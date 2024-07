Le trattative su Gaza. Molteplici offerte, il rifiuto di Netanyahu

L’Asse Salah al-Din-Philadelphia nel centro di Gaza, è un punto di contesa nella trattativa indiretta tra Israele e Hamas. Netanyahu insiste di mantenere il controllo israeliano sull’Asse Salah al-Din, Hamas insiste sulla necessità che l’esercito israeliano si ritiri da esso. Gli Stati Uniti hanno fatto più di un’offerta per trovare soluzioni a questa controversia, e anche l’Egitto ha avuto un ruolo nel fare offerte.

Tutte le offerte erano incentrate sul fatto che sia gli Stati Uniti d’America che l’Egitto intraprendessero il monitoraggio militare e di sicurezza dell’asse per garantire che le armi non vengono contrabbandati e seguire costantemente gli sviluppi per garantire la rimozione delle preoccupazioni israeliane e il suo accordo a ritirarsi. Nonostante la notizia che la delegazione israeliana stesse discutendo con i mediatori la questione del ritiro, giungono nuovi condizioni israeliane, tra cui la consegna delle armi rimanenti al movimento Hamas, lo sviluppo di un piano alternativo affinché l’esercito israeliano rimanga nell’asse Salah al-Din Philadelphia e che gli Usa e l’Egitto siano garanti che mai più armi siano introdotte nella Striscia.

Netanyahu insiste nel respingere qualsiasi iniziativa o piano americano in corso per fermare la guerra. Finge di occuparsi delle proposte americane e di occuparsi degli sforzi volti a ottenere un cessate il fuoco. Netanyahu, sembra non volere dare alcun vantaggio al presidente Biden, poiché è determinato a farlo cadere e a sostenere Trump nella sua campagna. Manipola tutte le richieste di cessate il fuoco. È molto probabile che Netanyahu annullerà il suo viaggio o si recherà negli Stati Uniti d’America dopo che Biden si ritirerà dalla candidatura alle elezioni americane.

Netanyahu nella sua furbizia è superiore a tutti, poiché fa quello che fa, fa quello che vuole per continuare la sua guerra, mentre il resto, gli altri si limitano a un accordo morto o a un accordo che entra nella camera di rianimazione per alcuni giorni prima di dichiararne la morte. Mentre Netanyahu continua a negoziare per guadagnare tempo affinché raggiunga gli obiettivi della sua guerra.

Tutte le informazioni trapelate dai negoziati in corso tra la delegazione israeliana e i mediatori, con la partecipazione americana, indicano che Israele ha mantenuto con fermezza le sue richieste, mentre si nota un notevole declino delle condizioni del movimento Hamas. Nonostante il fatto che la gente non abbia le condizioni per fermare l’andamento della guerra – che è la loro unica richiesta a causa della loro continua sofferenza e dell’esposizione alla morte, allo sfollamento e alle malattie – Hamas continua a esortarli a rimanere resilienti, cioè ad aspettare la morte mentre loro cercano di rimanere vivi.

Osama Hamdan, il rappresentante del movimento Hamas, di tanto in tanto si rivolgeva ai media, portando con sé discorsi trionfalisti. La sua assenza conferma la perdita da parte del movimento delle sue opzioni e condizioni precedenti e la sua preferenza a fermare la guerra con ogni mezzo, anche se è costretto a rinunciare alle sue opzioni e condizioni iniziali. Perché la situazione sul campo è completamente diversa dalle metafore di ciò che trasmettono i canali satellitari e gli analisti che si divertono a ricevere compensi per le loro analisi.

È interessante notare che ci sono consultazioni nei circoli ristretti e non dichiarati, in cui si parla delle richieste israeliane legate alla necessità che un certo numero di leader palestinesi e quadri lascino la Striscia di Gaza. Nel silenzio che si tende al consenso per il completamento del dialogo su queste richieste e la loro attuazione si è spostato in Egitto.

Queste richieste fanno parte delle condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra nel prossimo periodo bellico e dopo che l’Egitto avrà accettato di essere la stazione di transito. Allo stesso tempo, si parla della necessità di un cambiamento militare e di sicurezza nella forma e nel sistema del confine egiziano-palestinese rispetto al suo status precedente. E altre questioni legate alla governance e alle armi.

14 Luglio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO