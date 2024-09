Lo spaventabambini del giorno: la polizia di Berlino

Ho imparato una lezione da bambino di tre anni: essere consegnato ai genitori dalla polizia lascia un segno profondo. Anche se l’ufficiale di sezione voleva solo far notare gentilmente che l’ascensore non deve essere bloccato in modo permanente.

Questo è ciò che accadde all’inizio degli anni ’80 in un nuovo complesso residenziale della DDR in costruzione. Mi dispiace da parte mia: a parte l’ascensore, non c’erano ancora strutture per il gioco; il mio compagno pensò che fosse una buona idea continuare a salire e scendere. A un certo punto, l’ABV ci si parò davanti. Questo genere di cose ti rende debole.

Al giorno d’oggi, le autorità statali sono più dirette e possono facilmente competere con i laureati all’università dei mostri quando si tratta di spaventare la gente.

La polizia di Berlino ha preparato una grande sorpresa per il momento successivo alla Giornata mondiale dei bambini. I più piccoli hanno potuto assistere da vicino all’azione, studiare nei dettagli i coraggiosi interventi degli agenti e imparare che nessuno toglierà presto il burro dal pane alle forze dell’ordine.

Diversi video sui social media testimoniano l’azione offerta ai minori. Anche a livello internazionale (Al-Jazeera), la lezione sfuggita di mano sabato ha fatto scalpore.

Prima c’è il gioco della lepre e del riccio: un ragazzo, che si dice abbia undici anni, dà filo da torcere agli agenti di polizia in equipaggiamento pesante. Scappa con una bandiera palestinese in mano e una squadra di robocop lo insegue.

A un certo punto lo spingono contro il muro della chiesa commemorativa, il bambino è già in lacrime. Viene protetto e portato nell’auto della polizia. Un numero davvero grande!

Ancora più spettacolare che spingere e molestare gli attivisti della solidarietà palestinese su una banchina ferroviaria, come è successo lo stesso giorno in un’altra zona. Una dichiarazione della polizia sulla caccia al ragazzo dice che è stato “preso in custodia per la sua protezione” e che suo padre è stato informato.

Veri e propri benefattori all’opera.

