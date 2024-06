Claudia Sheinbaum: “Salvare il mondo che oggi si chiama Gaza”

Un articolo della nuova Presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo pubblicato sul Correo Ilustrado. La nuova leader messicana ha origini ebraiche ma anche idee chiare su quanto sta accadendo a Gaza

Vengo da una famiglia ebraica e sono orgogliosa dei miei nonni e dei miei genitori. Mia nonna paterna, esiliata dalla Lituania per motivi economici e razziali, arrivò in Messico con parte della sua famiglia nel secondo decennio del XX secolo. Mio nonno paterno arrivò in Messico nello stesso periodo, anch’egli esiliato dalla Lituania, per motivi politici e razziali: era ebreo e comunista.

I miei nonni materni arrivarono in Messico fuggendo dalle persecuzioni naziste. Si salvarono per miracolo. Molti dei miei parenti di quella generazione furono sterminati nei campi di concentramento. Entrambe le famiglie decisero di fare del Messico la loro patria. Sono stato educata come una messicana. Amando la sua storia e il suo popolo. Sono messicana e per questo lotto per la mia patria. Non posso e non voglio rinnegare la mia storia, sarebbe, come dice León Gieco, negare l’anima della vita. Ma sono anche un cittadino del mondo, per via della mia storia e perché è così che penso debba essere.

Mi riferisco, ovviamente, a uomini e donne libertari, umanisti, non razzisti, che lottano per la pace…. “Imagine”, come ha composto John Lenon. Quindi, per la mia origine ebraica, per il mio amore per il Messico e perché mi sento cittadino del mondo, condivido con milioni di persone il desiderio di giustizia, uguaglianza, fraternità e pace, e quindi non posso che guardare con orrore le immagini dei bombardamenti dello Stato israeliano a Gaza?

Nessuna ragione giustifica l’uccisione di civili palestinesi. Niente, niente, niente può giustificare l’uccisione di un bambino. Per questo mi unisco al grido di milioni di persone in tutto il mondo che chiedono un cessate il fuoco e il ritiro immediato delle truppe israeliane dal territorio palestinese. Come ha detto Alberto Szpunberg, poeta argentino, in una recente lettera: “si tratta di salvare un mondo, questo mondo unico e angoscioso che tutti abitiamo, che appartiene a tutti e che oggi si chiama Gaza”.

*Claudia Sheinbaum Pardo è la nuova Presidenta del Messico



