“Benvenuti all’inferno”: Un rapporto sugli orrori contro i palestinesi nelle carceri israeliane

Il rapporto si intitola “Welcome to Hell” ed è stato redatto da B’Tselem, la principale organizzazione israeliana per i diritti umani, che ha trascorso mesi a intervistare decine di ex prigionieri palestinesi (quelli che sono sopravvissuti al calvario).

La conclusione del rapporto? Le prigioni israeliane, “in cui OGNI detenuto [palestinese] è intenzionalmente condannato a un dolore e a una sofferenza gravi e implacabili, operano come campi di tortura de-facto”…

Gli abusi costantemente descritti nelle testimonianze di decine di persone detenute in diverse strutture erano così sistematici che non c’è spazio per dubitare di una politica organizzata e dichiarata delle autorità carcerarie israeliane…

Come rivelano le testimonianze, la nuova politica viene applicata in tutte le strutture carcerarie e a TUTTI i prigionieri palestinesi. Tra i suoi principi fondamentali vi sono l’incessante violenza fisica e psicologica, la negazione delle cure mediche, la fame, la sospensione dell’acqua, la deprivazione del sonno e la confisca di tutti gli effetti personali”.

Essi notano anche che “la maggior parte” dei palestinesi è detenuta senza processo.

Concludono il loro rapporto con un “appello a tutte le nazioni e a tutte le istituzioni e gli organismi internazionali, compresa la Corte penale internazionale, affinché facciano tutto il possibile per porre immediatamente fine alle crudeltà inflitte ai palestinesi dal sistema carcerario israeliano e per riconoscere il regime di apartheid sistematico che opera in Israele”.

Il testo integrale del rapporto è scaricabile qui sotto (in inglese)

202408_welcome_to_hell_summary_eng(Review) – Adobe cloud storage

8 Agosto 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO