In un solo anno Israele ha ucciso più bambini e donne di qualsiasi altro conflitto recente

Una nuova analisi di Oxfam ha scoperto che l’esercito israeliano ha ucciso più bambini e donne nella Striscia di Gaza, assediata e bombardata negli ultimi 12 mesi, rispetto al periodo equivalente di qualsiasi altra guerra negli ultimi due decenni.

In una dichiarazione, l’organizzazione benefica ha affermato che le stime più prudenti hanno portato il numero di bambini e donne uccisi negli attacchi israeliani a Gaza a più di 11.000 e 6.000, rispettivamente.

I dati del 2004-2021 sulle morti dirette in conflitto, stimati dal Small Arms Survey, mostrano che il più alto numero di donne uccise in un solo anno è stato di oltre 2.600 in Iraq nel 2016, ha detto Oxfam.

Ha aggiunto che un rapporto di Every Casualty Counts ha esaminato le informazioni su oltre 11.000 bambini uccisi nei primi 30 mesi della guerra siriana, in media di oltre 4.700 morti all’anno. I rapporti delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati negli ultimi 18 anni mostrano che nessun altro conflitto ha ucciso un numero maggiore di bambini nell’arco 12 mesi, ha detto Oxfam.

“Queste cifre sbalorditivi sono sia spaventose che strazianti”, ha dichiarato Sally Abi Khalil, direttore di Oxfam per il Medio Oriente e il Nord Africa.

“Gli attori influenti della comunità internazionale non solo non sono riusciti a tenere a freno Israele, ma sono anche complici delle atrocità perché continuano a rifornirla incondizionatamente di armi. Ci vorranno generazioni per riprendersi dagli impatti devastanti di questa guerra e non c’è ancora una tregua in vista”.

3 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO