Israele sta trascinando il mondo nelle tenebre

Israele non appartiene al mondo moderno. È figlio del colonialismo europeo e dell’antisemitismo genocida dell’Europa, imposto con la forza, il fuoco e il senso di colpa occidentale su una terra già abitata da un popolo indigeno.

Israele è una trasgressione contemporanea dello spirito coloniale del vecchio mondo che ha giustificato il genocidio, la pulizia etnica, il saccheggio su larga scala, il furto e la distruzione senza fine dei popoli indigeni in nome degli insediamenti e dei diritti divini di un gruppo superiore di esseri umani.

Ma il mondo moderno è progredito con un’evoluzione morale incrementale. Ha da tempo ripudiato, almeno in linea di principio, gli impulsi razzisti e violenti che guidavano le macchine genocide coloniali di un tempo.

La natura anacronistica di Israele può essere ascoltata nella retorica dei suoi leader e cittadini. Benjamin Netanyahu indica il bombardamento nucleare statunitense di Hiroshima e Nagasaki per giustificare il genocidio in corso da parte di Israele a Gaza.

I sionisti, specialmente quelli delle nazioni coloniali come gli Stati Uniti e l’Australia, amano ricordarci che questi paesi sono stati fondati sul genocidio e sulla pulizia etnica dei popoli indigeni.

E da questi richiami provengono le sue accuse di doppi standard e ipocrisia. “Vivi su una terra rubata, perché non te ne vai?” Questo è ciò che dice la sua retorica.

Implicita nelle loro accuse è l’ammissione di somiglianza con la forza coloniale violenta e razzista che ha creato gli Stati Uniti.

In altre parole, mentre l’umanità ha cercato e continua a sforzarsi di prevenire e correggere gli errori del passato, Israele indica questi vili momenti della storia umana, non nel contesto di un “mai più”, ma come precedenti che dovrebbe essere libero di emulare.

Mentre ancora oggi scopriamo fosse comuni nelle “scuole indiane” dove i bambini indigeni venivano strappati alle loro famiglie e torturati a morte nelle scuole residenziali, Israele rivendica il diritto di creare più fosse comuni di palestinesi in nome dell'”autodifesa”.

Mentre noi ci impegniamo in un discorso per sollecitare il riconoscimento e le riparazioni, come il mondo ha fatto con gli ebrei europei, Israele rivendica il diritto di fare pulizia etnica dei palestinesi indigeni, rubare la loro terra, saccheggiare le loro risorse e radere al suolo le loro città e i loro terreni agricoli.

Mentre immaginiamo e ci sforziamo di creare una realtà post-coloniale di universalismo rivoluzionario, inclusione, equità e comprensione, Israele rivendica il diritto all’esclusività ebraica e i diritti ebraici a spese dei non ebrei.

Invocare il colonialismo degli Stati Uniti per giustificare la propria versione non è diverso dall’invocare la schiavitù industrializzata degli Stati Uniti come precedente da emulare.

Ordine basato su regole?

I governi occidentali hanno a lungo propagandato i loro valori come fari di democrazia e idealismo verso i quali la modernità deve tendere. Come amano dare lezioni al mondo sulla legge e l’ordine basati sulle regole; sulla libertà di parola, sulla libertà di riunione, sulla libertà di questo e di quello.

Ma guardate con quanta rapidità denunciano, pongono il veto e attaccano qualsiasi tribunale, organizzazione per i diritti umani e protocolli delle Nazioni Unite quando le istituzioni che hanno contribuito a creare non servono i loro interessi imperiali. Guardate con quanta rapidità chiudono e attaccano la polizia contro i loro stessi cittadini che stanno cercando di esercitare quelle libertà.

Lo fanno perché Israele è l’antitesi dei valori democratici. E’ l’antitesi dei diritti umani e del cosiddetto ordine basato sulle regole.

Pertanto, l’Occidente deve scegliere tra Israele e gli ideali che afferma di difendere. E finora ha scelto Israele.

E nel farlo, sta trascinando se stesso e il mondo in un abisso.

I commentatori indiani stanno già parlando di una soluzione “israeliana” in Kashmir. Il mondo tace mentre dittature arabe come gli Emirati Arabi Uniti stanno armando milizie genocide in Sudan per prendere il controllo dei vasti tesori d’oro e uranio del paese.

Israele sta trascinando il mondo in un’oscurità contagiosa che si diffonderà in tutto il nostro pianeta a meno che non venga fermato e ritenuto responsabile per l’olocausto che sta commettendo a Gaza e ora, a quanto pare, anche in Cisgiordania.

La “soluzione” non è affatto complicata, contrariamente all’onnipresente propaganda sionista.

Si tratta semplicemente di un’adesione alla morale universale accettata che rifiuta la supremazia ebraica come rifiuta tutte le altre forme di supremazia. Ciò significa uguali diritti per tutti coloro che abitano la terra, un ritorno dei profughi palestinesi in una nazione dei suoi cittadini fondata sul principio “una persona, un voto”.

*da Electronic Intifada. Susan Abulhawa è una scrittrice e attivista. Il suo romanzo più recente è Against the Loveless World.

19 Giugno 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO