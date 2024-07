Erdogan alza i toni contro Israele. La replica: “finisci come Saddam Hussein”

Intervenendo ad un meeting del suo partito, l’Akp, il presidente turco Erdogan ha lasciato intendere che sarebbe determinato ad attaccare Israele per porre fine al conflitto palestinese se il suo Paese avesse la forza militare sufficiente. “Abbiamo fatto molta strada con la nostra industria della difesa, con le importazioni e le esportazioni. Fratelli, nessuno può ingannarci: dobbiamo essere molto forti, perché così Israele non sarebbe in grado di fare il casino che fa in Palestina”, ha detto Erdogan.

“Come siamo entrati in Karabakh, come siamo entrati in Libia, faremo lo stesso con loro. Non c’è nulla che possa impedirlo. Dobbiamo solo essere forti e poi possiamo fare questi passi? Li faremo”, ha dichiarato. Sebbene spesso Erdogan abbia frequentemente criticato Israele e Netanyahu con toni duri, questa è la prima volta che esprime una minaccia così esplicita di invasione.

Erdogan ha anche rimproverato il presidente dell’Anp palestinese Abu Mazen per non aver ancora accettato l’invito a recarsi in Turchia.

Le dichiarazioni del presidente turco sono state diffuse in un video dall’agenzia pubblica turca Anadolu, durante un incontro con i delegati del suo partito nella città nord-orientale di Rize.

La Turchia, per decenni è stato uno storico alleato di Israele e uno dei suoi principali partner commerciali in Medio Oriente, ma lo scorso ottobre ha interrotto le relazioni diplomatiche con Tel Aviv in seguito al conflitto di Gaza mentre da aprile ha imposto restrizioni all’esportazione di beni turchi in Israele.

Le autorità israeliane hanno replicato al leader turco Recep Erdogan accostandolo a Saddam Hussein. “Erdogan sta seguendo le orme di Saddam minacciando di attaccare Israele. Dovrebbe ricordare cosa è successo in Iraq e come è finita”, ha scritto il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz in un post su X, in cui ha riportato le foto di entrambi.

Anche il leader dell’opposizione israeliana, Yair Lapid, ha affermato che “Il presidente Erdogan sta di nuovo farneticando. È un pericolo per il medio oriente”, ha scritto Lapid su X. “Il mondo, e soprattutto i membri della Nato, devono condannare con forza le sue oltraggiose minacce contro Israele e costringerlo a porre fine al suo sostegno ad Hamas”.

