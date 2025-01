Trump cancella i visti studenteschi per i manifestanti per la Palestina

Donald Trump firmerà un ordine esecutivo per espellere gli studenti universitari non cittadini che hanno partecipato alle proteste contro il genocidio di Gaza. “A tutti gli stranieri residenti che si sono uniti alle proteste pro-jihadiste, vi avvisiamo: nel 2025 vi troveremo e vi deporteremo“, ha detto il Presidente in una nota informativa.

“Annullerò rapidamente anche i visti per studenti di tutti i simpatizzanti di Hamas nei campus universitari, che sono stati infestati dal radicalismo come mai prima“. Sebbene l’ordinanza non sia ancora stata emessa, la Casa Bianca ha diffuso materiale a supporto dell’ordinanza e funzionari della Casa Bianca rimasti anonimi sono stati citati dalla stampa affermando che l’annuncio è previsto già oggi (29 gennaio, ndr).

Questi sforzi sono apparentemente in atto per combattere l’antisemitismo, ma sono chiaramente implementati per reprimere i critici di Israele. “La mia promessa agli ebrei americani è questa: con il vostro voto, sarò il vostro difensore, il vostro protettore e sarò il miglior amico che gli ebrei americani abbiano mai avuto alla Casa Bianca“, si legge nella scheda informativa.

L’ordine presumibilmente indica al Dipartimento di Giustizia di “perseguire aggressivamente minacce terroristiche, incendi dolosi, vandalismo e violenza contro gli ebrei americani” e “prende misure energiche e senza precedenti per mobilitare tutte le risorse federali per combattere l’esplosione di antisemitismo nei nostri campus e nelle nostre strade dal 7 ottobre 2023“.

L’iniziativa è già stata condannata da gruppi come il Council on American-Islamic Relations (CAIR), che l’ha definita “disonesta, esagerata e inapplicabile“. “La revoca dei visti per studenti non dovrebbe essere usata per punire e filtrare idee sfavorite dal governo federale“, ha affermato Sarah McLaughlin, Senior Scholar for Global Expression della Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE).

“La forza del sistema di istruzione superiore della nostra nazione deriva dallo scambio della più ampia gamma di opinioni, anche quelle impopolari o dissenzienti“.

“Siamo al fianco degli studenti manifestanti che hanno messo così coraggiosamente a repentaglio i loro corpi e le loro carriere accademiche per salvare vite e chiedere la fine della distruzione di Gaza da parte dell’esercito israeliano. Come ebrei, ci rifiutiamo di essere pedine nella presa di potere autoritaria dell’estrema destra“, ha affermato Stefanie Fox, direttrice esecutiva di Jewish Voice for Peace (JVP).

“Trump e i suoi compari non si preoccupano della sicurezza ebraica, anzi, loro e i nazionalisti bianchi che li sostengono sono la più grande minaccia per gli ebrei americani. Stanno conducendo una campagna contro tutti coloro che sono abbastanza coraggiosi da sfidare il loro potere“.

Alia El-Assar, direttrice dell’organizzazione dei media presso Adalah Justice Project, ha dichiarato a Mondoweiss che i legislatori stanno adottando queste misure draconiane per instillare la paura nelle comunità e dissuadere le persone dal parlare apertamente delle atrocità israeliane.

“Siamo concentrati sulla protezione reciproca“, ha detto. “Non vogliamo dimenticare il nostro potere, in particolare quelli di noi che non sono a rischio di deportazione. Dobbiamo assicurarci di uscire allo scoperto per la nostra gente, che si tratti di studenti internazionali o altri, non permetteremo che il panico prevalga nelle nostre comunità“.

“L’attuale sistema negli Stati Uniti è uno in cui la classe dirigente trae profitto dalla morte e dalla distruzione“, ha continuato. “Stanno sottraendo risorse alle nostre comunità e dando la colpa alla gente di colore, a chi si sta facendo avanti per chiedere giustizia“.

Da anni, organizzazioni filo-israeliane e gruppi di difesa del diritto premono affinché le università reprimano l’attivismo palestinese, ma hanno aumentato notevolmente i loro sforzi durante il genocidio. L’organizzazione sionista Betar ha persino creato una lista di studenti stranieri coinvolti nelle proteste di Gaza nella speranza che l’amministrazione Trump li deporti.

“Abbiamo iniziato a creare liste di cittadini stranieri con visti che odiano gli ebrei e che sostengono Hamas“, ha affermato Ross Glick, direttore della sezione statunitense dell’organizzazione.

Continua la repressione nel Campus

Anche se tali sforzi sembrano destinati ad aumentare sotto Trump, gli attivisti studenteschi erano già stati repressi durante l’amministrazione Biden.

Lo scorso autunno la Cornell University ha minacciato di sospendere lo studente laureato britannico-gambiano Momodou Taal dopo aver partecipato a una protesta nel campus. La sospensione avrebbe revocato lo status di visto F-1 di Taal. Alla fine, la scuola ha fatto marcia indietro in risposta a una campagna di pressione a livello nazionale.

“Continuo a dire che queste tattiche repressive non possono essere separate dalla questione in sé“, ha detto Taal a Mondoweiss poco dopo che Cornell ha smesso di perseguire la sospensione. “Il problema delle proteste sulla Palestina è che tocca il cuore degli investimenti universitari. Va al cuore dell’Impero“.

Durante la campagna presidenziale, Trump ha chiarito che avrebbe preso di mira i sostenitori della Palestina come parte del suo vasto piano di deportazione. “Se mi fate rieleggere, faremo tornare indietro quel movimento di 25 o 30 anni“, ha detto a un gruppo di donatori pro-Israele lo scorso maggio.

Divieto musulmano 2.0

Nel suo primo giorno in carica, Trump ha sostanzialmente lanciato un secondo “divieto per i musulmani“, firmando un ordine esecutivo che ordina alla sua amministrazione di compilare un elenco di paesi “per i quali le informazioni di controllo e selezione sono così carenti da giustificare una sospensione parziale o totale dell’ammissione di cittadini provenienti da quei paesi“.

Il nuovo ordine va anche oltre la misura di Trump del 2017, aggiungendo un linguaggio che consente al governo di negare i visti in base a opinioni politiche, convinzioni e background culturali. Molti hanno percepito il cambiamento come un mezzo per colpire i sostenitori della Palestina.

“Hanno imparato dai loro ‘errori’ l’ultima volta“, ha detto a Mother Jones la professoressa e studiosa di diritto dell’Università del Colorado Maryam Jamshidi. “Sappiamo, in base alle dichiarazioni rilasciate da Trump e altri, che le nuove disposizioni saranno utilizzate per colpire i manifestanti pro-Palestina“.

“Muslim Ban 2.0“ è stato condannato da gruppi per i diritti umani e organizzazioni per gli immigrati. “Non possiamo permettere ai governi di continuare a erodere i nostri diritti del Primo Emendamento o di far rivivere la paura e la sfiducia che hanno caratterizzato l’era post-11 settembre“, ha affermato l’American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC) in una dichiarazione.

“Opporci a queste misure regressive è una nostra responsabilità condivisa. Se permettiamo questa corrosione dei diritti di una comunità, mettiamo a rischio le libertà di tutti“.

* tradotto da Mondoweiss

31 Gennaio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO