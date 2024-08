Il Bangladesh seguirà la strada dell’Egitto, dove i militari sono al potere da un decennio?

Il giorno dopo che l’ex primo ministro del Bangladesh Sheikh Hasina ha lasciato Dhaka, ero al telefono con un amico che aveva trascorso un po’ di tempo in strada quel giorno. Mi ha raccontato dell’atmosfera che si respirava a Dhaka, di come persone con poca esperienza politica si fossero unite alle grandi proteste accanto agli studenti, che sembravano guidare l’agitazione.

Gli ho chiesto dell’infrastruttura politica degli studenti e del loro orientamento politico. Mi ha risposto che le proteste sembravano ben organizzate e che gli studenti avevano intensificato le loro richieste, dalla fine di alcune quote per i posti di lavoro statali alla fine del governo di Sheikh Hasina. Anche poche ore prima che lasciasse il Paese, non sembrava che questo sarebbe stato il risultato. Tutti, mi ha detto, avevano previsto più violenza da parte del governo.

Le proteste di quest’anno in Bangladesh non sono uniche. Fanno parte di un ciclo di proteste iniziato almeno un decennio fa, i cui temi (fine delle quote, migliore trattamento degli studenti, minore repressione da parte del governo) sono simili. Non si tratta di semplici proteste con semplici richieste che possono essere facilmente affrontate.

Le richieste – come le quote – riportano il Bangladesh a ciò che l’élite ha cercato disperatamente di reprimere: la brutta storia delle origini del Paese. Le quote sono destinate ai combattenti per la libertà che hanno rischiato la vita e gli arti per combattere l’esercito pakistano nel 1971 e che hanno ottenuto l’indipendenza del Bangladesh.

Se è vero che tali quote non dovrebbero essere mantenute per generazioni, è anche vero che la questione delle quote è legata in parte ai problemi di occupazione dei giovani istruiti e in parte alla riaffermazione delle forze islamiste in Bangladesh, compromesse dalla loro associazione con la violenza pakistana.

il movimento anti-quote del 2018, il governo di Sheikh Hasina ha deciso di cancellare il sistema. La decisione è arrivata in tribunale. L’Alta Corte ha sostenuto che le quote dovevano essere ripristinate, ma la Corte Suprema – nel giugno 2024 – ha deciso che le quote non sarebbero state ripristinate completamente, ma solo in parte (il 7% per i figli dei combattenti per la libertà, e non il 30%). Questo è stato lo stimolo per un nuovo movimento di protesta. Il movimento ha preso di mira il governo di Sheikh Hasina piuttosto che i tribunali.

Piazza Shahbag

Un decennio fa, a Dhaka si è svolta una protesta di massa in piazza Shahbag. La gente si è riunita per protestare contro la decisione dei tribunali di condannare all’ergastolo Abdul Quader Mollah, riconosciuto personalmente colpevole di aver ucciso 344 persone durante il genocidio del 1971 nel Pakistan orientale.

Quader Mollah era un leader del partito fondamentalista Jamaat-e-Islami, che aveva collaborato con l’esercito pakistano anche nei giorni peggiori della violenza in questa parte dell’allora Pakistan. Nonostante il verdetto, Quader Mollah fu condannato all’ergastolo e, uscendo dal tribunale, fece un segno di vittoria ai jamaati, i membri di Jamaat-e-Islami.

Milioni di persone sono state irritate dall’arroganza di Quader Mollah. Per una protesta nata intorno a una richiesta raccapricciante (la pena di morte), la gente sembrava ottimista nei confronti del proprio Paese. L’entusiasmo era contagioso. “Distruggiamo tutti i poteri malvagi. Continuiamo lo slancio del movimento di Shahbag. Svolgiamo i nostri ruoli. Costruiamo la nazione. Sappiamo come sconfiggere i nostri nemici”, ha detto Shohag Mostafij, un professionista dello sviluppo di Dhaka.



A Shahbag ho chiesto alle persone se fossero state motivate dalla Primavera araba che si era svolta due anni prima. Aziza Ahmed, uno dei giovani che ha aiutato a costruire le proteste di Shahbag, ha detto che non è stato “un impulso a seguire le orme della Primavera araba o di Occupy Wall Street”.

Tuttavia, questi eventi hanno fornito l’ispirazione, anche se le proteste sono iniziate a causa dei post sui blog contro il verdetto (molti di questi blogger hanno affrontato l’ira dell’ala islamista due anni dopo, quando alcuni di loro sono stati uccisi). I giovani blogger e persone come Aziza Ahmed hanno permesso di interpretare le proteste come un movimento giovanile (infatti, Shahbag è stato spesso chiamato “piazza della generazione” o “Projonmo Chottor” in Bangla in riferimento ai giovani).

Ma, in realtà, Shahbag portava in sé un profondo odio contro la Jamaat-e-Islami fin dal 1971. Nella piazza è stato usato un linguaggio duro contro i jamaiti che avevano collaborato con l’esercito pakistano, compresi gli appelli alla loro morte.

