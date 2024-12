Caduta Damasco, Bashar Assad è fuggito

L’Esercito israeliano ha occupato la zona cuscinetto tra Israele e Siria, sulle alture del Golan occupate. Lo confermano gli stessi comandi militari israeliani spiegando la mossa con “motivi di sicurezza”. È la prima volta da quando fu firmato l’Accordo di Disimpegno del 1974 – che pose fine alla guerra del 1973 – che le forze armate israeliane prendono posizione nella zona cuscinetto. Era accaduto anche in passato, ma solo brevemente.

L’era della Repubblica araba siriana con al potere la famiglia Assad è terminata. Sono stati gli stessi comandi militari ad annunciarlo a Damasco alle truppe qualche ora fa mentre migliaia di combattenti jihadisti e gente comune festeggiavano in piazza. Poco dopo i miliziani di Hay’at Tahrir al Sham (Hts) e i loro alleati hanno annunciato dalla televisione pubblica di aver preso il potere.

Intervistato dalla tv Al Arabiya, il primo ministro Mohammed Jalali ha detto che la Siria dovrebbe ora indire libere elezioni per consentire al popolo di scegliere la propria leadership. Jalali ha detto di essere stato in contatto con il capo di Hts, Abu Mohammed al Julani, per discutere del prossimo futuro e di non sapere dove si trovino Bashar Assad e il suo ministro della Difesa e che i contatti sono stati persi la scorsa notte.

Secondo alcune fonti, Assad avrebbe lasciato Damasco in aereo, poco prima che i suoi avversari raggiungessero l’aeroporto internazionale, per una destinazione sconosciuta, forse la Russia. Secondo altre notizie il suo aereo è scomparso dai radar mentre era sopra la regione di Latakiya.

Stupore e clamore in Medio oriente e nel mondo. In appena dieci giorni i miliziani qaedisti di Hay’at Tahrit al Sham che a fine novembre avevano conquistato Aleppo hanno raggiunto Damasco e abbattuto il governo centrale, quasi senza combattere.

* da Pagine Esteri



8 Dicembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO