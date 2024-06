Nuova Caledonia: l’instabilità politica permanente

A meno di un mese dall’incontro con Emmanuel Macron durante la sua visita in Nuova Caledonia, l’attivista kanak pro-indipendenza Christian Tein è stato preso in custodia dalla polizia mercoledì 19 giugno, insieme ad altre dieci persone, la maggior parte delle quali sono membri della Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT) .

Dall’inizio delle rivolte, le autorità francesi e il campo lealista hanno costantemente attaccato questa struttura militante, descritta come “un’organizzazione di teppisti che compie chiari atti di violenza, con il desiderio di uccidere” dall’Alto Commissario francese in Nuova Caledonia, Louis Le Franc.

Mercoledì, le principali figure lealiste hanno applaudito l’annuncio degli arresti. “Era ora…” ha scritto Sonia Backès sulla sua pagina Facebook, mentre il deputato uscente di Renaissance Nicolas Metzdorf, che si candida alla rielezione, ha descritto gli arresti come “la conditio sine qua non per la ripresa di un dialogo sereno per il futuro della Nuova Caledonia”.

Nelle ultime settimane, nonostante l’inizio di un ritorno alla normalità in diversi quartieri di Nouméa, il movimento pro-indipendenza ha continuato a mobilitarsi in altri, per spingere il governo a seppellire definitivamente la sua riforma.

Martedì, il giorno prima dell’ondata di arresti dei membri del CCAT, il Presidente Macron ha inviato una lettera alla popolazione della Nuova Caledonia.

Dietro le formule vuote si nasconde una realtà molto più oscura, riassunta in questi termini ad Ellen Salvi di Mediapart da un insider: “Non c’è più nulla. Niente di niente. La Nuova Caledonia ha appena perso quarant’anni. Le miniere e le fabbriche di nichel, le principali risorse dell’arcipelago, sono praticamente ferme dall’inizio della crisi. [il 13 maggio, NdC https://contropiano.org/news/internazionale-news/2024/05/16/esplode-la-rabbia-in-nuova-caledonia-macron-decide-per-letat-durgence-0172493 ] Molte infrastrutture pubbliche sono state bruciate. E le finanze sono in uno stato critico a causa della mancanza di liquidità.”

La situazione è ad un impasse evidente dal punto di vista politico e non ci sono le condizioni per una ripresa del dialogo, considerando che permangono nell’arcipelago ancora 3500 tra poliziotti e gendarmi.

Alle elezioni europee, il tasso di astensione ha raggiunto un record nell’arcipelago (86,87%) e nessuno sa come saranno organizzate le elezioni legislative in un simile contesto. Anche la prospettiva di tenere le elezioni provinciali entro il 15 dicembre si sta progressivamente allontanando. Eppure è a questa scadenza che l’esecutivo si era aggrappato finora per giustificare la sua ostinazione nel forzare la revisione del corpo elettorale.

9 morti dall’inizio della ribellione

Il 18 giugno, Lionel Païta è stato sepolto, alla presenza di una folla proveniente da tutta Kanaky. Il 26enne, soprannominato “Yonyon”, è stato ucciso da un gendarme il 3 giugno. È stato colpito alla testa vicino a uno dei tanti posti di blocco istituiti dal popolo in lotta ed è morto quattro giorni dopo.

“Non ci deve essere più Yonyon“, ha detto un membro della famiglia del defunto al funerale. Il padre ha espresso la sua rabbia: “Mio figlio si è sacrificato. Si unisce alla schiera di persone che si sono sacrificate per il Paese, come Eloi Machoro“, riferendosi al leader filo-indipendentista ucciso dallo Stato francese nel 1985.

Dal 12 maggio, 9 persone sono morte nelle rivolte dell’arcipelago https://contropiano.org/news/internazionale-news/2024/06/10/nuova-caledonia-non-si-placa-la-rabbia-del-popolo-kanak-contro-il-neo-colonialismo-francese-0173283 : due gendarmi, uno dei quali è stato ucciso dal fuoco “amico” dei suoi stessi colleghi, e l’altro in una sparatoria le cui circostanze sembrano poco chiare. Un “caldoche“, il soprannome dei bianchi che vivono a Kanaky, è stato ucciso mentre forzava un posto di blocco. Infine, 6 Kanak sono stati assassinati, tra cui due uomini di 19 e 36 anni uccisi dai coloni, il più giovane colpito alle spalle mentre fuggiva, una ragazza di 17 anni uccisa con un colpo di pistola alla testa in mezzo alla strada e un altro il 24 maggio dalla polizia in borghese. Lionel Païta si aggiunge a questo tragico elenco.

Inoltre, decine di Kanak sono stati colpiti e feriti dalle milizie dei coloni, e il loro numero e le conseguenze non sono note.

Una nuova ondata di arresti tra gli indipendentisti

Il capo di gabinetto di Roch Wamytan, presidente pro-indipendenza del Congresso della Nuova Caledonia, è una delle undici persone arrestate mercoledì nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla procura di Noumea il 17 maggio sui “presunti istigatori” delle rivolte che hanno infiammato l’arcipelago.