Né le proteste di Shahbag del 2013 né quelle del 2018 per la sicurezza stradale sono giunte a una soluzione. La rabbia è rimasta in superficie, per poi riaffermarsi nel 2024 con il nuovo verdetto della Corte Suprema. Grandi proteste sono scese in piazza contro le quote, coinvolgendo forze sociali come gli studenti che dovevano affrontare la disoccupazione e coloro che non avevano legami ancestrali con i combattenti per la libertà (compresi i jamaiti).

Proteste di questo tipo sono prevedibili, anche se le loro conseguenze sono imprevedibili. Fino al pomeriggio della partenza di Sheikh Hasina, non era chiaro se sarebbe partita. Lo stato d’animo ha replicato la situazione del Cairo nel 2011, quando il presidente Hosni Mubarak ha prima dichiarato che non si sarebbe ricandidato (10 febbraio) e poi quando è stato annunciato che si era già dimesso e avrebbe lasciato il Paese per l’Arabia Saudita (11 febbraio).

Dal Cairo a Dacca

Dopo che Mubarak ha lasciato il Cairo, i militari hanno preso il comando dell’Egitto. La popolazione di Piazza Tahrir, il principale luogo di protesta, ha cercato protezione dietro una figura nota al mondo, Mohamed ElBaradei, il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. I militari, tuttavia, sono stati costretti a convocare un’assemblea costituzionale e a indire le elezioni nel 2012. Queste elezioni hanno portato al potere i Fratelli Musulmani, che erano stati la forza più organizzata della politica egiziana.

Nel 2013, i militari hanno rovesciato il governo della Fratellanza e hanno messo in piedi quella che sembrava essere una leadership civile. In quell’occasione, hanno nominato ElBaradei come vicepresidente, ma il suo mandato è durato solo dal luglio all’agosto 2013. I militari hanno sospeso la costituzione del 2012 e hanno messo alla presidenza uno dei loro, prima in uniforme e poi in giacca e cravatta. Quest’uomo – il generale, ora presidente Abdel Fattah el-Sisi – è al potere da un decennio. Molti dei leader di Tahrir languono in prigione, la loro generazione è demoralizzata.

L’ElBaradei della situazione del Bangladesh è Muhammad Yunus, premio Nobel e fondatore della Grameen Bank (un programma di microcredito per le donne povere che utilizza le idee di vergogna come garanzia, che ha fatto guadagnare molto ai banchieri, in gran parte uomini). Yunus ha messo insieme un gabinetto composto da funzionari neoliberali provenienti dalla burocrazia del Bangladesh, dal mondo accademico e dal settore delle organizzazioni non governative.

Il ministero delle Finanze, ad esempio, è affidato a Salehuddin Ahmed, ex governatore della Banca del Bangladesh, che applicherà in modo affidabile la politica economica neoliberista. Sarà perfettamente a suo agio in una conversazione con il neo-ministro delle Finanze egiziano, Ahmed Kouchouk, che era un economista senior della Banca Mondiale. Nessun programma progressista può provenire da questo tipo di ministeri delle Finanze, tanto meno un programma che stabilisca l’integrità dell’economia nazionale.

Per ora, i militari del Bangladesh restano nelle caserme. Ma l’atteggiamento di repressione non si è attenuato, è cambiato solo l’indirizzo degli arresti. Il governo di Yunus ha perseguito i membri del governo di Sheikh Hasina con arresti con accuse che includono l’omicidio.

Ogni giorno i giornali del Bangladesh annunciano nuovi arresti, tutti con accuse diverse. La Lega Awami di Sheikh Hasina è stata sventrata e lei stessa ha perso il diritto di viaggiare con un passaporto diplomatico. Rashed Khan Menon, leader del Partito dei Lavoratori del Bangladesh, è stato arrestato con l’accusa di omicidio; Shakib Al Hasan, che attualmente si trova in Pakistan per giocare a cricket per il Bangladesh ed è un membro dell’Awami League, è accusato di omicidio per la morte di un manifestante il 5 agosto.

Se questi casi siano fondati o meno è da vedere, ma la valanga di arresti di membri della Lega Awami di Sheikh Hasina e dei partiti associati appare come una marea di punizioni.

Nel frattempo, la Jamaat vede una resurrezione: una delle sue ali, l’Amar Bangladesh Party, è stata registrata come partito politico e molti dei suoi membri saranno probabilmente incaricati di dirigere diverse università. Per quanto si parli di un nuovo Bangladesh, il governo di Yunus ha chiuso due canali televisivi, Somoy TV e Green TV (che in precedenza erano stati boicottati dal Bangladesh National Party, il principale fronte di opposizione) e le sue autorità hanno arrestato Hashem Reza, l’editore di Amar Sangbad, e gli alti dipendenti di Ekattor TV, Shakil Ahmed e Farzana Rupa.

I settori liberali dell’élite del Bangladesh non sono turbati da questa ondata di repressione, il che suggerisce che il loro liberalismo è più politico che di principio. La primavera del Bangladesh sembra avviarsi rapidamente verso l’inverno.

30 Agosto 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO