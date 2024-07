A 15 anni dal colpo di stato, l’Honduras ha l’opportunità di rafforzare la democrazia

Per l’ex presidente dell’Honduras, Manuel Zelaya, non ci sono dubbi: il Governo degli Stati Uniti è stato dietro il colpo di Stato del 28 giugno 2009, con l’obiettivo di imporre il suo modello neoliberista di “soffocamento”, come ha fatto in altre regioni.

In un’intervista a Xinhua, l’ex presidente ha spiegato che il suo Paese cerca di imparare dalla storia, di consolidare la democrazia e l’economia in generale per lasciarsi alle spalle il soprannome di “Repubblica delle banane” che per decenni è stato assegnato alla nazione centroamericana.

“Non solo hanno interferito, ma nell’impero hanno pianificato il colpo di Stato. Oggi è più che chiaro”, ha detto Zelaya a proposito degli Stati Uniti, ricordando il momento in cui un gruppo di soldati all’alba fece irruzione nella residenza dell’allora presidente per allontanarlo con la forza dal Governo e dal Paese.

«Oltre al colpo di stato, che ci sembra una grande tragedia, si aggiunge la creazione di un’élite perniciosa che non paga le tasse, che ha concessioni, che ha contratti che appaiono legali, ma che servono solo a sfruttare le risorse naturali e approfondire il modello neoliberale di un sistema di capitalismo globale che soffoca non solo l’economia dell’Honduras, ma soffoca anche molte economie del mondo”, ha aggiunto.

Secondo Zelaya, il colpo di Stato è servito a favorire le compagnie petrolifere transnazionali e un gruppo che ha beneficiato di contratti dannosi per l’interesse nazionale, e ha persino creato un cartello del narcotraffico.

Il Governo di allora si è arricchito a scapito del deterioramento delle condizioni di vita del popolo honduregno, molti hanno optato per emigrare negli Stati Uniti in cerca di opportunità che l’Honduras non poteva offrire, a causa del deterioramento, della corruzione e del saccheggio delle finanze statali, con l’approvazione del governo degli Stati Uniti – ha osservato.

“Perché le truffe che sono state realizzate in questi 12 anni e sette mesi (da giugno 2009 a gennaio 2022), le truffe che sono state realizzate, chi è arrivato ad avallarle sono stati proprio gli Stati Uniti e l’Europa, sapendo che si trattava di una frode che ha danneggiato l’integrità nazionale”, ha sottolineato Zelaya, riferendosi alla fine del periodo del golpe per l’arrivo di Xiomara Castro alla presidenza, il 27 gennaio 2022.

Zelaya ha fatto la considerazione che il colpo di Stato nel suo Paese sia nato dalla necessità di promuovere un cambiamento, una situazione che si è ripetuta in altre parti dell’America Latina e anche in Africa, con il sostegno degli interessi sia degli Stati Uniti che dell’Europa.

Nel XX secolo, ha sottolineato l’ex presidente, in paesi dell’America Latina e dei Caraibi si sono verificati circa 170 colpi di Stato, con l’obiettivo di accaparrarsi risorse naturali, miniere e giacimenti petroliferi.

«Quanti colpi di Stato ci sono stati in Africa? Quanti paesi europei ci sono stati dietro questi colpi di Stato? Quante guerre ci sono state in Europa? I paesi più civili del mondo sono quelli che fanno il maggior numero di guerre e sono i più violenti del mondo”, ha illustrato l’attuale consigliere presidenziale dell’Honduras. «Non siamo noi, di origine meticcia, di origine indigena, popoli latini, americani e caraibici, che lottiamo piuttosto per sopravvivere in un mondo globalizzato, che praticamente ci esclude perché le grandi potenze egemonizzano la globalizzazione economica, in questo caso stiamo parlando degli Stati Uniti”, ha aggiunto.

L’arrivo di Castro alla Presidenza dell’Honduras nel 2022 e il successivo instaurarsi di relazioni diplomatiche con la Cina nel marzo 2023, hanno segnato l’inizio di “una nuova era” per il paese centroamericano, con posizioni a favore della democrazia e contro i blocchi contro Cuba, Venezuela e Nicaragua, ha espresso Zelaya

Per quanto riguarda il legame con la Cina, l’ex presidente ha sottolineato che le relazioni bilaterali sono progredite molto tenendo conto del breve periodo, come dimostra l’avvio di negoziati per arrivare successivamente ad un patto di libero scambio.

L’Honduras ha anche stabilito una cooperazione con la Cina nel campo dell’istruzione, ci sono progetti nel campo dell’energia, della scienza e delle telecomunicazioni, oltre che nella cultura.

«Ci sono libri di honduregni che parlano di quanto sia importante quel rapporto, ma oggi che c’è stato, cosa significa per noi, per l’America Latina, per i Caraibi? Rappresenta un’opportunità», ha detto.

“Un’opportunità per rafforzare la nostra democrazia, per rafforzare le nostre relazioni commerciali, le nostre relazioni culturali, le nostre relazioni storiche”, ha aggiunto.

Zelaya ha affermato che ciò che ha spinto Xiomara Castro ad essere la prima presidente donna nella storia del Paese è stato il desiderio di generare coscienza in un popolo in “resistenza popolare”, per lasciare alle spalle i tempi in cui l’Honduras veniva identificato come una “Repubblica delle banane”.

L’ex presidente ha però avvertito che il fantasma del golpismo è sempre presente con i suoi “sibili di potere”, come gli ha confessato un alto funzionario statunitense durante una visita a Zelaya mentre si rifugiava nell’Ambasciata brasiliana a Tegucigalpa, dopo il colpo di Stato del 2009.

«C’è stato un alto dignitario degli Stati Uniti, che è arrivato in visita all’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e con alcuni presidenti dell’America Latina e io gli ho chiesto: ‘Signor Sottosegretario, dicono che gli Stati Uniti hanno un manuale per i colpi di Stato”, ha raccontato Zelaya.

«E sapete cosa mi ha risposto? “Mi scusi, Presidente, lei ha completamente torto, devo negarlo: gli Stati Uniti non hanno un manuale per i colpi di Stato, hanno quattro manuali e ne stanno costruendo un altro.”. Risposta più che sufficiente, detta da loro», ha concluso.

da https://www.telesurtv.net

