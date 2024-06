Stop alla complicità con Israele. Nelle università venerdi giornata di agitazione nazionale

Il 7 giugno saranno 8 mesi i genocidio in corso in Palestina, dopo 76 anni di occupazione. Solo in questi ultimi 8 mesi si contano più di 40.000 morti uccisi da Israele e la devastazione della striscia di Gaza. Nonostante le condanne degli organi internazionali e di numerosi paesi in tutto il mondo il massacro non accenna a fermarsi, come abbiamo visto con i bombardamenti nel campo profughi di Barkasat a Rafah, che ha causato più di 45 morti e più di 200 feriti. Così come non si vuole fermare il supporto e il sostegno italiano e di tutto l’Occidente ad Israele. Dal nostro paese continua l’invio di armi a sostegno delle atrocità così come la legittimazione politica, arrivata unanime da tutta la classe dirigente da destra a sinistra.

Come studenti ci siamo sin da subito mobilitati per attaccare il ruolo che l’accademia ha nel genocidio. In tutta Italia abbiamo ottenuto vittorie bloccando gli accordi con Israele, università israeliane e con aziende e istituzioni italiane che sostengono militarmente il regime sionista. Dal boicottaggio del bando Maeci, alle dimissioni dei rettori da MedOr, abbiamo dimostrato, con tutti gli studenti, i docenti e i ricercatori che si sono mobilitati che l’unica strada per ottenere qualcosa è la lotta.

Il 1 giugno ci siamo uniti al corteo di più di 10.000 persone che ha riempito le strade contro il governo Meloni, complice della guerra e responsabile della repressione che abbiamo visto, insieme ai comitati, ai lavoratori e gli altri settori sociali che si stanno mobilitando.

Sta iniziando la sessione e finendo l’anno accademico, ma finché le università saranno complici della guerra noi non fermeremo la mobilitazione in università, insieme ai docenti, lavoratori e ricercatori che si sono attivati in questi mesi. Come studenti continuiamo a lottare in università, a sostegno della resistenza palestinese e fino all’interruzione di tutti gli accordi.

A 8 mesi dall’escalation in Palestina, il 7 giugno mobilitiamoci in tutte le università italiane, Palestina libera!

6 Giugno 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO