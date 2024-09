L’ultima voce è quella di Alex Karp, il CEO della società di software di data mining Palantir, nota per il suo lavoro nel campo della difesa e dell’intelligence. Ha avvertito che gli Stati Uniti potrebbero essere costretti a fare la guerra in tre diversi teatri in futuro: contro la Cina, la Russia e l’Iran.

Pur suggerendo che il Pentagono dovrebbe continuare a sviluppare armi autonome a piena velocità, ha evocato una strana prospettiva.

« Penso che siamo in un momento in cui la deterrenza nucleare è in realtà meno efficace perché è molto improbabile che l’Occidente usi una bomba nucleare, mentre i nostri avversari potrebbero A causa di una “disparità morale“, ha detto.

Dicendo che è altamente improbabile che l’Occidente usi una bomba nucleare, sembra aver dimenticato che gli Stati Uniti sono l’unico paese al mondo che ha usato bombe nucleari in tempo di guerra.

Per quanto riguarda la disparità morale, tra le cinque potenze nucleari, la Cina è l’unico paese che applica la politica di non primo uso di armi nucleari.

Gli Stati Uniti, da parte loro, sono stati molto riluttanti anche solo a prendere in considerazione questa iniziativa.

Il pretesto della “moralità” è solo una cortina fumogena. Il vero motore della retorica guerrafondaia degli Stati Uniti è il complesso militare-industriale.

Incoraggia i conflitti per aumentare i suoi profitti, aumentare le vendite di armi e alimentare la crescita delle industrie militari correlate. La guerra è il suo mestiere.

Non gli importa dell’esito dei conflitti, purché possa vendere armi. Questo è il motivo per cui perpetua un flusso costante di teorie sulla minaccia per soddisfare la sua avidità.

Palantir, che costruisce “soluzioni software avanzate di difesa per gli Stati Uniti e le forze armate alleate“, è uno degli elementi di questo enorme complesso militare-industriale.

Lo scorso maggio, l’esercito degli Stati Uniti ha assegnato a Palantir Technologies un contratto da 480 milioni di dollari per espandere uno strumento di analisi dei dati e di processo decisionale a un maggior numero di utenti militari in tutto il mondo, tra cui cinque comandi di combattimento: Comando Centrale degli Stati Uniti, Comando Europeo, Comando Indo-Pacifico, Comando Nord e Comando dei Trasporti.

A febbraio, la rivista Time ha riferito che Palantir era tra i giganti della tecnologia che hanno “trasformato l’Ucraina in un laboratorio di guerra dell’intelligenza artificiale“. Sembra che Palantir non sia soddisfatto; Vuole più guerre per alimentare il suo grande appetito finanziario.

Tuttavia, mentre il complesso militare-industriale degli Stati Uniti continua ad alimentare la fiamma della guerra, sorge una domanda inevitabile: chi pagherà il conto di queste tre guerre?

Per Washington, il sostegno all’Ucraina sta già mettendo a dura prova le sue risorse. Dopo lo scoppio del conflitto israelo-palestinese, anche i proiettili di artiglieria destinati all’Ucraina sono stati dirottati su Israele. Per non parlare del fatto che gli aiuti a Israele hanno solo peggiorato la reputazione internazionale e i dilemmi morali degli Stati Uniti. Con due fronti già sconfitti, come potrebbero gli Stati Uniti gestire un terzo fronte nel Pacifico?

Coloro che annunciano guerre su tre fronti dovrebbero studiare la storia militare per capire come questi conflitti di solito finiscono. Nel corso della storia, le forze impegnate in guerre su più fronti sono state spesso sconfitte. Se gli Stati Uniti dovessero impegnarsi in tre guerre simultanee, è probabile che il complesso militare-industriale prospererebbe, mentre il paese nel suo insieme sopporterebbe il peso maggiore delle sofferenze.

Come ha detto l’attivista contro la guerra Jimmy Dore in un programma di Fox News con Tucker Carlson, il nemico degli Stati Uniti non è né la Cina né la Russia, ma il complesso militare-industriale che sta saccheggiando questo paese per centinaia di miliardi di dollari.

