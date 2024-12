La scrittrice palestinese Susan Abulhawa parla all’Oxford Union

Il 28 novembre 2024, l’Unione di Oxford ha discusso la risoluzione: “Questo Parlamento ritiene che Israele sia uno Stato di apartheid responsabile di genocidio”.

L’accademico israeliano Gerald Steinberg, invitato a opporsi alla mozione, ha pubblicato una diatriba contro l’Unione di Oxford per aver preso in considerazione un tale dibattito. Lo storico israeliano Benny Morris ha accettato di parlare in opposizione, per poi ritirarsi all’ultimo momento. Il gruppo di oppositori ha minacciato di cancellare il dibattito se non fosse stato concesso loro di aggiungere un quarto oratore, Mosab Hassan Yousef, un’ex spia palestinese.

L’ultimo gruppo che si è opposto alla proposta era composto dalla direttrice legale di UK Lawyers For Israel Charitable Trust, Natasha Hausdorff, dallo scrittore e alunno di Oxford Jonathan Sacerdoti, dall’ex spia palestinese Mosab Hassan Yousef e dall’amministratore delegato della ONG arabo-israeliana Together Vouch for Each Other, Yoseph Haddad.

Nella squadra che sostiene la mozione, anche l’accademico Norman Finkelstein si è ritirato all’ultimo minuto. Il presidente dell’Unione di Oxford, Ebrahim Osman-Mowafy, ha preso il suo posto. Il resto del gruppo di sostegno era composto dalla scrittrice e attivista palestinese Susan Abulhawa, dal poeta e attivista palestinese Mohammed El-Kurd e dallo scrittore israeliano antisionista Miko Peled.

Mohammed El-Kurd ha lasciato l’aula subito dopo il suo intervento, dichiarando: “Mi disonora essere nella stessa stanza di Mosab Hassan Yousef e Yoseph Haddad”. Il comportamento successivo di Haddad ha portato al suo allontanamento da parte della sicurezza.

La mozione – “Questo Parlamento ritiene che Israele sia uno Stato di apartheid responsabile di genocidio” – è passata con 278 voti favorevoli e 59 contrari.

«Non risponderò a domande finché non avrò terminato di parlare; quindi, vi prego di astenervi dall’interrompermi.

Affrontando la sfida di cosa fare con gli abitanti indigeni della terra, Chaim Weizmann, un ebreo russo, disse al Congresso Sionista Mondiale nel 1921 che i palestinesi erano simili alle “rocce della Giudea, ostacoli che dovevano essere rimossi su un cammino difficile”.

David Gruen, un ebreo polacco che cambiò il suo nome in David Ben Gurion per sembrare più legato alla regione, disse: “Dobbiamo espellere gli arabi e prendere i loro posti”.

Ci sono migliaia di conversazioni simili tra i primi sionisti che pianificarono e attuarono la violenta colonizzazione della Palestina e l’annientamento del suo popolo indigeno.

Ma ebbero solo un successo parziale, uccidendo o pulendo etnicamente l’80% dei palestinesi. Questo significava che il 20% di noi rimaneva, un ostacolo persistente alle loro fantasie coloniali, che divenne oggetto delle loro ossessioni nei decenni successivi, specialmente dopo aver conquistato ciò che restava della Palestina nel 1967.

I sionisti lamentavano la nostra presenza e dibattevano pubblicamente in tutti i circoli — politici, accademici, sociali e culturali — su cosa fare di noi; cosa fare riguardo al tasso di natalità palestinese, ai nostri bambini, che chiamano una “minaccia demografica”.

Benny Morris, che originariamente doveva essere qui, una volta espresse rimpianto per il fatto che Ben Gurion “non abbia terminato il lavoro” di sbarazzarsi di tutti noi, cosa che avrebbe eliminato ciò che chiamano il “problema arabo”.

Benjamin Netanyahu, un ebreo polacco il cui vero nome è Benjamin Mileikowsky, una volta si rammaricò per un’opportunità persa durante la rivolta di Piazza Tienanmen nel 1989 per espellere grandi masse di palestinesi “mentre l’attenzione del mondo era concentrata sulla Cina”.

Alcune delle soluzioni da loro formulate per il fastidio della nostra esistenza includono una politica di “rompere le ossa” negli anni ’80 e ’90, ordinata da Yitzhak Rubitzov, un ebreo ucraino che cambiò il suo nome in Yitzhak Rabin (per le stesse ragioni).

Quella politica orribile, che ha paralizzato generazioni di palestinesi, non è riuscita a farci andare via. E, frustrati dalla resilienza palestinese, è sorto un nuovo discorso, specialmente dopo la scoperta di un enorme giacimento di gas naturale al largo della costa nord di Gaza, del valore di trilioni di dollari.

Questo nuovo discorso riecheggia nelle parole del colonnello Efraim Eitan, che disse nel 2004: “dobbiamo ucciderli tutti”.

Aaron Sofer, un cosiddetto intellettuale e consulente politico israeliano, insistette nel 2018: “dobbiamo uccidere e uccidere e uccidere. Tutto il giorno, ogni giorno.”

Quando ero a Gaza, vidi un bambino di non più di nove anni le cui mani e parte del viso erano state fatte saltare in aria da una lattina di cibo trappola lasciata dai soldati per i bambini affamati di Gaza. Successivamente venni a sapere che avevano lasciato anche cibo avvelenato per le persone a Shujaiyya e che, negli anni ’80 e ’90, i soldati israeliani avevano lasciato giocattoli trappola nel sud del Libano che esplodevano quando i bambini eccitati li raccoglievano.

Il danno che fanno è diabolico, eppure si aspettano che crediate che siano le vittime. Invocando l’Olocausto europeo e urlando antisemitismo, si aspettano che sospendiate il raziocinio umano fondamentale per credere che i quotidiani spari sui bambini con i cosiddetti “colpi mortali” e i bombardamenti di interi quartieri che seppelliscono famiglie vive e spazzano via intere linee di sangue siano autodifesa.

Vogliono che crediate che un uomo che non aveva mangiato nulla da oltre 72 ore, che continuava a combattere anche quando tutto ciò che aveva era un solo braccio funzionante, fosse motivato da una qualche innata barbarie e odio irrazionale o invidia verso gli ebrei, piuttosto che dall’inarrestabile desiderio di vedere il suo popolo libero nella propria terra natale.

Mi è chiaro che non siamo qui per discutere se Israele sia uno stato di apartheid o genocida. Questo dibattito riguarda in ultima analisi il valore delle vite palestinesi; il valore delle nostre scuole, dei nostri centri di ricerca, dei nostri libri, della nostra arte e dei nostri sogni; il valore delle case per le quali abbiamo lavorato tutta la vita e che contengono i ricordi di generazioni; il valore della nostra umanità e della nostra capacità di agire; il valore dei corpi e delle ambizioni.

Perché se i ruoli fossero stati invertiti, se i palestinesi avessero trascorso gli ultimi ottant’anni a rubare le case degli ebrei, espellendoli, opprimendoli, imprigionandoli, avvelenandoli, torturandoli, violentandoli e uccidendoli;

se i palestinesi avessero ucciso circa 300.000 ebrei in un anno, preso di mira i loro giornalisti, i loro pensatori, i loro operatori sanitari, i loro atleti, i loro artisti, bombardato ogni ospedale, università, biblioteca, museo, centro culturale, sinagoga israeliana e contemporaneamente allestito una piattaforma di osservazione dove la gente veniva a guardare il loro massacro come se fosse un’attrazione turistica;

se i palestinesi li avessero radunati a centinaia di migliaia in tende fragili, bombardati nelle cosiddette ‘zone sicure’, bruciati vivi, tagliati fuori dal loro cibo, dall’acqua e dalle medicine;

se i palestinesi costringessero i bambini ebrei a vagare a piedi nudi con pentole vuote; li costringessero a raccogliere la carne dei loro genitori in sacchetti di plastica; li costringessero a seppellire i loro fratelli, cugini e amici; li costringessero a uscire di nascosto dalle loro tende nel cuore della notte per dormire sulle tombe dei loro genitori; li costringessero a pregare la morte solo per riunirsi alle loro famiglie e non essere più soli in questo mondo terribile, e li terrorizzassero così tanto che i loro bambini perdessero i capelli, la memoria, la testa e facessero morire di infarto bambini di appena 4 e 5 anni;

se costringessimo senza pietà i loro bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale a morire, da soli nei letti d’ospedale, piangendo fino a non riuscire più a piangere, a morire e a decomporsi nello stesso posto;

se i palestinesi usassero camion di aiuti con farina di grano per attirare gli ebrei affamati, e poi aprissero il fuoco su di loro quando si radunavano per raccogliere il pane per un giorno;

se i palestinesi permettessero finalmente una consegna di cibo in un rifugio con ebrei affamati, e poi dessero fuoco all’intero rifugio e al camion di aiuti prima che qualcuno potesse assaggiare il cibo;

se un cecchino palestinese si vantasse di aver fatto saltare in aria 42 rotule di ebrei in un giorno, come fece un soldato israeliano nel 2019;

se un palestinese ammettesse alla CNN di aver investito centinaia di ebrei con il suo carro armato, lasciando la loro carne schiacciata nei cingoli del carro armato;

se i palestinesi violentassero sistematicamente medici ebrei, pazienti e altri prigionieri con barre di metallo rovente, bastoni seghettati ed elettrificati ed estintori, a volte violentandoli fino alla morte, come è successo al dottor Adnan al-Bursh e ad altri;

se le donne ebree fossero costrette a partorire nella sporcizia, a subire tagli cesarei o amputazioni di gambe senza anestesia;

se distruggessimo i loro bambini e poi decorassimo i nostri carri armati con i loro giocattoli;

se uccidessimo o allontanassimo le loro donne e poi posassimo con la loro lingerie…

Se il mondo osservasse in diretta streaming e in tempo reale lo sterminio sistematico degli ebrei, non ci sarebbe alcun dibattito se ciò costituisca terrorismo o genocidio.

Eppure due palestinesi, io e Mohammad el-Kurd, ci siamo presentati qui proprio per fare questo, sopportando l’umiliazione di dibattere con coloro che pensano che le nostre uniche scelte di vita dovrebbero essere quella di lasciare la nostra patria, sottometterci alla loro supremazia o morire educatamente e in silenzio.»



