Le guerre che Israele non può vincere

Un interessante saggio di Amos Harel, analista militare di Haaretz sulla rivista statunitense Foreign Affairs, analizza perchè Israele non potrebbe vincere un eventuale nuovo conflitto nell’area, in questo caso contro Hezbollah in Libano. Ovviamente la possibilità di “non vittoria” è reciproca, ma la differenza è nella fine del mito dell’invincibilità di Israele – già messo in crisi il 7 ottobre – e il logoramento interno che ne deriverebbe e che Israele non può reggere.

La prossima guerra di Israele

di Amos Harel*

Da Foreign Affairs, 23 Luglio 2024

A più di nove mesi dall’inizio della sua guerra con Hamas nella Striscia di Gaza, Israele sembra ora più vicino che mai a una seconda guerra, ancora più grande, con Hezbollah sul suo confine settentrionale.

A giugno, le Forze di Difesa Israeliane hanno annunciato che i piani per un attacco su vasta scala nel sud del Libano erano stati approvati. E a metà luglio, il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha detto che il gruppo sciita sostenuto dall’Iran era pronto ad estendere i suoi attacchi missilistici su una gamma più ampia di città israeliane.

Anche se la possibilità ha ricevuto relativamente poca attenzione dai media internazionali, una guerra su vasta scala tra Israele e Hezbollah avrebbe conseguenze che fanno impallidire l’attuale conflitto di Gaza. Un grande assalto aereo e terrestre israeliano contro Hezbollah, il gruppo più pesantemente armato del Medio Oriente, causerebbe probabilmente disordini in tutta la regione e potrebbe rivelarsi particolarmente destabilizzante mentre gli Stati Uniti entrano in una fase cruciale della loro stagione elettorale presidenziale. È anche tutt’altro che chiaro se una guerra del genere potrebbe finire rapidamente o se c’è un percorso chiaro verso una vittoria decisiva.

Le implicazioni per Israele stesso potrebbero essere dure. Anche se i sistemi di difesa aerea israeliani hanno avuto finora un enorme successo contro gli attacchi missilistici da Gaza, Libano, Iran e Yemen, una guerra totale con Hezbollah sarebbe tutta un’altra cosa.

Secondo le stime dell’intelligence israeliana, le scorte di armi di Hezbollah sono più di sette volte più grandi di quelle di Hamas e includono armi molto più letali. Insieme a centinaia di droni d’attacco, comprende circa 130.000-150.000 razzi e missili, tra cui centinaia di missili balistici che potrebbero raggiungere obiettivi a Tel Aviv e anche più a sud, anzi, in ogni punto del paese.

Inoltre, come attestano le guerre precedenti, il Libano è un campo di battaglia insidioso.

L’ultima guerra di Israele contro Hezbollah, nell’estate del 2006, è stata inconcludente e, nonostante l’uccisione di diverse centinaia di combattenti del gruppo, ha lasciato la potenza militare del gruppo in gran parte intatta. Hezbollah è anche molto meglio armato di allora.

Il comando del fronte interno israeliano stima che se scoppiasse un conflitto su vasta scala, Hezbollah lancerebbe circa 3.000 razzi e missili ogni giorno della guerra, minacciando di sopraffare le difese missilistiche di Israele.

Israele dovrebbe concentrarsi sulla difesa delle infrastrutture cruciali e delle basi militari, dire alla popolazione civile di rimanere nei rifugi antiaerei e sperare per il meglio. Sarebbe una sfida che supera di gran lunga qualsiasi cosa i leader israeliani abbiano affrontato prima.

Per ora, entrambe le parti hanno ancora motivo di esercitare moderazione. In effetti, sembra che tutti gli attori coinvolti nell’attuale conflitto – Israele, Hezbollah, Iran, il governo libanese e gli Stati Uniti – abbiano forti ragioni per cercare di evitare una guerra regionale.

Ma anche se l’amministrazione Biden riuscisse a raggiungere un accordo tra Israele e Hezbollah che includa un ritiro delle forze di Hezbollah dall’area intorno al confine, i leader israeliani potrebbero comunque trovare difficile non rispondere a un pubblico interno che favorisce il trattare con Hezbollah una volta per tutte. Se Israele soccombe a questa tentazione senza un fine o una strategia chiaramente definiti per limitare la guerra, i risultati potrebbero essere devastanti.

In contrasto con la sua inaspettata guerra a Gaza, Israele si sta preparando da tempo per una guerra con Hezbollah.

Sebbene la leadership militare israeliana sia stata colta completamente di sorpresa dall’attacco di Hamas del 7 ottobre, per diversi anni aveva previsto che Hamas avrebbe potuto cercare di unirsi a Hezbollah e agli altri alleati regionali dell’Iran in un attacco coordinato su più fronti contro Israele.

Negli anni precedenti il suo assassinio nel 2020 da parte delle forze statunitensi, Qasem Soleimani, che guidava la Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran e supervisionava le forze per procura iraniane in tutto il Medio Oriente, promosse attivamente una nuova strategia chiamata “anello di fuoco”: sostenendo e armando una serie di milizie per lo più sciite, la Repubblica Islamica avrebbe guadagnato influenza in paesi come l’Iraq, Libano, Siria e Yemen. Allo stesso tempo, ha stretto i legami con la Striscia di Gaza controllata da Hamas.

Queste milizie, molte delle quali si trovavano ai confini di Israele, hanno fornito all’Iran una deterrenza contro l’esercito israeliano più potente e hanno dato a Teheran un trampolino di lancio rapido per gli attacchi. All’inizio del 2023, Salah al-Arouri, un alto dirigente di Hamas che allora risiedeva in Libano e che aveva contribuito a cementare i legami di Hamas con Hezbollah, parlava pubblicamente della necessità di “unire tutti i fronti” contro Israele.

Per molti funzionari israeliani, Hezbollah, in quanto il più pesantemente armato e meglio addestrato di questi delegati iraniani, rappresentava la minaccia più grande. Il 7 ottobre, mentre il brutale assalto di Hamas si stava svolgendo lungo il perimetro di Gaza, i leader israeliani si sono affrettati a prepararsi per un attacco ancora più grande da parte di Hezbollah nel nord.

Così, nelle ore mattutine e pomeridiane del 7 ottobre, anche se la leadership dell’IDF cercava freneticamente di salvare le comunità israeliane meridionali e le basi militari intorno a Gaza, stava anche posizionando un numero massiccio di truppe al confine libanese nel caso in cui Hezbollah avesse deciso di unirsi.

Anche se questo secondo compito fu poco riportato all’epoca, si rivelò molto più efficace del primo.

Nel sud, dove quasi 1.200 israeliani sarebbero stati uccisi e 255 rapiti da Hamas, l’IDF ha impiegato ore o addirittura giorni per riprendere il controllo.

Nel nord, al contrario, tre divisioni israeliane, tra cui decine di migliaia di soldati, sono state rapidamente dispiegate e Hezbollah ha esitato, perdendo l’occasione di colpire un Israele impreparato. “Se fossero stati abbastanza veloci”, mi ha detto un comandante di divisione dell’IDF, “saremmo riusciti a fermarli solo ad Haifa”, la terza città più grande di Israele, a circa 26 miglia a sud del confine libanese.

In effetti, il comando settentrionale dell’esercito si stava preparando da anni per questa sfida. Eppure, il 7 ottobre, le forze israeliane al confine sapevano che tutto dipendeva da Nasrallah, il segretario generale di Hezbollah.

Se Hezbollah avesse agito in modo più deciso, la situazione probabilmente non sarebbe stata molto diversa da quella intorno a Gaza. Ma Nasrallah ha scelto di aspettare. Hezbollah non ha risposto fino al giorno successivo, e solo lanciando un numero limitato di razzi, droni e missili anticarro verso gli avamposti dell’IDF e le comunità di confine israeliane. A quel punto, l’IDF aveva realizzato l’enorme dispiegamento al confine e aveva iniziato a rispondere al fuoco, anche se nessuna delle due parti ha tentato di attraversare il confine.

In realtà, Hezbollah e il suo patrono Iran erano stati colti di sorpresa il 7 ottobre, proprio come Israele.

Come l’intelligence israeliana e fonti di Hamas hanno successivamente confermato, Yahya Sinwar, il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, non ha informato in anticipo i suoi partner a Teheran e Beirut delle sue intenzioni.

A posteriori, gli israeliani ritengono che se si fosse confidato con l’Iran e con Hezbollah, sarebbero riusciti a intercettare alcuni di quei messaggi e a prepararsi a fermare l’attacco. All’epoca, tuttavia, questo non era noto e i funzionari israeliani temevano il peggio.

Quel giorno, l’esercito prese un’altra decisione fatidica, approvata dal governo israeliano: a tutti i residenti israeliani che vivevano entro tre miglia dal confine settentrionale fu ordinato di evacuare.

Di conseguenza, circa 60.000 israeliani sono diventati rifugiati all’interno del loro paese, per lo più alloggiando in hotel in tutto il paese, tra cui Tel Aviv, finanziati dallo Stato. Al momento dell’emissione dell’ordine, si presumeva che sarebbe stato temporaneo. Nessuno immaginava che queste persone sarebbero state ancora sfollate più di nove mesi dopo. Ma non appena questi villaggi e città nel nord di Israele sono stati svuotati, Hezbollah li ha trasformati in un poligono di tiro, rendendo molti di essi praticamente inabitabili.

La lamentela comune tra gli israeliani è che l’evacuazione del nord ha dato a Hezbollah una zona di sicurezza di tre miglia all’interno di Israele, capovolgendo così uno status quo al confine che aveva più o meno retto dalla guerra del 2006. Il fatto che il doppio dei cittadini libanesi sia stato costretto a lasciare le proprie case, e da un’area ancora più lontana dal confine, è di scarso conforto per gli israeliani sfollati. Ma probabilmente ancora più importante all’indomani del 7 ottobre è stato l’esito di un intenso dibattito all’interno del governo israeliano sull’opportunità di lanciare un massiccio attacco contro Hezbollah stesso.

Non fatelo!!!

Se alcuni dei leader militari israeliani avessero fatto a modo loro, Israele avrebbe potuto lanciare una guerra contro Hezbollah anche prima che iniziasse l’invasione di Gaza da parte dell’IDF.

Il 10 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto un importante discorso in cui ha promesso aiuto americano a Israele contro Hezbollah e l’Iran, incluso l’invio di due portaerei nella regione. Ha anche avvertito la leadership iraniana con una sola parola: “Non fatelo”. Teheran ha preso nota.

Al Kirya, il quartier generale dell’IDF a Tel Aviv, alcuni ufficiali piangevano mentre guardavano il discorso del presidente. Questa è stata la prima buona notizia dall’inizio dell’orrore del 7 ottobre. Ciononostante, il giorno dopo, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e alcuni generali hanno cercato di spingere il primo ministro Benjamin Netanyahu ad approvare una grande operazione contro Hezbollah che a quanto pare avrebbe incluso l’assassinio di alti dirigenti di Hezbollah.

Ma Netanyahu sapeva che il “non fare” di Biden era destinato anche a lui. Ha anche capito che un grande attacco a Hezbollah si sarebbe molto probabilmente concluso con un’invasione di terra anche del Libano meridionale, e dubitava che l’esercito fosse all’altezza del compito di combattere guerre feroci su più fronti, pochi giorni dopo il massacro di israeliani da parte di Hamas il 7 ottobre.

Così Netanyahu ha fatto qualcosa di abbastanza strano, secondo i funzionari che erano presenti quel pomeriggio: ha detto alla sua sicurezza di impedire a Gallant di entrare nell’ufficio del primo ministro a Tel Aviv. Quando Gallant riuscì a passare, diverse ore dopo, la finestra di opportunità per un attacco aereo era andata perduta.

Quella sera, Netanyahu decise anche di invitare Benny Gantz e Gadi Eisenkot, due ex capi di stato maggiore dell’IDF che erano leader del centrista Partito di Unità Nazionale, nel gabinetto di guerra appena istituito, una mossa che avrebbe permesso al governo di frenare alcune delle idee più aggressive suggerite da Gallant o dai leader degli altri suoi partner di coalizione di destra. (Con il loro background militare, Gantz e Eisenkot erano preoccupati che una guerra immediata in Libano sarebbe stata troppo per l’IDF dopo il fiasco di Gaza).

Con lo svolgersi della guerra a Gaza, la situazione lungo il confine settentrionale è rimasta instabile. Sebbene entrambe le parti abbiano esercitato un certo grado di moderazione, Israele ha deciso di intensificare l’escalation in più occasioni.

All’inizio di gennaio, le forze israeliane hanno assassinato Arouri, il leader di Hamas, mentre si trovava a Dahiya, il quartiere sciita a sud di Beirut, oltrepassando una soglia significativa, dal momento che gli attacchi israeliani a nord di Beirut sono stati rari negli ultimi anni.

Più recentemente, Israele ha anche assassinato tre alti comandanti di Hezbollah. Durante la guerra, l’aviazione israeliana ha spesso colpito convogli di armi e talvolta ucciso agenti di Hezbollah nella valle della Bekaa, vicino al confine del Libano con la Siria. A metà luglio, Hezbollah aveva confermato la morte di oltre 370 dei suoi combattenti negli attacchi israeliani dall’inizio della guerra a Gaza. Decine di uomini armati palestinesi e civili libanesi sono stati uccisi.

Hezbollah, a sua volta, ha gradualmente aumentato la portata e la quantità dei propri attacchi missilistici e, da parte israeliana, sono morti circa 30 soldati e civili. Città e villaggi su entrambi i lati del confine sono stati rasi al suolo. Le autorità israeliane affermano che più di 1.000 case ed edifici sono stati gravemente danneggiati a seguito degli attacchi di Hezbollah. Ci sono valutazioni simili per quanto riguarda i danni da parte libanese. Ma l’effetto più grande su Israele finora potrebbe essere lo sfollamento a lungo termine di decine di migliaia di israeliani.

Quando il governo israeliano ha detto ai residenti delle città vicino al confine settentrionale di evacuare, ha risposto principalmente ai timori iniziali di quelle comunità che avrebbero potuto affrontare un destino simile a quello delle loro controparti vicino a Gaza: un’invasione a sorpresa di città e villaggi da parte di Hezbollah che avrebbe provocato violenze orribili. Negli ultimi mesi, tuttavia, c’è molta più preoccupazione per il crescente uso da parte di Hezbollah di razzi anticarro, che hanno una gittata fino a 6,5 miglia e sono altamente precisi e difficili da intercettare. Hanno causato gran parte dei danni e molte delle vittime nel nord da quando sono iniziate le violenze.

Il Radwan e il fiume

Al centro dello stallo tra Israele e Hezbollah c’è l’occupazione e l’armamento da parte del gruppo sciita delle aree a sud del fiume Litani, che scorre attraverso il Libano meridionale non lontano dal confine israeliano.

Secondo l’accordo di cessate il fuoco del 2006, Hezbollah avrebbe dovuto rimanere a nord del Litani, con la terra tra il fiume e il confine israeliano – la distanza varia da circa sette miglia a est a 20 miglia a ovest – sotto il controllo delle Nazioni Unite; solo all’esercito libanese sarebbe permesso di avere una presenza militare lì. Ma queste misure non sono mai state attuate, e fin dall’inizio le forze di Hezbollah hanno stabilito il controllo de facto del confine con Israele.

Così, la richiesta più importante di Israele è che le unità di Hezbollah, e in particolare le forze d’élite Radwan del gruppo – forze per operazioni speciali progettate per condurre incursioni e attacchi transfrontalieri in Israele – rimangano a nord del fiume Litani.

Al contrario, Hezbollah ha detto che accetterà un futuro cessate il fuoco solo se prevedrà un ritorno allo status quo precedente al 7 ottobre, in altre parole, consentendo ai combattenti di Hezbollah di tornare a sud del Litani. In un tale scenario, il gruppo probabilmente cercherebbe anche di ricostituire i 20 avamposti militari che ha costruito lungo il confine due anni fa, che gli israeliani hanno bombardato e distrutto poco dopo l’inizio della guerra a Gaza.

Dalla fine del 2023, Amos Hochstein, inviato speciale del presidente Biden nella regione, sta cercando di mediare un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Ma Hezbollah ha chiarito che continuerà a combattere fino a quando continuerà la guerra di Israele a Gaza. All’inizio di luglio, Washington ha lanciato una nuova spinta per un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas, che includerebbe un cessate il fuoco a Gaza mentre viene attuata la prima parte di uno scambio di prigionieri. Se questo piano avrà successo – le possibilità sembrano scarse al momento – la Casa Bianca lavorerà immediatamente per far avanzare i negoziati israelo-libanesi. Per quanto riguarda il fronte settentrionale, la leadership dell’IDF vede un cessate il fuoco a Gaza come un “momento decisivo” che fornirebbe la possibilità di porre fine alle ostilità nel nord.

Ma le ipotesi degli Stati Uniti e di Israele su una distensione con Hezbollah potrebbero essere troppo ottimistiche. “È difficile immaginare un accordo sostenibile a lungo termine”, mi ha detto Assaf Orion, ex capo della strategia dell’IDF e membro del Washington Institute for Near East Policy. Data quella che lui chiama “l’eccessiva fiducia di Hezbollah”, vede poche prospettive che un accordo negoziato sia in grado di “rispondere alle preoccupazioni di Israele sulla vicinanza di Hezbollah al confine e sulla minaccia dei razzi”.

Anche se Hezbollah accettasse la richiesta principale di Israele e si ritirasse dal confine, la storia suggerisce che è altamente improbabile che i combattenti di Hezbollah rimangano lontani in modo permanente, o che qualsiasi attore esterno possa imporre un tale ritiro.

Dopo il fiasco dell’intelligence israeliana lungo il perimetro di Gaza, come potrebbero essere rassicurate le comunità settentrionali di Israele sul fatto che l’IDF non perderà segnali simili al confine libanese? E’ già chiaro che l’IDF dovrà schierare permanentemente forze significative nel nord e nei dintorni di Gaza. Anche in questo caso, però, spetterà ai residenti di queste zone decidere se la situazione è sicura. Se non sono convinti, molti di loro non torneranno.

Shimon Shapira, un analista israeliano di Hezbollah, crede che Nasrallah speri di evitare una guerra su vasta scala con Israele. Eppure vede un’ulteriore escalation, anche se non intenzionale, come del tutto possibile. Una parte potrebbe decidere di sferrare un colpo preventivo contro l’altra, temendo che il suo avversario stia pianificando un simile attacco a sorpresa.

Ad esempio, se Hezbollah mantiene le sue forze nel sud in stato di massima allerta, l’intelligence militare israeliana potrebbe erroneamente presumere che il gruppo si stia preparando per un’operazione immediata e rispondere con una forza massiccia.

Il calendario potrebbe anche contribuire a un maggiore sostegno in Israele per affrontare presto Hezbollah. Con l’inizio dell’anno scolastico il 1° settembre, molte famiglie del nord stanno perdendo la pazienza. I capi dei comuni locali del nord temono che senza l’intervento del governo molte famiglie sceglieranno di lasciare la regione per sempre.

Il governo Netanyahu ha guadagnato notorietà per aver trascurato le comunità in prima linea nella guerra e, sebbene sia stato istituito un ufficio speciale per occuparsi dei bisogni dei residenti del sud, nessuna azione simile è stata intrapresa nel nord. Nelle ultime settimane, i leader dell’opposizione hanno colto l’occasione per l’incapacità del governo di affrontare la questione della sicurezza intorno al confine settentrionale, e Netanyahu potrebbe concludere che il tempo sta per scadere.

Dannato se lo fai

L’insostenibile situazione al confine settentrionale ha posto il governo israeliano di fronte a un dilemma. Anche se Netanyahu e Gallant hanno minacciato Hezbollah e lo stato libanese di distruzione assoluta se Hezbollah avesse lanciato una guerra totale, nessuno dei due sembra entusiasta di un tale scenario ora.

Vale la pena ricordare che Hezbollah stesso è stato istituito sulla scia della prima invasione israeliana del Libano nel 1982, in quella che ora è conosciuta come la prima guerra del Libano.

Nel 2000, Hezbollah era stato in grado di cacciare gli israeliani dalla loro autoproclamata zona di sicurezza nel sud del Libano, costringendo l’IDF al ritiro completo a causa della crescente preoccupazione dell’opinione pubblica israeliana per le vittime militari.

Poi, la guerra scoppiata nel luglio 2006 si è conclusa dopo 34 giorni con un miserabile pareggio che ha lasciato entrambe le parti scontente ma anche diffidenti nei confronti di un altro massiccio scontro diretto. Molti analisti israeliani sospettano che Hezbollah si sia preparato piuttosto bene per il prossimo round.

Se Israele viene coinvolto in una guerra su vasta scala, è ragionevole presumere che l’IDF preferirà per lo più un conflitto di stallo, in cui si affida principalmente alla sua superiorità aerea e alle sue accurate capacità di attacco.

I generali israeliani probabilmente organizzerebbero anche un’incursione di terra, ma è dubbio che avrebbero fatto proseguire le forze israeliane a nord del Litani. Una mossa del genere rischierebbe di disperdere troppo le loro forze, soprattutto se la guerra a Gaza continua in quel periodo. E qualsiasi decisione di attaccare dovrà prendere in considerazione la forza lavoro piuttosto limitata disponibile di Israele dopo nove mesi di combattimenti a Gaza.

A luglio, la Knesset ha approvato un disegno di legge per estendere il servizio militare obbligatorio a tre anni interi nel tentativo di compensare la carenza di truppe.

I funzionari israeliani hanno anche lasciato intendere che l’esercito sta affrontando una grave carenza di bombe e proiettili di precisione a Gaza, che potrebbe porre vincoli significativi a un’offensiva simultanea in Libano. Per quanto riguarda le forze di terra, nonostante il relativo successo militare ottenuto a Gaza, la sfida in Libano sarebbe diversa. Anche se il Libano meridionale sarebbe presumibilmente quasi privo di civili, Hezbollah è molto più sofisticato di Hamas.

L’IDF sarebbe probabilmente in grado di vincere la battaglia del Libano meridionale, ma potrebbe avere un costo elevato per le sue forze. Israele dovrebbe anche considerare i rischi per l’intero fronte interno, comprese città come Tel Aviv e Haifa, che sarebbero probabilmente esposte a continui attacchi missilistici, compresi i missili guidati più sofisticati che Hezbollah ha ricevuto dall’Iran negli ultimi anni.

Alcuni politici e generali israeliani sostengono che c’è una via di mezzo: aumentando la pressione militare su Hezbollah per alcuni giorni, si pensa, Hezbollah, temendo una guerra totale e la distruzione che scatenerebbe sul Libano, si tirerebbe indietro e si ritirerebbe dal confine. Questo è un pericoloso caso di pio desiderio.

In realtà, una volta che questo tipo di escalation fosse in corso, sarebbe molto difficile per Israele dettare a Hezbollah quando la guerra dovrebbe finire. Se, per esempio, Netanyahu decidesse di colpire obiettivi a Beirut, Nasrallah potrebbe decidere di rispondere allo stesso modo colpendo Tel Aviv. E se una parte di un tale attacco passasse attraverso le difese antimissile di Israele, ci sarebbe un’enorme pressione per una guerra più ampia che minaccerebbe inevitabilmente le popolazioni civili di entrambe le parti.

Per il momento, entrambe le parti continuano a cercare di ripristinare la deterrenza, nonostante l’escalation degli attacchi. Nasrallah ha parlato pubblicamente di un’equazione strategica, in cui il suo gruppo sceglie gli obiettivi in risposta alle azioni israeliane. Entrambe le parti sono pienamente consapevoli della devastazione che verrebbe provocata in una guerra su vasta scala.

Gli attacchi aerei israeliani potrebbero portare a una massiccia distruzione di tutte le infrastrutture civili statali in Libano nel giro di pochi giorni. È improbabile che gli Stati del Golfo si offrano volontari per pagare il conto dopo una tale devastazione – e fino ad ora, l’Iran era disposto solo ad aiutare direttamente Hezbollah e la comunità sciita in Libano. Hezbollah, a sua volta, con il suo enorme arsenale, potrebbe mandare gli israeliani nei rifugi antiaerei per settimane e settimane.

Se si verifica un conflitto armato completo, potrebbe non essere breve. C’è la possibilità che Hezbollah, con l’incoraggiamento dell’Iran, tenti una guerra di logoramento, sperando che questo porti gradualmente al collasso di Israele, nel modo in cui i leader della linea dura di Teheran l’hanno immaginato.

Dopo la guerra in Ucraina da lontano, molti israeliani temono di trovarsi di fronte a uno scenario simile: una guerra senza fine, progettata per esaurire la forza di volontà e le capacità del paese, fino a quando non soccomberà alle pressioni esterne.

Quello che non avevano previsto, data la brutale invasione e l’attacco di Hamas alle comunità israeliane il 7 ottobre, era che Israele si sarebbe trovato nei panni dell’Ucraina ma, mentre cercava di difendersi, sarebbe stato trattato da molti paesi occidentali e dai media internazionali come un’altra Russia, quasi uno stato paria. (Il governo russo, naturalmente, è lieto di vedere il prolungamento della guerra a Gaza, perché distoglie l’attenzione occidentale e le risorse statunitensi dalla sua sanguinosa campagna in Ucraina).

Non c’è via d’uscita

Durante la guerra tra Israele e Hamas, mi sono prefissato di visitare il confine settentrionale di Israele ogni due o tre settimane, al fine di seguire gli eventi su questo secondo fronte della guerra, che potrebbe ancora diventare il principale. È stata un’esperienza frustrante. Un tempo la regione più bella di Israele, ora è segnata da un conflitto militare di media intensità. Molte case nei villaggi lungo il confine sono completamente distrutte, per lo più dai razzi anticarro Kornet di fabbricazione russa – forniti a Hezbollah attraverso l’Iran – che causano più danni dei razzi Katyusha su cui Hezbollah ha fatto affidamento in passato.

In una delle mie recenti visite, mi sono recato alle fattorie di Shebaa, l’area contesa nella parte orientale del confine settentrionale che gli israeliani chiamano Monte Dov.

Un comandante di brigata dell’IDF mi ha detto che quando i soldati di certi avamposti vanno in congedo, devono andarsene a piedi, perché è troppo pericoloso permettere a veicoli di grandi dimensioni di entrare in un’area che è continuamente esposta ai razzi anticarro di Hezbollah. Lungo la strada che porta a un avamposto, ho potuto vedere i resti di un camion civile colpito da un razzo in aprile. Il suo autista, un cittadino arabo israeliano, era stato ucciso.

A metà luglio sono andato a trovare un amico, un ufficiale di riserva dell’esercito che è in servizio attivo da ottobre. Vive in un kibbutz nella Galilea occidentale, a circa un miglio dal confine, e presta servizio nelle vicinanze. La sua famiglia sta ora pensando di tornare a casa dopo nove mesi di esilio forzato. Ai bambini manca casa. (Anche se spetta alle famiglie stesse decidere se tornare, poche lo hanno fatto.) Eppure non vede ancora una via d’uscita a breve. “Ci siamo difesi piuttosto bene, ma questi risultati tattici non convergono in una vittoria strategica”, mi ha detto. “La maggior parte di ciò che facciamo è solo una reazione alle alterazioni lungo il confine”.

Se la situazione dovesse esplodere, tuttavia, la regione di confine – ed entrambi i paesi – sperimenteranno qualcosa che non hanno mai incontrato prima: una guerra in piena regola che includerà danni senza precedenti alle popolazioni civili e alle infrastrutture nazionali.

L’attuale guerra a Gaza ha già dimostrato quanto sia facile prolungare questo tipo di conflitto. E a giudicare dalle guerre passate tra Israele e Libano, è improbabile che si arrivi a una fine soddisfacente.

*analista militare di Haaretz e coautore di “34 giorni: Israele, Hezbollah e la guerra in Libano”

27 Luglio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO