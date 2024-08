Venezuela di fronte a un nuovo bivio storico

Di fronte alla dichiarazione del Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, rilasciata il 1° agosto, nella quale riconosce senza alcun fondamento, “che Edmundo González Urrutia ha ottenuto la maggioranza dei voti nelle elezioni presidenziali in Venezuela del 28 luglio“, il Partido por la Victoria del Pueblo allerta sulle implicazioni di questa risoluzione che viola chiaramente l’autodeterminazione dei popoli e apre la possibilità di un intervento militare degli Stati Uniti e/o di uno qualsiasi dei suoi alleati in Venezuela, oltre a creare le condizioni per un colpo di Stato.

Il Venezuela costituisce un enorme bottino geopolitico. Oggi è in gioco la sua sovranità, il controllo delle sue risorse naturali e il destino di un progetto di sviluppo nazionale, sovrano e inclusivo.

Settimane prima delle elezioni di domenica scorsa, María Corina Machado aveva annunciato che c’erano solo due alternative: il suo gruppo, la Plataforma Unitaria Democrática, avrebbe vinto le elezioni o avrebbe rifiutato il risultato come un inganno. Prima di conoscere i risultati, questa tattica comportava l’inizio di esercizi di destabilizzazione violenti, vandalici, arbitrari e caotici. Questi movimenti sono accompagnati da una costruzione mediatica su larga scala che arriva a istigare un colpo di Stato e un intervento straniero.

Di fronte alla gravità dei fatti, riaffermiamo la nostra difesa della sovranità e il nostro rispetto per il principio di autodeterminazione dei nostri popoli. Ci impegniamo, ancora una volta, ai principi di non ingerenza e non intervento. Ripudiamo il progetto neoliberale, conservatore, dipendente e strettamente subordinato alle direttive dell’imperialismo statunitense.

Ribadiamo il nostro impegno per l’integrazione regionale e l’inserimento sovrano in un mondo multipolare. Condanniamo la condotta del nostro governo che si è immischiato negli affari interni di un altro paese, cooperando con un piano di non riconoscimento dei risultati elettorali e di destabilizzazione politica.

Riaffermiamo il nostro sostegno al popolo venezuelano nella sua lotta per decidere il proprio destino e di fronte alla minaccia revanscista di una destra nazionale e internazionale guidata dagli Stati Uniti. Non siamo e non saremo neutrali, ci schieriamo con il popolo venezuelano contro l’imperialismo.

Infine, invitiamo a realizzare e sostenere tutti gli sforzi per trovare una soluzione nostramericana alla crisi venezuelana nel rispetto della legge, della costituzione, della democrazia e della pace.

Partido por la Victoria del Pueblo

Espacio 567

Frente Amplio

* Tutte formazioni politiche dell’Uruguay



