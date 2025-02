Annessione all’opera: Israele sta silenziosamente prendendo il controllo della Cisgiordania

Dopo l’occupazione della Cisgiordania nel 1967, è rimasta un punto di consenso tra gli israeliani. A parte il suo ruolo nella divisione ideologica degli insediamenti sionisti, offriva anche una soluzione parziale alla povertà all’interno del nuovo stato. Subito dopo l’occupazione, Yigal Allon, un ministro dell'”Haganah” (l’organizzazione militare sionista), propose il suo piano per i territori palestinesi occupati nel 1967.

Il piano suggeriva di annettere la Striscia di Gaza e di sfollare i suoi residenti, mantenendo parti della Cisgiordania, in particolare la Valle del Giordano dal fiume Giordano alle pendici orientali di Nablus e Jenin, così come le regioni di Hebron e Gerusalemme. Proponeva anche di restituire la popolazione alla sovranità giordana, collegandola al Regno hascemita di Giordania attraverso un corridoio che passava per la periferia di Gerico.

Poco prima di firmare gli accordi di Oslo, il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin spiegò che gli insediamenti in Cisgiordania potevano essere divisi in due tipi: insediamenti di sicurezza, che si trovavano ai confini e avevano bisogno di essere rafforzati ed espansioni, e insediamenti politici, che sarebbero rimasti così com’erano, con i loro residenti che sarebbero rimasti sul posto.

Ciò che la destra israeliana, oggi sostenuta dal movimento per gli insediamenti della Torah sotto il governo Netanyahu, ha fatto è costruire su questo quadro coloniale sionista. Questo quadro è strategico, volto ad espandere gli insediamenti e, in ultima analisi, a realizzare il “Grande Israele” dal mare al fiume. Questa espansione eleva la questione demografica palestinese, portandola in primo piano. Che cosa sta facendo Israele con i 3 milioni di palestinesi residenti in Cisgiordania?

Storicamente, la politica coloniale israeliana è consistita nell’imporre i fatti sul terreno e nel consolidarli, utilizzando questi fatti come base per azioni future, sia per promuovere il progetto coloniale che per usarli come base per i negoziati.

Sin dall’espansione di Israele nel 1967, ha fatto del suo controllo territoriale la base per i negoziati, mettendo da parte i diritti originali della popolazione autoctona e il diritto internazionale, indipendentemente da quanto ingiusti possano essere nei confronti degli abitanti originari. Di conseguenza, il progetto di insediamento si è costantemente espanso in Cisgiordania, con infrastrutture sempre più sofisticate, sostenute dalla potenza militare israeliana e da intense misure di sicurezza. Questa trasformazione ha trasformato la Cisgiordania in un ambiente che spinge fuori i suoi abitanti indigeni mentre attrae i colonizzatori.

La situazione coloniale in Cisgiordania è caratterizzata da un’escalation di politiche di soffocamento e assedio, che prendono di mira la popolazione indigena. Queste politiche assumono una forma unica di apartheid e mirano a riprogettare la struttura sociale della popolazione indigena, ponendola in una morsa tra l’espansione degli insediamenti e il governo militare.

L’espansione degli insediamenti ha trasformato Gerusalemme in un enorme blocco che separa il sud e il nord della Cisgiordania, isolando i residenti di Gerusalemme Est all’interno del muro degli insediamenti. Questo li taglia fuori dal loro spazio geografico e demografico in Cisgiordania, creando disparità non solo politiche, ma anche economiche e sociali. Questa separazione impedisce la coesione sociale, economica e politica tra i palestinesi di Gerusalemme e quelli del resto della Cisgiordania, legando ulteriormente i palestinesi di Gerusalemme alle istituzioni israeliane.

L’infrastruttura degli insediamenti è fondamentale per il progetto coloniale in Cisgiordania. Le tangenziali, la barriera di separazione e il sistema generale di controllo della sicurezza – che comprende posti di blocco, cancelli di ferro, torri di sorveglianza e blocchi di cemento – servono al movimento degli insediamenti e limitano la mobilità dei palestinesi.

Queste misure contribuiscono anche alla frammentazione dei principali centri abitati palestinesi, separando i villaggi gli uni dagli altri e dalle loro città, riducendo lo spazio disponibile per le comunità palestinesi. Alcuni villaggi sono completamente isolati, accessibili solo dai propri residenti, senza accesso per gli abitanti dei villaggi vicini. Si tratta di una condizione permanente, ma in situazioni di sicurezza eccezionali, come dal 7 ottobre 2023, il numero di villaggi chiusi da cancelli di ferro è aumentato.

Di conseguenza, la geografia della popolazione indigena è stata frammentata in piccole aree isolate, circondate da una vita attiva di insediamenti e da forze militari israeliane, rendendola più facile da controllare. Queste aree isolate sono essenzialmente piccole enclave, ognuna con le proprie circostanze, il che indebolisce l’unità sociale dei palestinesi e impedisce loro di organizzarsi collettivamente per la resistenza.

Allo stesso tempo, questo isolamento priva i palestinesi dell’accesso alle aree vitali dell’espansione, lasciandoli incapaci di sviluppare il loro settore agricolo a causa delle restrizioni all’accesso ai terreni agricoli. L’occupazione ha anche proibito ai palestinesi di costruire su terreni classificati come “Area C”. Gli edifici costruiti nonostante queste restrizioni sono soggetti a demolizione, senza possibilità di risarcimento.

Mentre l’autorità amministrativa nell’Area B dovrebbe essere sotto l’Autorità Palestinese, secondo gli Accordi di Oslo, Israele ha recentemente esteso la sua autorità amministrativa all’Area B, dandogli il potere di demolire gli edifici palestinesi in quest’area.

La capacità di isolare, controllare le strade e confiscare efficacemente l’Area C si traduce nella distruzione di ogni potenziale per una società palestinese autosufficiente, libera dal dominio economico israeliano. Ciò erode le capacità produttive palestinesi, che sono ulteriormente limitate dall’Accordo economico di Parigi, ponendo l’intera economia palestinese sotto il controllo israeliano. Il commercio palestinese dipende dai porti e dai valichi israeliani, creando la crisi dello “sdoganamento”, in cui Israele riscuote le tasse per l’Autorità Palestinese e prende una commissione. Questo è diventato uno strumento di estorsione politica, utilizzato per forzare concessioni politiche e imporre condizioni di sicurezza all’Autorità palestinese.

Di conseguenza, la vitalità finanziaria dell’Autorità Palestinese è interamente legata alla volontà dei governi israeliani che si sono succeduti. Questa dipendenza si è approfondita sotto il governo Netanyahu, in particolare con Bezalel Smotrich, ministro delle finanze e leader del partito “Sionismo religioso”, che è anche un leader del movimento dei coloni.

La continua confisca dei fondi di compensazione ha portato a una persistente contrazione economica dell’economia palestinese. L’economia palestinese si basa sugli stipendi dei dipendenti dell’Autorità Palestinese e sui salari dei lavoratori palestinesi in Israele. Tuttavia, questi redditi sono quasi scomparsi dal 7 ottobre 2023, quando Israele ha vietato ai lavoratori palestinesi di entrare a Gerusalemme e nei territori occupati del 1948.

Questa situazione evidenzia la mancanza di opportunità per sviluppare un’economia agricola o industriale in Cisgiordania. Le economie basate sui servizi sono soffocate a causa delle misure di sicurezza e della frammentazione militare e degli insediamenti della Cisgiordania. E’ impossibile costruire un’economia dei servizi basata sui residenti locali, che mancano di stabilità economica perché i loro redditi sono legati agli stipendi instabili dell’Autorità Palestinese o ai salari dei lavoratori diretti in Israele.

Così, la logica dell’espansione degli insediamenti e delle esigenze di sicurezza si è spostata da una strategia di contenimento economico a una di umiliazione economica. Questa politica è progettata per ridurre la popolazione palestinese in Cisgiordania e fa parte della più ampia soluzione coloniale alla questione demografica in Palestina. Rafforza i piani di annessione di Israele alla Cisgiordania.

Nel 2017, Bezalel Smotrich ha proposto il suo piano per risolvere il conflitto in Cisgiordania, che prevede l’annessione dell’intera Cisgiordania. Questo piano apre la discussione sulla questione demografica, poiché un “Israele ebraico” non può sostenere una grande popolazione palestinese. Le soluzioni proposte da Smotrich per evitare l’apartheid – in modo da non trasformarlo in una soluzione a uno stato unico – includono una serie di passaggi:

In primo luogo, trattare i residenti della Cisgiordania come cittadini di seconda classe, senza diritti politici.

Facilitare la migrazione volontaria.

Prendere in considerazione la concessione della cittadinanza israeliana a coloro che sono disposti ad adempiere a pieno titolo ai doveri di cittadinanza, incluso il servizio nell’esercito israeliano.

Penalizzare coloro che rifiutano la coscrizione o l’emigrazione con una repressione senza precedenti.

Alla fine, secondo il piano di Smotrich, alla restante popolazione della Cisgiordania sarebbe stata data la cittadinanza giordana, mentre Israele avrebbe mantenuto il controllo legale e di sicurezza sulla Cisgiordania.

Va da sé che si tratta di un piano ambizioso. Tuttavia, tutti i progetti di annessione, indipendentemente dalla loro portata o dal controllo della sicurezza, richiedono la riduzione della popolazione della Cisgiordania. Ridurre la popolazione della Cisgiordania è una necessità strategica, di sicurezza, politica e guidata dai coloni. In questo contesto, gli sforzi del movimento dei coloni si allineano con quelli delle istituzioni ufficiali israeliane.

Inoltre, oltre all’approccio graduale che ha trasformato la Cisgiordania in un ambiente ostile, la presenza dei coloni si è evoluta in formazioni organizzate simili a milizie all’interno delle organizzazioni dei coloni. Questi gruppi operano con i propri punti di riferimento ideologici, religiosi e politici e hanno vaste reti all’interno delle istituzioni politiche, militari e di sicurezza israeliane. Interi battaglioni all’interno dell’esercito e della polizia israeliani, in particolare le guardie di frontiera, sono composti da membri del movimento dei coloni.

E’ anche importante notare che la seconda posizione più alta in grado nell’esercito israeliano, il comandante della regione centrale (il governatore militare della Cisgiordania), è attualmente detenuta da un colono religioso, Avi Blout, che ha vissuto nell’insediamento “Nof Zion” costruito sulle terre di diversi villaggi a ovest di Ramallah. Ha studiato in una scuola militare religiosa nell’insediamento “Eli” a est di Ramallah.

I rappresentanti del movimento dei coloni nel governo e nella Knesset hanno lavorato per limitare l’autorità del servizio di sicurezza Shin Bet nel monitorare le milizie dei coloni che sono state armate dai ministri del governo Netanyahu, come Itamar Ben-Gvir, leader del partito “Potere Ebraico”. Ciò ha portato a orribili attacchi da parte di coloni, protetti dall’esercito israeliano, contro città, case e terreni agricoli palestinesi.

Le politiche di lento sfollamento hanno raggiunto il loro apice con il governo di Netanyahu, che ha rafforzato la presenza degli insediamenti, trasformandoli in un’occupazione civile permanente. Il secondo ruolo ministeriale di Smotrich nel Ministero della Difesa israeliano ha dato ai coloni un proprio organo amministrativo all’interno dell’Amministrazione Civile, il braccio militare dell’occupazione in Cisgiordania.

Questa amministrazione dei coloni opera secondo le leggi civili, distinte dalle leggi militari imposte ai palestinesi, con l’obiettivo di unificare le leggi sugli insediamenti con le leggi israeliane all’interno dei territori occupati. Ciò rappresenta un’annessione de facto degli insediamenti, che a sua volta significa un’ulteriore espansione degli insediamenti e richiede più infrastrutture, sicurezza e mobilitazione militare.

Inoltre, le politiche di sfollamento lento sono ora caratterizzate da un aumento della violenza, non solo per smantellare la resistenza armata nelle aree settentrionali della Cisgiordania, ma anche per rafforzare un ambiente che spinge i palestinesi fuori attraverso la violenza diretta, come la distruzione sistematica nei campi profughi di Jenin e Tulkarm e l’intimidazione in interi quartieri.

Questa situazione rappresenta una visione coloniale in evoluzione guidata dai coloni che rimodella intere aree delle città palestinesi in linea con il quadro di occupazione israeliano. Questo approccio accelerato impone limitazioni più forti a ciò che rimane dell’identità e del patrimonio palestinese nella regione. Il processo globale alla fine porterà a una presenza permanente di insediamenti che si estenda a tutti i territori israeliani della Cisgiordania, a spese dell’esistenza e della presenza palestinese.

*Sari Orabi, è un ricercatore palestinese, scrive sul sito arabo Al-Jazeera che le politiche israeliane di lento sfollamento in Cisgiordania, sotto il governo di Netanyahu, mirano a rimodellare la regione attraverso l’espansione degli insediamenti, il controllo militare e la frammentazione delle comunità palestinesi.

Da Al-Jazeera – Tradotto da The Palestine Chronicle

19 Febbraio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO