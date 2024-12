“Uccidiamo civili e li conteggiamo come terroristi”

I riservisti israeliani che hanno prestato servizio nel corridoio di Netzarim, una strada di recente costruzione che divide in due la Striscia di Gaza, hanno rivelato che i soldati hanno l’ordine tassativo di “sparare a chiunque” vedano avvicinarsi alla “zona di uccisione”.



“C’è una linea a nord del corridoio di Netzarim conosciuta come la ‘linea dei cadaveri’, e i residenti di Gaza sono pienamente consapevoli del suo significato. In quest’area, i palestinesi vengono uccisi indiscriminatamente e i loro corpi vengono lasciati lì per essere divorati dai cani“, ha detto ad Haaretz un comandante della Divisione 252.

“L’area di uccisione è il raggio d’azione del cecchino … Uccidiamo civili lì, e sono considerati terroristi“, ha aggiunto, rivelando che esiste una “competizione” tra le diverse divisioni dell’esercito che occupano il corridoio da est a ovest. “Se la Divisione 99 ne uccidesse 150, allora la prossima in fila cercherebbe di arrivare a 200“.

Gli intervistati hanno spesso parlato delle “linee immaginarie” a nord e a sud del corridoio di Netzarim che i comandanti implementano come zona di uccisione. “Chiunque si avvicini alla linea in quel momento è considerato una minaccia e non è richiesto alcun permesso di sparare“.



Haaretz dice che diversi comandanti e soldati sia in servizio permanente che di riserva hanno testimoniato sul “potere illimitato” dato ai comandanti di divisione negli ultimi mesi.



“Il comandante della divisione non è certo limitato oggi a Gaza“, dice un ufficiale veterano della Divisione 252. “A Gaza oggi, un comandante di divisione può ordinare un attacco con i droni [o] decidere se occupare una città“.

Inoltre, gli intervistati hanno detto che l’esercito agisce spesso come una “milizia armata indipendente, senza leggi, almeno non quelle scritte negli ordini dell’IDF“.

“Abbiamo ucciso un ragazzo di 16 anni, forse. Quando [un altro soldato] ha commentato e ha detto che era disarmato e sembrava essere solo un civile … il comandante ha risposto: “Per me, chiunque attraversi la linea è un terrorista, senza sconti, senza civili. Tutti sono terroristi“, racconta un altro soldato.



I soldati descrivono anche il servizio sotto il comandante della Divisione 252, il generale Yehuda Vach. “[Ogni uomo] viene a controllare le forze e a raccogliere informazioni su di noi. Ogni donna è una spia, o è un uomo travestito da donna. Vach ha deciso di alzare la testa e ha deciso che chiunque arrivasse in bicicletta nella zona [poteva essere ucciso]. Ha deciso che le persone in bicicletta erano terroristi“.

Secondo quanto riferito, i soldati hanno l’ordine del comando dell’esercito di fotografare i corpi e raccogliere i dettagli delle persone uccise per l’intelligence militare per verificare se le vittime siano “terroristi“.



“La procedura dice di fotografare il corpo e [raccogliere] dettagli e inviarli all’intelligence per verificare che si tratti di un terrorista. In pratica, su 200 uccisi per i test, solo 10 sono stati verificati come attivisti riconosciuti di Hamas. Ma chi si è preso la briga di pubblicare che abbiamo ucciso centinaia di terroristi?“, hanno rivelato i riservisti.

Secondo quanto riferito, ogni palestinese che sopravvive viene portato in una “gabbia” dove viene lasciato nudo fino all’arrivo degli investigatori dell’esercito per determinare se la persona è un “terrorista”, spesso interrogandola sotto la minaccia delle armi.

A giugno, decine di riservisti israeliani hanno firmato una lettera di protesta dicendo che non avrebbero obbedito a una chiamata emessa dal governo per Gaza, citando le atrocità commesse lì.



“Dire che siamo l’esercito più morale del mondo significa semplicemente togliere la responsabilità ai soldati che sanno esattamente cosa stiamo facendo lì“, ha detto ad Haaretz un alto comandante della riserva che è tornato di recente dal servizio nel corridoio di Netzarim.



“Non si tratta di voler ascoltare i nostri soldati, di ignorare il fatto che siamo in un posto da più di un anno dove non ci sono regole, dove la vita umana non vale nulla, e sì, noi comandanti e combattenti stiamo prendendo parte all’orrore che sta accadendo a Gaza. E ora, te ne occuperai anche tu“.

Oltre 45.000 corpi sono stati recuperati negli ultimi 14 mesi dai primi soccorritori palestinesi che continuano ad operare all’interno di Gaza nonostante i costanti attacchi israeliani. Altre decine di migliaia rimangono intrappolati sotto le macerie mentre la campagna di genocidio di Israele si intensifica.

* da The Cradle.co. – Traduzione di Alexik

26 Dicembre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO