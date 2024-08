Perché l’Iran e Hezbollah non hanno ancora risposto agli omicidi di Israele

Tra i diplomatici arabi circola una frecciatina ironica sul fatto che nessun paese della regione potrebbe essere più ansioso del suo nemico, l’Iran, che gli sforzi degli Stati Uniti per garantire un cessate il fuoco a Gaza abbiano successo.

“L’Iran vuole disperatamente una via d’uscita”, ha detto a Middle East Eye un diplomatico arabo del Golfo in condizione di anonimato.

I funzionari statunitensi e arabi ritengono che il raggiungimento di un cessate il fuoco ridurrebbe le tensioni regionali, dando all’Iran e ai suoi alleati lo spazio per fare marcia indietro rispetto alle loro promesse di vendicare gli omicidi israeliani che hanno spinto la regione sull’orlo del baratro.

Hezbollah e l’Iran si sono entrambi impegnati a vendicarsi per le uccisioni del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran e dell’alto comandante militare di Hezbollah Fuad Shukr a Beirut.

Ma con i colloqui per il cessate il fuoco che si agitano e più di tre settimane trascorse dalle uccisioni, alcuni si chiedono se l’Iran risponderà del tutto.

“Il linguaggio che esce dall’Iran suggerisce che sta cercando di schivare questo scenario”, ha detto a Middle East Eye Mohanad Hage Ali, vicedirettore della ricerca presso il Carnegie Center di Beirut.

Ad oggi, nessuno dei due ha abbinato i loro duri discorsi con l’azione. E ci sono segnali che potrebbero non esserlo, in tempi brevi.

Mercoledì, il portavoce del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Ali Mohammad Naeini ha detto che “il tempo è dalla nostra parte e il periodo di attesa per questa risposta potrebbe essere prolungato”.

Ha anche suggerito che l’Iran sta cercando nuovi modi per vendicarsi, dicendo che: “La risposta dell’Iran non sarà una ripetizione delle operazioni precedenti. La qualità della risposta, gli scenari e gli strumenti non sono sempre gli stessi”.

Il ritardo è un allontanamento dal modo in cui l’Iran ha gestito i precedenti cicli di escalation.

Quando gli Stati Uniti hanno ucciso il comandante della Guardia rivoluzionaria islamica Qassem Soleimani nel 2020, l’Iran ha risposto nel giro di cinque giorni, lanciando missili contro la base militare statunitense di Ain al-Assad in Iraq. L’attacco diretto senza precedenti dell’Iran contro Israele ad aprile è arrivato 12 giorni dopo che il suo consolato a Damasco, in Siria, è stato bombardato.

Se l’Iran non risponde, potrebbe avere un impatto sul Medio Oriente per gli anni a venire.

Secondo i falchi iraniani, negli Stati Uniti e in Israele l’esitazione di Teheran è già stata interpretata come la conferma che la Repubblica islamica e i suoi alleati sono più deboli di quanto si credesse prima del 7 ottobre, quando è scoppiata la guerra a Gaza dopo l’attacco guidato da Hamas al sud di Israele.

La volontà di Netanyahu di condurre i due sfacciati omicidi ha in effetti rimescolato le carte in Medio Oriente, distogliendo un po’ di attenzione dai palestinesi assediati a Gaza e mettendola sulla Repubblica islamica, il cui cosiddetto “asse della resistenza” include Hamas, insieme alle milizie in Iraq, agli Houthi dello Yemen e a Hezbollah.

Sotto la guida del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, l’Iran ha dato la priorità all’armamento di questi alleati per mantenere la sua lotta con Israele al di fuori dei confini del paese. Ma il sostegno dell’Iran all’asse della resistenza non è sostenuto da tutto il paese, la cui economia è stata colpita dalle sanzioni.

“Quello che sapevamo prima dell’assassinio di Haniyeh e Shukr è diventato ancora più chiaro. Hezbollah e l’Iran non possono permettersi una guerra totale con gli Stati Uniti e Israele perché sono più deboli”, ha detto a MEE Thomas Juneau, un esperto di Iran presso la Graduate School of Public and International Affairs dell’Università di Ottawa.

Ad aprile, l’Iran ha cercato di infilare l’ago della bilancia tra il ristabilimento della deterrenza e l’evitare una guerra totale con Israele.

L’Iran ha mostrato di essere disposto ad attaccare direttamente Israele – per la prima volta da quando la Repubblica islamica è stata fondata nel 1979 – ma ha telegrafato l’assalto ai partner arabi degli Stati Uniti, mentre Washington ha spostato risorse militari sul posto. “Il tentativo dell’Iran di calibrare una risposta ad aprile è completamente fallito. Israele ha dimostrato che le sue difese erano molto forti”, ha detto Juneau.

Dopo aver mostrato le sue carte ad aprile, gli analisti dicono che ora sta avendo difficoltà a trovare la formula giusta per una nuova risposta.

“Il ritardo riafferma la realtà che le opzioni di ritorsione dell’Iran vanno da cattive a catastrofiche”, ha detto a MEE Ali Vaez, un esperto di Iran presso l’International Crisis Group. “Per l’Iran, l’azione simbolica è rischiosa e chiaramente non paga, mentre un’azione sostanziale è probabile che inviti a un contrattacco israeliano più devastante, o potenzialmente statunitense”.

Fallimenti dell’intelligence e potenza di fuoco

Haniyeh è stato ucciso in una pensione controllata dalla Guardia Rivoluzionaria iraniana dopo aver partecipato alla cerimonia di giuramento del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, mentre Shukr è stato assassinato a Dahiyeh, roccaforte di Hezbollah a sud di Beirut, presumibilmente dopo essere stato chiamato al telefono all’ultimo piano del suo condominio.

Gli attacchi non solo hanno messo in imbarazzo l’Iran, ma hanno scatenato un’epurazione nel controspionaggio. Se l’Iran deciderà di vendicarsi, probabilmente dovrà affrontare sfide logistiche, mettendo in atto risorse militari e comunicando con i suoi alleati in Libano, Yemen e Iraq.

“Entrambi questi omicidi mostrano una seria penetrazione dell’intelligence da parte di Israele”, ha detto Arash Azizi, un esperto di Iran e autore di Shadow Commander: Soleimani, the US and Iran’s Global Ambitions.

Negli ultimi anni, l’Iran ha sferrato colpi contro i partner degli Stati Uniti nella regione e ha pagato poco prezzo. Nel 2019 gli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno attaccato gli impianti petroliferi Aramco dell’Arabia Saudita. Gli analisti dicono che l’attacco e i successivi attacchi agli Emirati Arabi Uniti e all’Arabia Saudita da parte degli Houthi nello Yemen hanno creato un senso di sicurezza per l’Iran.

Ora, gli osservatori dicono che l’Iran potrebbe essere in difficoltà grazie al grado di sostegno incondizionato dell’amministrazione Biden a Israele. Lo stesso vale per Hezbollah, che ha combattuto una sanguinosa guerra nel 2006 con Israele che ha visto gli Stati Uniti rimanere ai margini dei combattimenti attivi.

Dal 7 ottobre, gli Stati Uniti e Israele si sono scontrati sui piani postbellici per le vittime di Gaza e palestinesi. La guerra ha anche diviso il Partito Democratico in vista delle elezioni presidenziali statunitensi. Ma queste divisioni non hanno avuto un impatto sui campi di battaglia della regione.

Ad aprile, gli Stati Uniti hanno dimostrato fino a che punto si sarebbero spinti per difendere Israele quando hanno guidato una coalizione di stati per contrastare con successo più di 300 missili e droni lanciati dall’Iran. I funzionari statunitensi hanno lavorato tra le lamentele tra gli stati del Golfo per utilizzare le basi in Arabia Saudita e Qatar per lanciare aerei da combattimento.

Con il Medio Oriente di nuovo sul filo del rasoio, l’amministrazione Biden sta raddoppiando gli sforzi.

La scorsa settimana, è andato avanti con una vendita di armi da 20 miliardi di dollari a Israele che includerà mortai, missili per munizioni per carri armati, veicoli militari e, entro il 2029, aerei da guerra F-15.

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin aveva già inviato un sottomarino lanciamissili guidato e la portaerei USS Theodore Roosevelt. Poi, mercoledì, il Centcom degli Stati Uniti ha annunciato che una seconda portaerei, la USS Abraham Lincoln, equipaggiata con F-35, era arrivata nella regione.

“Il livello di sostegno degli Stati Uniti a Israele è qualcosa che non abbiamo mai visto nella storia delle relazioni che risalgono alla guerra del 1973”, ha detto a MEE Hage Ali, del Carnegie Center di Beirut. “Questa potenza di fuoco è importante. Penso che Hezbollah capisca che, dato il sostegno degli Stati Uniti a Israele in questo momento, una guerra con Israele coinvolgerebbe anche gli Stati Uniti, e non sono disposti a rischiare”.

La stessa preoccupazione che la ritorsione possa provocare una risposta degli Stati Uniti si applica all’Iran, dicono gli esperti. “Il fatto è che figure molto significative in Iran si sono opposte a rispondere”, ha detto Azizi a MEE. “Con la loro narrazione, Netanyahu vuole bruciare la regione e trascinare gli Stati Uniti in una guerra più ampia. Perché l’Iran dovrebbe cadere nella trappola?”

Oltre alle loro promesse pubbliche di colpire Israele, l’Iran e Hezbollah potrebbero non avere il lusso di schivare le ritorsioni. Se non contrattaccano, rischiano di apparire deboli, non solo agli occhi dei loro alleati, ma anche tra i potenti Stati del Golfo e i funzionari statunitensi che sostengono una linea più dura contro Teheran.

Mercoledì, Israele ha colpito quelli che ha detto essere depositi di armi di Hezbollah nel cuore del Libano, la Valle della Bekaa. Hezbollah ha sparato droni nel nord di Israele, dove i due si scontrano quotidianamente dall’8 ottobre.

Hage Ali ha detto che la disparità negli attacchi nella Valle della Bekaa è “sintomatica” dell’incapacità di Hezbollah di limitare Israele, dopo l’uccisione di Shukr. “Hezbollah e l’Iran sono a livello di deterrenza ridotta all’osso. Israele ha dimostrato di poter andare dove vuole e ucciderli. Hanno raggiunto il dominio dell’escalation e hanno il sopravvento in questo conflitto”.

La domanda per analisti e diplomatici è se la capacità di Israele di bombardare Hezbollah e l’Iran a piacimento segni un cambiamento di paradigma per la regione.

L’uccisione di Shukr e Haniyeh da parte di Israele non ha eliminato Hamas dalla Striscia di Gaza o liberato gli ostaggi rimasti. Hezbollah ha anche portato avanti la lotta contro Israele in un modo senza precedenti, cacciando quasi 90.000 civili israeliani dal nord di Israele.

Israele è anche più isolato sulla scena mondiale rispetto a prima del 7 ottobre. La normalizzazione con l’Arabia Saudita è in sospeso e la Corte penale internazionale sta valutando se emettere mandati di arresto per Netanyahu e il suo ministro della Difesa.

Nel frattempo, l’Iran continua a perseguire il suo obiettivo strategico di sfrattare le truppe statunitensi dalla Siria e dall’Iraq. Ha stretto una partnership militare più stretta con la Russia, per diventare un formidabile esportatore di armi e sta portando avanti il suo programma nucleare, che il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato a luglio potrebbe fornire all’Iran abbastanza materiale missilistico fissile per produrre un’arma nucleare in “una o due settimane”.

“Non credo che si possa dire che Israele abbia ottenuto una vittoria strategica”, afferma Thomas Juneau a Middle East Eye.

*da Middle East Eye

