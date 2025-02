Venezuela. Aperta indagine sull’uso dei fondi USAID da parte dell’opposizione

Il Procuratore Generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha accusato l’opposizione venezuelana di aver sottratto fondi all’agenzia statunitense USAID destinando solo il 2% delle risorse ai programmi di aiuto mentre il resto è stato utilizzato per scopi politici.

La Procura ha annunciato lunedì l’apertura di una nuova indagine contro gli oppositori legati a Juan Guaidó, accusati di aver sottratto risorse all’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID).

Il procuratore generale, Tarek William Saab, ha rivelato dettagli sulla presunta appropriazione indebita di fondi destinati agli aiuti umanitari.

In un’intervista al programma radiofonico Cable a Tierra, Saab ha detto che gli oppositori avrebbero rubato i soldi dati dall’USAID per “sostenere i migranti” e “salvare la democrazia”. “In Venezuela abbiamo indagini in corso (…) hanno rubato i soldi dati dall’USAID”, ha detto il procuratore, aggiungendo che le indagini si svolgono “in tempo reale”.

La richiesta fa parte di una serie di indagini sulla gestione delle risorse da parte dei leader dell’opposizione presso l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID).

Saab ha rivelato che l’indagine si aggiunge ai 25 casi già aperti contro figure del cosiddetto “governo ad interim” guidato da Guaidó tra il 2019 e il 2023. Ha anche descritto il gruppo come una “organizzazione criminale” e ha sottolineato che le rivelazioni dell’amministrazione Trump sosterrebbero le accuse: “L’amministrazione di Donald Trump rivela al mondo questi fatti e sta letteralmente consegnando prove al sistema giudiziario venezuelano”.

Secondo il pubblico ministero, quei fondi, che avrebbero dovuto essere destinati a beneficio del popolo venezuelano, sono stati utilizzati per cospirare contro il governo costituzionale di Nicolás Maduro.

Ha anche insistito sulla necessità di stabilire una cooperazione penale internazionale con gli Stati Uniti per perseguire coloro che sono coinvolti nella diversione dei beni. “Quello che si può ottenere è che ci consegnino questi soggetti, applichino la pena massima”, ha detto Saab, senza specificare le accuse esatte.

A questo proposito, ha ricordato che dal 2023 è stato richiesto un allarme rosso all’Interpol contro Guaidó e altri collaboratori per reati come usurpazione di funzioni, cospirazione, promozione di atti di terrorismo e tradimento verso la patria. Queste misure, tuttavia, non sono state attuate a livello internazionale.

Il governo di Nicolás Maduro ha storicamente definito l’USAID un “falso”, accusandolo di utilizzare l’immigrazione venezuelana come strumento per giustificare le sanzioni contro il paese. Questa posizione è in linea con la decisione di Donald Trump nel 2020 di sospendere i programmi di aiuto allo sviluppo per 90 giorni, rivedendo il loro allineamento con la politica estera degli Stati Uniti.

Il 3 febbraio 2023, Trump ha nominato Marco Rubio amministratore ad interim di USAID, il quale ha notificato al Congresso una revisione completa delle attività di assistenza estera dell’agenzia. Rubio, noto per la sua dura posizione contro il chavismo, sta ora affrontando le pressioni di Caracas per collaborare alle estradizioni.

Il presidente dell’Assemblea Nazionale del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha presieduto martedì la sessione ordinaria che ha respinto e ripudiato le recenti scoperte relative al finanziamento dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) all’estrema destra venezuelana.

Nel dibattito che ha respinto il finanziamento da parte di tale entità degli Stati Uniti (USA), la deputata dell’Assemblea Nazionale, Blanca Eekhout, ha denunciato le azioni di USAID.

“Loro (le ONG) sono state finanziate dall’USAID per destabilizzare, per portare la guerra, per assassinare i presidenti. Hanno sviluppato uno schema assolutamente criminale“, ha detto la deputata.

“Era tutto un piano per raggiungere la destabilizzazione, un piano che si nascondeva dietro le organizzazioni non governative (ONG) presumibilmente finalizzate ai diritti umani, alla libertà di stampa e ad altri ambiti”.

D’altra parte, il presidente dell’Assemblea Nazionale Rodríguez, riferendosi alla narrativa occidentale che fa vedere tutti i migranti venezuelani come membri del gruppo criminale Tren de Aragua, ha sottolineato come il Venezuela, il suo governo e le sue istituzioni “hanno sconfitto e sterminato la banda del treno Aragua… e tutte le bande criminali che hanno messo in ansia la popolazione“.