“È scandaloso“, ha dichiarato Roch Wamytan, denunciando non solo il caso del suo capo di gabinetto ma anche gli “arresti abusivi“, sulla cui natura politica non ha dubbi. “Era necessario compensare i lealisti dopo l’abbandono della revisione costituzionale sullo sblocco dell’elettorato“, ha detto.

Il presidente del Congresso della Nuova Caledonia ha citato come prova la lettera che Emmanuel Macron ha inviato agli abitanti dell’arcipelago, il giorno prima dell’ondata di arresti. Nella lettera si legge: “La situazione in cui la Nuova Caledonia è stata ridotta da pochi resta inaccettabile, e coloro che l’hanno incoraggiata dovranno rispondere delle loro azioni”.

Il procedimento avviato dalla Procura di Noumea comprende le accuse di associazione a delinquere, rapina a mano armata organizzata, distruzione organizzata di proprietà altrui con mezzi pericolosi per le persone e complicità per istigazione o fornitura di mezzi nell’omicidio o nel tentato omicidio di persone che agiscono in veste ufficiale.

In un comunicato stampa di giovedì, l’UC ha espresso “stupore” per il fatto che l’indagine sia stata affidata anche al direttore dell’antiterrorismo. “Il caso Caledonia non è un caso di terrorismo […], è un problema politico di decolonizzazione”, ha scritto il partito, tracciando un parallelo con la “spirale catastrofica” che portò agli eventi del 1984-1988, cioè l’inizio della guerra civile sull’arcipelago.

Intervenendo mercoledì su NC la 1ère, il pubblico ministero Yves Dupas ha confermato che gli arresti riguardavano i dirigenti del CCAT. Anche gli uffici dell’organizzazione militante, situati in un edificio che ospita anche la sede dell’UC, sono stati perquisiti mercoledì.

“Non si è trattato in alcun modo di una perquisizione mirata all’Union calédonienne“, ha dichiarato il magistrato. Per settimane le autorità francesi hanno cercato di distinguere il partito politico pro-indipendenza da questa struttura di base, definita “gruppo mafioso” dal ministro degli Interni e dell’Oltremare, Gérald Darmanin. Eppure il CCAT non è altro che una propaggine dell’UC.

“La sua creazione è stata decisa al nostro congresso del novembre 2023. È stato allora che abbiamo chiesto a Christian Tein [una delle figure mediatiche del CCAT, anch’egli preso in custodia mercoledì – NdC.], che è un membro del consiglio esecutivo dell’UC, di occuparsene“, afferma Roch Wamytan.

Elezioni legislative “irreali” nell’arcipelago, aumentano le divisioni politiche

La crisi in Nuova Caledonia ha mandato in frantumi la fragile alleanza di tutti i partiti di destra, che aveva permesso a Renaissance – la formazione di Macron succeduta a LREM! -di conquistare i due seggi di deputato dell’arcipelago nel 2022.

Nicolas Metzdorf (Générations NC, gruppo Renaissance), deputato della seconda circoscrizione, ha deciso di venire a cacciare sul terreno del suo compagno di ieri, Philippe Dunoyer, in un duello fratricida tra candidati macronisti. Metzdorf correrà nella prima circoscrizione, lasciando le sue chance nella seconda ad Alcide Ponga, presidente di Rassemblement-Les Républicains.

Il consigliere per gli affari esteri dell’Eliseo ha trasmesso il messaggio ai partiti interessati: la Nuova Caledonia non sarà candidata. Questo lascia perplesso il partito di Philippe Dunoyer, Calédonie ensemble, che martedì ha accolto con favore la lettera aperta di Emmanuel Macron agli abitanti della Nuova Caledonia, in cui si chiede, tra l’altro, ai rappresentanti eletti di assumersi le proprie responsabilità.

Da parte sua, Nicolas Metzdorf ha criticato “una lettera inappropriata, vista la situazione in Nuova Caledonia“. Il politico, che ha dichiarato di aver chiamato il Presidente della Repubblica in merito alla lettera inviata martedì, ha spiegato di aver “sempre chiarito [di essere] prima di tutto un politico della Nuova Caledonia e che, se Emmanuel Macron avesse preso una strada sbagliata, [non] avrebbe avuto problemi a dirlo e a denunciarlo“. A suo avviso, “solo la Nuova Caledonia conta“. Metzdorf farà campagna senza essere designato da alcuna formazione, mentre Dunoyer ne ha ottenuta una da Horizons, il movimento di Edouard Philippe ex primo ministro che ha assunto una posizione di aperta critica nei confronti della recente gestione di Macron.

Anche tra i partiti favorevoli all’indipendenza, il voto del 30 giugno è servito solo a gettare un po’ più di luce sulle divisioni esistenti. Sabato 15 giugno, il Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), non ha tenuto il suo congresso straordinario: “le condizioni di sicurezza non erano soddisfatte”.

Sembra abbastanza netta la divisione tra l’ala più “moderata” che propende per un accordo globale con la Francia e chi propende per l’opzione dell’indipendenza.

Tuttavia, domenica sono state presentate due candidature a nome dell’UC, membro del FLNKS. Si tratta di Emmanuel Tjibaou e di Omayra Naisseline.

22 Giugno 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO