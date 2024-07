Israele si sta dirigendo verso una guerra civile?

La storia della potenziale guerra civile israeliana è vecchia quanto lo stesso stato israeliano, e i recenti commenti di Netanyahu, che suggeriscono il contrario, sono l’ennesima falsa affermazione del primo ministro.

“Non ci sarà nessuna guerra civile” in Israele, ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu il 18 giugno. Ma potrebbe sbagliarsi.

La dichiarazione di Netanyahu è stata fatta nel contesto delle crescenti proteste popolari in Israele, soprattutto in seguito alle dimissioni a lungo attese di diversi ministri del gabinetto di guerra israeliano, tra cui Benny Gantz e Gadi Eisenkot – entrambi ex capi di stato maggiore dell’esercito israeliano.

Queste dimissioni non hanno necessariamente isolato Netanyahu, poiché la popolarità dell’uomo si basa quasi interamente sul sostegno della destra e dell’estrema destra. Tuttavia, la mossa ha ulteriormente illustrato profonde e crescenti spaccature nella società israeliana, che potrebbero alla fine portare il paese da uno stato di sconvolgimento politico a un vero e proprio stato di guerra civile.

Le divisioni in Israele non possono essere viste allo stesso modo di altre polarizzazioni politiche attualmente diffuse tra le democrazie occidentali. Questa affermazione non è necessariamente legata all’opinione legittima che, nella sua essenza, Israele non è una vera democrazia, ma, piuttosto, al fatto che la formazione politica di Israele è unica.

La storia è iniziata molto prima dell’attuale guerra di Gaza.

Nel febbraio 2019, i leader di tre partiti israeliani hanno formato una coalizione, Kahol Lavan, o “Blu e Bianco”. Due dei fondatori di Kahol Lavan, Gantz e Moshe Ya’alon, erano anch’essi militari, ampiamente rispettati tra il potente establishment militare del paese, quindi la società in generale. Nonostante i loro relativi successi elettorali, non sono ancora riusciti a rimuovere Netanyahu dall’incarico. Così, sono scesi in strada.

Portare il conflitto nelle strade di Tel Aviv e di altre città israeliane è stata una decisione non presa alla leggera. Ha fatto seguito al crollo di una strana coalizione di governo, messa insieme da tutti i nemici di Netanyahu, unita attorno all’unico obiettivo di porre fine al regno di destra e di estrema destra sul paese. Il fallimento di Naftali Bennet è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I termini “destra” ed “estrema destra” possono dare l’impressione che il conflitto politico in Israele sia essenzialmente ideologico. Sebbene l’ideologia giochi un ruolo nella politica israeliana, la rabbia contro Netanyahu e i suoi alleati è in gran parte motivata dalla sensazione che la nuova destra in Israele stia tentando di riconfigurare la natura politica stessa del paese.

Così, a partire dal gennaio 2023, centinaia di migliaia di israeliani hanno lanciato proteste di massa senza precedenti che sono durate fino all’inizio della guerra israeliana a Gaza.

La richiesta collettiva iniziale dei manifestanti, sostenuta da Gantz e dal “who’s who” dell’esercito israeliano e delle élite liberali, era quella di impedire a Netanyahu di alterare gli equilibri politici di potere che hanno governato la società israeliana negli ultimi 75 anni.

Con il tempo, le richieste, tuttavia, si sono trasformate nel canto collettivo del cambio di regime.

Sebbene la questione sia stata ampiamente discussa dai media come una spaccatura politica derivante dal desiderio di Netanyahu di emarginare l’istituzione giudiziaria israeliana per motivi personali, le radici dell’evento, che minacciava una guerra civile, erano molto diverse.

Infatti, il 16 giugno, Netanyahu si è scagliato contro i generali militari ribelli, affermando che “Abbiamo un paese con un esercito e non un esercito con un paese”. In verità, Israele è stato fondato attraverso la guerra, ed è stato sostenuto anche attraverso la guerra.

Ciò significava che l’esercito israeliano aveva, fin dall’inizio, uno status speciale nella società israeliana, un contratto non scritto che permetteva ai generali dell’esercito un posto speciale e spesso centrale nel processo decisionale politico di Israele. Personaggi del calibro di Ariel Sharon, Ehud Barak e altri, tra cui il fondatore di Israele, David Ben Gurion, hanno tutti raggiunto il timone della politica israeliana in particolare a causa delle loro affiliazioni militari.

Ma Netanyahu ha cambiato tutto questo quando ha iniziato a ristrutturare attivamente le istituzioni politiche israeliane per mantenere l’esercito marginale e politicamente privo di potere. Così facendo, Netanyahu ha violato il pilastro principale dell’equilibrio politico di Israele, a partire dal 1948.

Ancor prima che Israele portasse a termine il compito di pulizia etnica del popolo palestinese durante la Nakba, il paese nascente entrò quasi immediatamente in una guerra civile. Quando Ben Gurion emanò un ordine riguardante la formazione delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) il 26 maggio, alcune milizie sioniste, tra cui l’Irgun e il Lehi – la Banda Stern – combatterono per preservare un certo grado di indipendenza politica.

Questo fu l’inizio del cosiddetto “Affare Altalena”, quando l’esercito israeliano dominato dall’Haganah cercò di bloccare un carico marittimo di armi diretto all’Irgun, allora sotto la guida di Menachem Begin che, nel 1967, divenne primo ministro di Israele. Lo scontro è stato mortale. Provocò l’uccisione di molti membri dell’Irgun, arresti di massa e il bombardamento della nave stessa.

Il riferimento all’affare Altalena si sente abbastanza frequentemente nei dibattiti dei media israeliani in questi giorni, mentre la guerra israeliana contro Gaza sta spaccando una società già divisa.

Questa divisione sta costringendo i militari ad abbandonare l’equilibrio storico che è stato raggiunto dopo quella mini-guerra civile, che avrebbe potuto porre fine al futuro di Israele come stato solo pochi giorni dopo la sua formazione.

Il conflitto interno israeliano su Gaza, infatti, non riguarda solo Gaza, Hamas o Hezbollah, ma il futuro di Israele stesso. Se l’esercito israeliano si troverà come capro espiatorio per il 7 ottobre e per le campagne militari fallimentari che ne sono seguite, dovrà fare una scelta, tra accettare la sua emarginazione a tempo indeterminato o scontrarsi con l’istituzione politica.

In quest’ultimo caso, una guerra civile potrebbe diventare una possibilità reale.

*Palestine Chronicle

1 Luglio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO