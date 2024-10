Cina, prima riunione per gli “Amici della Pace”, presente l’Ungheria

La Cina e i paesi del Sud globale hanno creato un gruppo internazionale per porre fine alla guerra in Ucraina attraverso una piattaforma alternativa al “piano di vittoria” di Zelensky, unanimemente ignorato dalla comunità internazionale.

“Il nuovo gruppo per le iniziative di pace si chiama Amici della Pace”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in un incontro con il consigliere del presidente del Brasile, Celso Amorim, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

“Invece della competizione, ci sforziamo per un dialogo inclusivo. Gli Amici della Pace sono nati per la pace, e la comunità internazionale dovrebbe accoglierli. Gli amici della pace sono chiamati a parlare in modo obiettivo e razionale, svolgeranno un ruolo costruttivo nella soluzione politica della questione ucraina“, ha dichiarato il ministero degli Esteri cinese in un comunicato.

Gli Amici della Pace non saranno un gruppo chiuso, ma una piattaforma aperta progettata per dare una voce obiettiva e razionale, svolgendo un ruolo costruttivo nella soluzione politica della crisi ucraina

Alla prima riunione del gruppo hanno partecipato rappresentanti di Algeria, Bolivia, Brasile, Cina, Colombia, Egitto, Indonesia, Kazakistan, Kenya, Messico, Sud Africa, Turchia e Zambia.

Il punto principale del piano sino-brasiliano è l’immediata cessazione delle ostilità “lungo l’attuale linea di demarcazione al momento dell’accordo”, il che significherebbe congelare il conflitto militare lungo la linea del fronte.

Come riportato dai media russi, uno dei paragrafi del documento richiede alle parti di aderire a tre principi di de-escalation del conflitto: non allargare il campo di battaglia, non intensificare le ostilità ed evitare provocazioni.

Non stiamo quindi parlando della fine della guerra, ma solo di un tentativo di ridurre le tensioni e congelare il conflitto.

Tra i paesi aderenti all’iniziativa c’è l’Ungheria, formalmente alla guida del Semestre europeo e primo, e finora unico, Paese europeo di questo gruppo.

“L’Ungheria sostiene gli sforzi diplomatici nell’ambito del piano di pace sino-brasiliano, che considera la diplomazia come un’unica soluzione, prevenendo l’escalation nucleare ed evitando di dividere il mondo in blocchi orientali e occidentali. La fornitura di armi non fa che prolungare il conflitto e aggravare le sofferenze, mentre la maggior parte dei Paesi del mondo cerca di porre fine alla guerra“, ha detto il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó durante la riunione del gruppo.

Szijjártó ha suscitato l’ira del commissario europeo per gli Affari esteri Josep Borrell, agli ultimi giorni sulla sua presidenza. A suo avviso, l’adesione dell’Ungheria agli Amici della Pace è inaccettabile perché indebolisce le fila europee di coloro che sono pronti a combattere l’indipendenza ucraina.

“Ci sono alcuni Paesi membri, non così tanti, forse solo uno, certamente non i più potenti, che iniziano a ragionare in termini di resa quando si parla di pace. Naturalmente, nessuno usa la parola ‘resa’, ma i loro approcci sono abbastanza equivalenti. E questa è la prima volta che vedo uno Stato membro dell’UE partecipare a una riunione convocata da Cina e Brasile per discutere il mondo di un approccio diverso rispetto al piano di Zelensky”, ha detto Borrell, esprimendo la speranza che questo sia l’unico caso che non diventerà contagioso.

Tuttavia, a questo primo incontro hanno presenziato come osservatori anche rappresentanti della Svizzera e della Francia.

“Hanno fatto pressione per essere qui e alla fine li abbiamo invitati”, ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, rispondendo allo sconcerto iniziale del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov per la presenza francese, in prima fila in materia di sostegno a Kiev.

1 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO