I sionisti del Likud si arruolano nell’Internazionale Nera in nome di islamofobia e suprematismo

A febbraio il Likud israeliano è stato ammesso come osservatore nel gruppo parlamentare europeo dei Patrioti, quello composto dai partiti di destra ed estrema destra. Fascisti, insomma…

*****

Negli anni ’90, i partiti politici post-fascisti e post-nazisti d’Europa erano chiari nel respingere Israele sulla base del loro antisemitismo.

Visti in gran parte come un’estensione del neocolonialismo degli Stati Uniti, questi partiti si sono mobilitati contro gli Stati Uniti come leader dell’ordine mondiale liberale.

Allo stesso modo, Israele ha respinto i leader dell’estrema destra. Prendiamo ad esempio Jörg Haider, uno dei primi leader di estrema destra di successo in Europa, a cui è stato impedito di entrare in Israele.

Da allora sono cambiate molte cose

Mentre un leader di estrema destra atipico come Geert Wilders ha abbracciato apertamente Israele fin dall’inizio, posizionandosi come difensore della vita ebraica nei Paesi Bassi, l’estrema destra tradizionale ha impiegato molto più tempo per essere accettata dai circoli politici israeliani.

Nel dicembre 2010, un viaggio storico ha avuto luogo quando il Partito della Libertà dell’Austria (FPO), il Vlaams Belang del Belgio, il Partito della Libertà tedesco e i Democratici svedesi si sono recati in Israele e hanno firmato la cosiddetta “Dichiarazione di Gerusalemme”.

Questa dichiarazione affermava il “diritto di Israele a difendersi” contro il terrorismo, affermando: “Siamo in prima linea nella lotta per la comunità democratica occidentale” contro la “minaccia totalitaria” dell'”Islam fondamentalista”.

L’Islam, sostenevano, era il nemico comune sia dell’Europa che di Israele.

Come ha detto un attivista tedesco di estrema destra nel 2011: “Vi garantisco che la Kristallnacht [Notte dei cristalli] tornerà. Ma questa volta, cristiani ed ebrei saranno spinti per le strade, perseguitati e uccisi dagli islamisti”.

Secondo questa nuova logica, ebrei ed europei sarebbero diventati vittime di un crescente Islam fascista. Quindi, una nuova alleanza dovrebbe essere forgiata tra Israele e l’estrema destra europea per contrastare queste minacce percepite.

All’epoca, solo pochi membri di estrema destra del parlamento israeliano, la Knesset, accolsero la delegazione di estrema destra in Israele. Non è stata programmata alcuna visita ufficiale alla Knesset.

La delegazione di estrema destra ha visitato gli insediamenti e ha effettivamente messo in discussione il diritto palestinese alla terra, riferendosi ad essa come Giudea e Samaria. Giudea e Samaria è il termine israeliano per indicare la Cisgiordania occupata.

Questo ha segnato un cambiamento nell’ideologia: dalla negazione del diritto di Israele all’esistenza alla negazione del diritto della Palestina ad esistere.

Un blocco di estrema destra

Quindici anni dopo, l’estrema destra ha adottato ulteriori misure per normalizzare i suoi legami con le forze israeliane.

Con diversi partiti di estrema destra al potere che si sono assicurati un significativo sostegno elettorale nei loro Paesi, sono emersi come il terzo gruppo politico più grande alle elezioni parlamentari europee del giugno 2024, formando i Patrioti per l’Europa (PfE).

Guidato da Jordan Bardella del Rassemblement National francese, questo blocco comprende importanti forze politiche come Fidesz del primo ministro ungherese Viktor Orban, la Lega del vice premier italiano Matteo Salvini, il Partito per la Libertà di Wilders, l’FPÖ austriaco e altri.

Sebbene alcuni partiti di estrema destra, come Fratelli d’Italia e Alternativa per la Germania (AfD), rimangano in altri gruppi politici conservatori, il PfE si è allineato con successo con altre forze politiche conservatrici e di estrema destra in tutto il mondo.

L’AfD potrebbe ancora unirsi a loro

Nel febbraio 2025, nientemeno che il partito di governo israeliano Likud, sotto il primo ministro Benjamin Netanyahu, si è unito al PfE come membro osservatore.

Data l’attenzione dell’estrema destra sulle politiche anti-immigrazione, che prendono di mira principalmente i musulmani, questa alleanza non è una sorpresa.

Accogliendo un partito politico il cui presidente è incriminato per genocidio dopo una guerra brutale che ha lasciato la Striscia di Gaza in rovina, sfollato più di un milione di persone e ucciso decine di migliaia, il PfE ha inviato diversi messaggi.

Non solo dimostra la sua probabile indifferenza nei confronti dei mandati di arresto della Corte penale internazionale per Netanyahu, ma ha anche segnalato al suo elettorato che le azioni genocide del primo ministro israeliano sono in linea con le fantasie dell’estrema destra di una guerra difensiva genocida per “rendere l’Europa di nuovo bianca”.

Una nuova era

Vedendo i musulmani come la minaccia principale nella sua teoria del complotto della “Grande Sostituzione”, il genocidio può essere semplicemente visto come l’ultima linea di difesa, un’idea già messa in pratica da estremisti di estrema destra come Anders Breivik, che ha ucciso 77 persone nel 2011.

Gli appelli dei membri dell’estrema destra a “ripulire” l’Europa dai musulmani e a impegnarsi in una “Srebrenica 2.0” sono ora simbolicamente rafforzati dallo sfondo della guerra di Israele contro Gaza, portata avanti dal leader di un partito che ora detiene lo status di osservatorio nel PfE.

È l’utopia di estrema destra di un continente libero dai musulmani a cui aspira il PfE quando imita la retorica del presidente degli Stati Uniti adottando lo slogan “Make Europe Great Again”.

Con l’emergere di un ordine mondiale illiberale sotto l’attuale amministrazione statunitense, sembra sentirsi sempre più incoraggiata.

Quando il manager di DOGE Elon Musk fa il saluto a Hitler e si lamenta del fatto che c’è “troppa attenzione sulle colpe passate” (cioè l’Olocausto) mentre si rivolge ai membri dell’AfD di estrema destra, non sorprende che il palese antisemitismo di Orban – chiave del suo successo elettorale – sarà convenientemente dimenticato.

L’estrema destra in Europa sta entrando in una nuova era, sostenuta dalle sue controparti negli Stati Uniti e in Israele.

Da Middle East Eye

* Farid Hafez è Distinguished Visiting Professor di Studi Internazionali della Georgetown University

18 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO