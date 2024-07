La legalizzazione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania settentrionale, spiegata

L’offensiva di Israele contro la Cisgiordania, sia politica che militare, si è concentrata negli ultimi mesi nella sua parte settentrionale, principalmente a Jenin e Tulkarem. I raid militari israeliani sono diventati un evento quotidiano, scatenando livelli di violenza che non si vedevano da due decenni.

Dall’inizio dell’anno, le forze israeliane hanno ucciso 149 palestinesi nel governatorato di Jenin, 117 nel governatorato di Tulkarem e 31 nel governatorato di Tubas, la maggior parte dei quali nei campi profughi di Jenin, Tulkarem, Nur Shams e Far’a.

Allo stesso tempo, l’establishment politico israeliano ha lanciato un’offensiva politica contro la zona, concentrata sugli sforzi per riavviare l’espansione degli insediamenti e la colonizzazione in una regione che è stata la meno colpita dagli accaparramenti di terre da parte di Israele nel corso degli anni.

Questo processo non è iniziato il 7 ottobre. La Cisgiordania settentrionale è tornata alla ribalta delle notizie già a fine 2021, quando i coloni a nord di Nablus hanno iniziato a recarsi regolarmente nel sito evacuato di quello che un tempo era l’avamposto illegale di Homesh, quasi a metà strada tra Nablus e Jenin, sulle terre del villaggio palestinese di Burqa.

I coloni hanno cercato di imporre la loro presenza nel villaggio con l’intento di riprendere l’avamposto, nonostante gli abitanti del villaggio di Burqa avessero ottenuto nel 2013 una sentenza dalla Corte Suprema israeliana per reclamare le terre confiscate.

Poi, nel dicembre 2021, un uomo armato palestinese ha aperto il fuoco su un’auto di un colono israeliano diretta a Homesh, uccidendone uno e ferendone un altro.

Israele ha accusato due fratelli della sparatoria: Ghaith e Omar Jaradat, di 17 e 20 anni, della città di al-Sila al-Harthiyya a nord di Jenin. L’esercito israeliano li ha arrestati entrambi e ha distrutto la casa della loro famiglia, lasciando nove persone, tra cui entrambi i nonni anziani e tre bambini, senza casa.

Il ritorno a Homesh e la rinascita della resistenza armata

Homesh, insieme ad altri tre insediamenti nella Cisgiordania settentrionale, era stato evacuato dall’esercito israeliano nel 2005. Non erano mai stati legalizzati dalla legge israeliana, come molti avamposti di coloni israeliani nella Cisgiordania, dove agli israeliani teoricamente non è consentito stabilirsi.

Secondo il diritto internazionale, tutti gli insediamenti israeliani sono illegali. Ma nel gennaio 2023, il governo israeliano ha deciso di legalizzare Homesh.

Netanyahu ha chiesto alla Corte Suprema israeliana di consentire ai coloni di rimanere nell’avamposto per tre mesi fino al completamento del processo di legalizzazione.

L’allora giudice capo Esther Hayut ha osservato che, anche se la legge che impedisce agli israeliani di tornare a Homesh fosse revocata, rimane la questione legale che l’intero avamposto è stato costruito su terreni palestinesi privati.

Con il passare dei mesi, Homesh è diventata sempre più la punta di diamante degli sforzi dei coloni per ricolonizzare la Cisgiordania settentrionale. Allo stesso tempo, i raid dell’esercito israeliano sulle città e sui paesi della zona si sono intensificati, introducendo attacchi aerei da luglio 2023 in poi.

Di conseguenza, i gruppi di resistenza armata palestinese hanno sviluppato il proprio potenziale di combattimento a Nablus, Jenin e Tulkarem, aumentando i loro numeri e ottenendo un notevole appeal popolare in un momento in cui la leadership palestinese ufficiale in Cisgiordania aveva praticamente istituzionalizzato la sua capitolazione all’occupazione.

La Cisgiordania settentrionale era praticamente diventata una zona di guerra ben prima del 7 ottobre.

Poi, quando è iniziato il genocidio a Gaza, la repressione in corso da parte di Israele nella Cisgiordania settentrionale è proceduta senza freni. I raid militari sono diventati quasi quotidiani e hanno incluso la distruzione sistematica delle infrastrutture civili, come la demolizione delle strade e lo smantellamento delle condutture idriche e delle reti elettriche.

Il campo profughi di Jenin è stato trasformato in una “piccola Gaza” e lo scorso aprile le forze israeliane hanno distrutto la maggior parte delle infrastrutture del campo profughi di Nur Shams a Tulkarem durante un raid di 52 ore.

Contemporaneamente, Israele ha intensificato la sua offensiva di costruzione di insediamenti.

A maggio, il ministro della guerra israeliano Yoav Gallant ha dichiarato la revoca della legge unilaterale di disimpegno israeliano del 2005 per la Cisgiordania settentrionale, rendendo legale, secondo la legge israeliana, per gli israeliani stabilirsi a Homesh e in altri tre avamposti che sono stati evacuati nello stesso momento.

Questi insediamenti includevano Kadim, costruito su terreni della città palestinese di Qabatya; Ganim, costruito su terreni dei villaggi palestinesi di Deir Abu Daif e Um al-Tut; e Sanour, costruito su terreni dei villaggi palestinesi di Jabaa, Fandaqomiyya e Sanour.

L’esercito israeliano ha dichiarato l’area una zona militare chiusa al fine di effettuare preparativi di sicurezza prima che i coloni potessero trasferirsi.

Nello stesso periodo, Israele ha legalizzato altri cinque avamposti di insediamento in Cisgiordania e in seguito ha portato a termine il più grande furto di terra palestinese degli ultimi trent’anni, confiscando 13 chilometri quadrati nella valle del Giordano in un’unica mossa.

Il ministro degli insediamenti nel governo israeliano, Orit Strook, ha affermato all’inizio di luglio che “gli ultimi mesi sono stati come un periodo di miracoli per il movimento degli insediamenti“.

Smotrich progetta di annettere la Cisgiordania

La legge sul disimpegno del 2005 è stata approvata quando Israele si è ritirato da vari insediamenti, tra cui Gaza e i quattro insediamenti sopra menzionati nella Cisgiordania settentrionale.

Quando è iniziato l’assalto di Israele a Gaza dopo il 7 ottobre, i coloni hanno iniziato a chiedere il reinsediamento della striscia; quindi, quando la legge sul disimpegno è stata revocata, è stato un segnale che la guerra di Israele contro i palestinesi a Gaza si sarebbe estesa in forme diverse alla Cisgiordania.

In altre parole, il movimento dei coloni in ripresa alla luce dell’assalto israeliano successivo al 7 ottobre ha messo sia la Cisgiordania che Gaza nella stessa categoria.

La legalizzazione degli insediamenti in Cisgiordania è avvenuta come parte degli sforzi guidati dal ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, sostenitore di una linea dura e fautore di un’accelerazione nell’annessione della Cisgiordania.

La maggior parte delle mosse di insediamento di Israele si sono concentrate nell’Area C della Cisgiordania, in particolare nell’area della Valle del Giordano, che è già stata di fatto annessa.

Ma la Cisgiordania settentrionale è diversa. Essendo un rifugio per la maggior parte della resistenza armata, a differenza dell’Area C nella Cisgiordania centrale e meridionale, la Cisgiordania settentrionale è tutt’altro che annessa.

Ecco perché un avanzamento degli insediamenti nel nord, anche se di modesta entità, conterà come un risultato significativo per l’agenda dei coloni e per Smotrich personalmente.

I coloni stanno definendo l’aggressiva politica degli insediamenti come una misura di sicurezza, un modo per creare una presenza israeliana più “stabile” in un’area in cui la resistenza armata ha continuato a prosperare.

La logica è che, man mano che gli insediamenti si espandono, crescerà anche la concomitante infrastruttura militare a loro supporto, consentendo quindi un’azione militare più ampia e diretta nell’area.

L’obiettivo finale sarebbe quello di creare una realtà simile a quella sperimentata da altre parti della Cisgiordania, dove la presenza militare e dei coloni israeliani sono intimamente intrecciate e svolgono un ruolo congiunto nello strappare le terre palestinesi.

La visione degli Stati Uniti

Un elemento importante in questi piani israeliani è il via libera dato dagli Stati Uniti. A fine giugno, Israele ha deciso di rilasciare 260 milioni di dollari di fondi doganali trattenuti dall’Autorità Nazionale Palestinese.

A maggio, quando il ministro della Guerra israeliano, Yoav Gallant, ha revocato la legge di disimpegno per la Cisgiordania, Smotrich ha annunciato che non avrebbe consentito il trasferimento all’Autorità Palestinese di un solo dollaro del denaro delle dogane palestinesi.

La mossa ha esacerbato la crisi finanziaria dell’Autorità Nazionale Palestinese, portando diversi analisti a prevederne il collasso finanziario.

A fine giugno, Smotrich ha accettato di rilasciare parte del denaro per i tre mesi precedenti in cambio dell’approvazione da parte del Gabinetto delle misure di insediamento da lui proposte, principalmente la legalizzazione di cinque avamposti di insediamento, compresi quelli nella Cisgiordania settentrionale.

Secondo i resoconti dei media, l’accordo è stato raggiunto tra altri ministri israeliani e Smotrich durante un incontro a tarda notte a fine giugno.

Tuttavia, altre fonti dei media hanno citato diplomatici occidentali anonimi che hanno affermato che la liberazione dei fondi fiscali dell’AP e l’approvazione della legalizzazione degli insediamenti erano il risultato di un accordo tra Stati Uniti e Israele volto a impedire il crollo dell’AP.

Sebbene gli Stati Uniti avessero criticato i passi di Israele per legalizzare gli avamposti dei coloni nei mesi precedenti, Israele non poteva completare la legalizzazione senza l’approvazione degli Stati Uniti.

Nel corso degli anni, soprattutto dopo gli Accordi di Oslo, gli Stati Uniti hanno pubblicamente considerato illegali gli insediamenti, ma non hanno mai preso misure significative per fermarne l’espansione.

Mentre l’amministrazione Biden ha ufficialmente revocato il riconoscimento degli insediamenti come legali, deciso da Trump, imponendo persino sanzioni a diversi coloni noti per il loro ruolo in violenti attacchi contro i palestinesi, gli insediamenti israeliani sono finanziati da fondi governativi israeliani con l’approvazione degli Stati Uniti.

Gli insediamenti sono persino supportati da organizzazioni con sede negli Stati Uniti e da privati ​​cittadini statunitensi.

Lo sblocco dei fondi dell’AP è stato visto come un segnale che la visione degli USA per il dopoguerra prevede una stabilizzazione della Cisgiordania, nella cui salvaguardia l’AP dovrebbe svolgere un ruolo importante.

In modo cruciale, il ruolo dell’AP si sarebbe esteso alla Cisgiordania settentrionale, dove avrebbe dovuto aiutare a contenere la diffusione della resistenza armata.

E come parte di questa visione complessiva, in nessun momento l’arresto dell’espansione degli insediamenti viene considerato un’opzione.

Ciò a cui assistiamo è l’emergere di una strategia coloniale israeliana olistica: sta lanciando un assalto alla Cisgiordania tramite audaci accaparramenti di terre, usando il potere militare per reprimere la resistenza nella Cisgiordania settentrionale e usando gli insediamenti come punta di diamante per la sua strategia di annessione.

E tutto con un tacito timbro di approvazione degli Stati Uniti.

