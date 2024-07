Il Giappone si prepara a scenari di guerra nel Pacifico

“Il Giappone sta affrontando l’ambiente di sicurezza più severo e complesso dalla fine della Seconda guerra mondiale. Non si può escludere che una situazione seria simile all’aggressione della Russia contro l’Ucraina possa verificarsi in futuro nella regione indo-pacifica, in particolare nell’Asia orientale”.

Questo è quanto afferma il documento intitolato Defense of Japan 2024 del governo giapponese reso noto in questi giorni. Gli analisti ritengono che, senza menzionare espressamente la Cina, questo passaggio del Libro bianco sia chiaramente un riferimento ad una possibile guerra intorno alla questione di Taiwan.

La prima parte del documento descrive la situazione di sicurezza che circonda il Giappone, sempre più tesa a causa della prolungata offensiva russa in Ucraina, della crescente pressione militare della Cina sulla citata Taiwan e dell’impiego di armi nucleari tattiche da parte della Corea del Nord.

Il Libro Bianco Defense of Japan 2024 esprime anche “seria preoccupazione” per la posizione estera di Pechino e per le sue crescenti attività militari. La Cina, secondo i giapponesi, presenta “una sfida strategica senza precedenti e la più grande a cui il Giappone dovrebbe rispondere con il suo potere nazionale globale e in cooperazione e collaborazione con i suoi alleati, i paesi che la pensano allo stesso modo e altri”.

“Stabilizzare la situazione attorno a Taiwan è importante non solo per la sicurezza nazionale del Giappone, ma anche per la stabilità della comunità internazionale. Pertanto, è necessario che prestiamo molta attenzione alla situazione con un senso di crisi più che mai”, si legge ancora nel documento. E ancora: Tokyo ha espresso serie preoccupazioni circa l’ulteriore rafforzamento della cooperazione tra Pechino e la Russia, compreso l’intensificazione delle esercitazioni militari congiunte Cina-Russia attorno al Giappone.

Per quanto riguarda la Corea del Nord, il Libro bianco della Difesa giapponese afferma che le attività militari del paese del Nord-Est asiatico continuano a rappresentare “una minaccia ancora più grave e imminente per la sicurezza nazionale del Giappone che mai”, sottolineando i rapidi progressi di Pyongyang nello sviluppo nucleare e missilistico. In particolare, il documento di quest’anno ha sottolineato che Pyongyang si sta concentrando sul miglioramento della qualità delle sue capacità in materia di armi nucleari attraverso nuovi missili a combustibile solido e satelliti spia.

