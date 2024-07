Venezuela, vince Maduro. Adesso basta con le ingerenze esterne

I risultati hanno confermato la vittoria di Nicolas Maduro e del Grande Polo Patriottico con il 51% dei voti. Il candidato dell’opposizione, Gonzales, ha ottenuto il 44% dei voti.

Scontato ma non meno vergognoso il tentativo dell’opposizione sconfitta di spargere notizie false su presunti brogli.

Le bugie dell’opposizione, fomentata e finanziata dai centri di potere economico internazionale, dagli Stati Uniti e dall’Unione europea, mirano a screditare il governo del Presidente Maduro, ma il popolo venezuelano ha dato oggi una chiara risposta, riaffermando la propria sovranità e autodeterminazione, a partire dal controllo sulle ingenti risorse naturali del Paese.

“Il sistema elettorale venezuelano, del quale abbiamo potuto verificare sul posto il funzionamento, è tra i più sicuri e trasparenti del mondo” scrivono in una nota gli osservatori internazionali presenti sul posto.

“Invitiamo tutti gli attori politici nazionali e internazionali a riconoscere e rispettare i risultati delle elezioni, contribuendo così al rafforzamento della democrazia e della pace in Venezuela. E’ fondamentale che si dia priorità al dialogo e alla risoluzione pacifica dei conflitti evitando qualsiasi forma di ingerenza esterna” afferma in una nota la Rete degli intellettuali in difesa dell’Umanità.

L’Unione tra il popolo organizzato, le Forze armate e quelle di polizia impedirà ogni eventuale tentativo di destabilizzazione violenta. Si apre oggi un lungo periodo di pace e prosperità per il Venezuela, che dovrà essere consolidato col l’eliminazione totale e definitiva delle sanzioni illegittime inflitte da Stati Uniti ed Unione Europea.

