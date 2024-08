Facebook e Instagram censurano TheCradle

Gravissima censura di meta su Facebook ed Instagram: oscurato il sito del quotidiano di informazione indipendente THECRADLE.CO.

La “democrazia occidentale” è sempre stata una finzione, lo sappiamo, ma ora ha difficoltà persino a mantenere almeno le apparenze. E quando si passa dai soggetti pubblici alle piattaforme private – casualmente, in questo caso, di proprietà di un sionista – il potere assoluto del denaro si mostra senza veli.

E non serve neppure più essere statunitensi per sfuggire alla censura padronale…



Ecco il comunicato della redazione:

“Meta ha bandito permanentemente The Cradle su Instagram e Facebook per aver coperto il medio oriente senza timore, con sfumature e accuratezza. Consideriamo questo un palese attacco alla libertà di parola e al giornalismo. The Cradle continuerà la sua missione di reporting, senza ostacoli. Seguici su X, Telegram, YouTube, TikTok e Rumble“

Di seguito l’ultimo articolo sul #GazaGenocide

*****

Israele uccide decine di palestinesi a Gaza mentre la “zona umanitaria” continua a restringersi

Decine di palestinesi sono stati uccisi il 18 agosto mentre le truppe israeliane si spingevano sempre più in profondità nella striscia di Gaza centrale e meridionale, bombardando contemporaneamente la striscia assediata.

Sette palestinesi, tra cui una madre e sei bambini, sono rimasti uccisi negli attacchi israeliani contro un edificio residenziale nella città centrale di Deir al-Balah, ha riferito domenica l’agenzia di stampa WAFA .

“Gli attacchi aerei hanno preso di mira una casa nel campo profughi di Nuseirat, nella parte centrale di Gaza, uccidendo quattro persone e ferendone decine. A Gaza City, veicoli militari israeliani hanno sparato pesanti colpi di arma da fuoco contro le case nei quartieri di Sabra e Zaytoun, mentre intensi bombardamenti di artiglieria e raid aerei hanno ulteriormente devastato queste aree“, ha aggiunto WAFA.

Almeno una persona è rimasta uccisa e diverse sono rimaste ferite negli attacchi al quartiere Sabra di Gaza City.

Le squadre di soccorso hanno recuperato anche i corpi di quattro persone, oltre a diversi feriti, dopo gli attacchi israeliani al campo profughi di Jabalia, nella striscia settentrionale.

Anche la città più meridionale di Rafah e i suoi dintorni sono stati sottoposti a un pesante fuoco di artiglieria israeliana.

L’esercito israeliano ha dichiarato domenica di aver “approfondito” le sue operazioni nella periferia della città centrale di Deir al-Balah e nella città meridionale di Khan Yunis. L’esercito ha anche affermato di aver continuato le operazioni di terra a Rafah. Solo pochi giorni fa, Israele ha ordinato un altro giro di evacuazioni forzate a Khan Yunis, i cui residenti sono stati sfollati numerose volte.

Il 17 agosto l’UNRWA ha dichiarato che Israele ha ridotto la zona umanitaria di Gaza a un misero 11%.

“La cosiddetta ‘zona umanitaria’ si è ridotta a solo l’11 percento della Striscia di Gaza, causando caos e paura tra gli sfollati. Migliaia di famiglie continuano a essere sfollate a Gaza mentre le autorità israeliane emettono nuovi ordini di evacuazione. Ancora una volta, la paura si diffonde perché le famiglie non hanno un posto dove andare. Le persone rimangono intrappolate in un incubo senza fine di morte e distruzione su una scala sbalorditiva“, ha affermato.

Il 18 agosto la Difesa civile di Gaza ha annunciato che le forze israeliane “non consentono ai nostri equipaggi di rispondere alle chiamate di soccorso“, aggiungendo che il suo quartier generale e i suoi veicoli sono stati sottoposti a un fuoco costante, uccidendo 82 dei suoi quadri.

“Diecimila martiri sono ancora sotto le macerie“, ha affermato la Protezione civile.

Nel frattempo, la resistenza palestinese continua a confrontarsi con le forze israeliane in tutta Gaza, infliggendo loro perdite.

“I nostri combattenti sono riusciti a far esplodere due bombe antiuomo in due jeep nemiche e ad attaccare i soldati rimasti con le mitragliatrici, uccidendoli e ferendoli nei pressi del college universitario nel quartiere di Tal al-Hawa, a sud di Gaza City. I nostri combattenti hanno monitorato l’atterraggio degli elicotteri per l’evacuazione“, ha affermato in una dichiarazione l’ala armata di Hamas, le Brigate Qassam.

Le Brigate Quds della Jihad islamica palestinese (PIJ) hanno anche annunciato di aver “fatto esplodere una mina altamente esplosiva, piazzata in anticipo” su un veicolo militare israeliano che stava penetrando nei pressi della moschea di Al-Alyeen, nel quartiere di Al-Zaytoun nella città di Gaza.

L’esercito israeliano ha annunciato la morte di due ufficiali il 17 agosto.

20 Agosto 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO