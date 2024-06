Gaza. Israele bombarda. 22 morti a Mawasi. Altri 42 palestinesi uccisi nel resto della Striscia

E’ stato l’ufficio del Comitato internazionale della Croce Rossa a Gaza – e non il ministero della Sanità palestinese come strumentalmente scritto dai mass media italiani – a denunciare il bombardamento dei rifugiati palestinese nei pressi della propria sede.

L’ufficio della Croce Rossa Internazionale a Mawasi, è infatti circondato da centinaia di civili palestinesi sfollati che vivono nelle tende, ed è stato danneggiato da proiettili di grosso calibro caduti nelle vicinanze”: subito dopo il bombardamento “22 corpi e 45 feriti sono stati portati al vicino ospedale da campo della Croce Rossa”.

Nella nota diffusa è lo stesso Cicr a scrivere su X. “Sparare così pericolosamente vicino alle strutture umanitarie mette a rischio la vita di civili e operatori umanitari”, sottolinea il Comitato.

Testimoni hanno riferito all’agenzia Anadolu che due carri armati israeliani Merkava posizionati su una collina di fronte all’area di Shakoush, nella parte occidentale di Rafah, hanno sparato proiettili di artiglieria contro un raduno di sfollati vicino al cancello dell’ospedale da campo del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), provocando diverse vittime.

Immediata è arrivato il format della smentita israeliana – ampiamente ripreso dalle agenzie – secondo cui l’esercito israeliano non è coinvolto nel raid che ha provocato almeno 22 morti e 45 feriti nella zona umanitaria di Mawasi nel sud della Striscia vicino Rafah. “Indagini preliminari sul raid – ha sottolineato il portavoce militare, citato dai media – indicano che l’esercito non ha colpito. Altre indagini sono in corso”. La solita formuletta.

Ma quella nella tendopoli di Mawasi non è stata l’unica strage della giornata. Almeno 42 palestinesi infatti sono state uccisi negli attacchi israeliani nel quartiere di Tuffah a Gaza e nel campo profughi di Shati. L’obiettivo del raid – riferiscono fonti israeliane – era il capo dipartimento operativo di Hamas Raad Saad.

