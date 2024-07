Germania. I giornali comunisti sono contro il sistema, pertanto vanno tenuti sotto osservazione

È stata una sconfitta per il giornale Junge Welt, ma anche per la libertà di stampa nel paese.

Nell’udienza orale di giovedì, il tribunale amministrativo di Berlino ha respinto la causa della casa editrice Verlag 8. Mai GmbH contro la segnalazione del quotidiano nei rapporti dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (i servizi segreti tedeschi, ndr).

Secondo i servizi segreti Junge Welt è un quotidiano marxista-comunista e si batte per una società socialista-comunista con una dittatura a partito unico. E questo è stato “correttamente riprodotto e classificato”, ha detto il giudice Wilfried Peters. Il livello delle prove era già stato dimostrato durante il processo, quando questo giudice ha fatto riferimento a un montaggio di immagini sulla pagina delle lettere del lettore di J.D. con Lenin alla sua scrivania.

Il giornale quindi non era solo marxista – questa linea per l’analisi degli eventi mondiali era stata apertamente citata dal direttore della casa editrice Dietmar Koschmieder – ma marxista-leninista. E il marxismo-leninismo è incostituzionale, come stabilito nella sentenza di messa al bando del KPD nel 1956.

L’avvocato degli editori Anja Heinrich ha sottolineato che, secondo la sentenza del KPD del 1956, il marxismo-leninismo era incostituzionale solo nell’interpretazione coniata da Stalin. Ma il giudice ha replicato che la corte non è entrata nella logica interna del marxismo, ma ha guardato alla figura di Lenin secondo la “logica borghese e storica”. “E Lenin è qualcuno che combatte il sistema nel modo più energico instaurando una dittatura a partito unico in Russia”. Il giudice si è spinto fino ad essere assurdamente illogico, dopo tutto, la struttura di un ordine di base democratico libero (FDGO) è stata creata dalla Corte costituzionale federale quasi tre decenni dopo la morte del leader rivoluzionario sovietico “Chiunque trovi Lenin simpatico adotta il suo punto di vista”, ha concluso la corte.

Il JW non prende le distanze dalla violenza, ma piuttosto offre una piattaforma agli attori che giustificano i crimini politici. A tale scopo è stato citato il riferimento a un contributo – incidentalmente autocritico – di un ex membro della RAF.

Infine, la corte vede anche un intreccio personale di singoli editori e autori con lo “spettro estremista di sinistra”, in particolare il DKP (Partito Comunista Tedesco, ndr).

Anche la valutazione secondo cui il JW è più di un mezzo di informazione è corretta, il giudice Peters in questo caso fa riferimento alle Conferenze su Rosa Luxembourg. Non si tratta solo di conquistare lettori, ma anche di “superare il capitalismo” attraverso la lotta di classe, che vede come un punto di riferimento per gli sforzi contro l’FDGO.

Le spese legali sono a carico della Verlag 8. Mai GmbH. Non è una cosa da poco con un valore in contestazione fissato a 115.000 euro. Anche questo sembra essere un tentativo di “rimuovere il terreno fertile” dal giornale, poiché il governo federale aveva giustificato la segnalazione del jW nel rapporto dell’Ufficio per la protezione della Costituzione nella sua risposta a un’interrogazione parlamentare.

La corte ha “preso per buona la roba rozza e stupida dell’Ufficio per la protezione della Costituzione uno a uno”, ha detto indignato Dietmar Koschmieder. Tuttavia, non c’è mai stata un’aspettativa di vittoria in prima istanza. È vero che il giudice non ha accolto l’appello in quanto si trattava di un caso individuale che non aveva un significato fondamentale. Tuttavia, Junge Welt esaurirà tutte le opzioni legali a sua disposizione. Se i servizi segreti ci accusano di creare spazio e influenzare il processo di formazione dell’opinione, allora continueremo a farlo, ha promesso Koschmieder.

*da Junge Welt

19 Luglio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO