporto della Commissione d’inchiesta sulla cattura dello Stato e nelle relative sentenze della Corte costituzionale.

La ristrutturazione economica neoliberista, che comprende i licenziamenti – tra cui quelli annunciati durante la campagna elettorale del maggio 2024 nel settore minerario e in altri settori, l’opposizione al salario minimo nazionale, gli attacchi al nostro quadro di contrattazione collettiva e la resistenza all’assicurazione sanitaria nazionale, tra gli altri, ha colpito duramente i lavoratori e le popolazioni impoverite del nostro Paese. Queste forze rimangono arroganti e contrarie alla classe operaia, come dimostrano le dichiarazioni sconsiderate del DA.

Il saccheggio su scala industriale sotto il controllo dello Stato ha paralizzato molte delle nostre imprese statali, enti pubblici e risorse finanziarie, con un impatto negativo sulla capacità del nostro Stato di servire il popolo. La condotta faziosa e il nazionalismo etnico di coloro che guidano l’MK hanno avuto un impatto negativo sul nostro movimento, guidato dall’ANC, e sulla performance elettorale dell’ANC.

I voti e il numero di seggi delle elezioni nazionali e provinciali del maggio 2024 offrono permutazioni di coalizione, con le caratteristiche di un governo di unità nazionale guidato dall’ANC, orientato allo sviluppo e alla trasformazione, che escluda sia il DA che l’MKP. Il SACP si impegnerà attivamente affinché questo diventi il risultato del processo di impegno della coalizione dell’Alleanza guidata dall’ANC, sia all’interno dell’Alleanza che pubblicamente, attraverso campagne e mobilitazioni della classe operaia. Questo compito strategico, delineato nel nostro programma adottato durante il Quindicesimo Congresso Nazionale del nostro Partito del luglio 2022, è fondamentale per difendere e portare avanti gli interessi della classe operaia contro i suoi avversari strategici.

Gli avversari strategici della classe operaia comprendono le reti di classe neoliberiste e “saccheggiatrici”, nonché i latitanti della giustizia che hanno tratto profitto dalla cattura dello Stato e sono fuggiti dal Sudafrica per sottrarsi alle responsabilità. Intensificare gli sforzi per rintracciare e ritenere responsabili coloro che sono stati coinvolti e hanno beneficiato dei proventi della corruzione e delle frodi legate alla cattura dello Stato deve essere una componente centrale della base programmatica degli accordi di coalizione che il nostro movimento dovrebbe perseguire.

Nel perseguire lo scenario ideale, date le circostanze e nell’interesse della classe operaia, il SACP darà priorità alla stabilità della governance rispetto all’instabilità spesso associata alle coalizioni di governo locale.

L’instabilità associata alle coalizioni nel governo locale ha ostacolato una governance efficace e la fornitura di beni e servizi pubblici e deve essere evitata, attraverso chiare garanzie. Insisteremo anche sulla responsabilità e sugli interessi del popolo, soprattutto della maggioranza – la classe operaia.

Gli interessi della classe operaia comprendono priorità come la creazione di posti di lavoro su larga scala per risolvere la crisi della disoccupazione attraverso l’industrializzazione e la trasformazione economica strutturale, l’eliminazione della povertà, l’attuazione di una politica macroeconomica di sviluppo e di trasformazione per raggiungere questi obiettivi insieme ad altri interessi della classe operaia.

Una politica sociale più attenta, che comprenda un decisivo avanzamento verso la concessione di un reddito di base universale e l’introduzione di un’assicurazione sanitaria nazionale che garantisca un’assistenza sanitaria di qualità per tutti, fa parte degli interessi cruciali della classe operaia.

La tutela dei diritti dei lavoratori e altre conquiste, insieme all’affrontare le sfide che incidono sulla fornitura di beni e servizi pubblici, tra cui lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture nei comuni, dovrebbero essere componenti integrali della base programmatica degli accordi di coalizione che il nostro movimento dovrebbe ricercare.

L’abbandono delle misure di austerità e di altre prescrizioni politiche neoliberiste sarà fondamentale per ottenere una svolta economica e per garantire la fornitura di servizi sociali essenziali, come una sanità di qualità. Questo deve essere incluso nella base programmatica degli accordi di coalizione.

A livello internazionale, rimaniamo fermi nel nostro incrollabile sostegno al popolo palestinese contro il genocidio e l’espropriazione da parte dello Stato colonizzatore israeliano dell’apartheid.

Il mantenimento dell’intero orientamento progressista della politica sudafricana in materia di relazioni e cooperazione internazionale, compreso l’approfondimento dell’allineamento con la comunità di Stati BRICS Plus e il sostegno solidale a Cuba contro l’aggressione imperialista, dovrebbe essere mantenuto come parte della base programmatica degli accordi di coalizione che il nostro movimento dovrebbe sostenere.

La Commissione elettorale indipendente

L’Ufficio politico ha elogiato la Cei, ma ha espresso profonda preoccupazione per i problemi che hanno condizionato le elezioni da parte della commissione.

Tra le questioni che hanno destato preoccupazione vi sono i gravi guasti tecnologici che hanno contribuito a ritardare il processo di voto e i tempi di inattività del sistema che hanno interrotto il processo di spoglio. È essenziale un’indagine sui motivi per cui si sono verificati questi problemi.

L’indagine deve comprendere l’esame della provenienza della tecnologia utilizzata dalla CEI. Se è stata acquistata da un altro Paese, l’indagine deve valutare l’atteggiamento di quel Paese e le sue attuali relazioni con il nostro e le implicazioni che possono aver avuto.

L’indagine è fondamentale per prevenire future interruzioni e garantire la credibilità delle nostre elezioni, salvaguardando la nostra sovranità democratica nazionale.

Valutazione dettagliata

La riunione dell’Ufficio politico si è concentrata sulla questione immediata degli accordi di coalizione, in considerazione dell’imperativo di istituire un nuovo governo in linea con i tempi stretti della Costituzione e della legge elettorale.

Il prossimo passo sarà una valutazione approfondita delle elezioni nazionali e provinciali del maggio 2024, considerando tutte le variabili che hanno contribuito ai risultati. Ciò guiderà il miglioramento della base programmatica degli accordi di coalizione che desideriamo che il nostro movimento persegua.

La valutazione approfondita informerà anche la direzione che il SACP prenderà al suo Congresso nazionale straordinario di quest’anno e al 16° Congresso nazionale del Partito nel 2027, per quanto riguarda le elezioni future.

