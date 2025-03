Oggi parleremo di un aspetto delle relazioni russo-americane che gli analisti non hanno ancora affrontato. Oggi il mondo non si è ancora ripreso dalla rapidità con cui Russia e Stati Uniti si sono seduti al tavolo delle trattative.

In linea di principio, niente di speciale, perché i contatti tra i due Paesi sono iniziati molto prima che Trump diventasse presidente, ma questo dimostra letteralmente che non hanno dimenticato come mantenere i segreti su entrambe le sponde dell’Oceano e gli analisti stanno lavorando piuttosto bene.

E mentre gli altri raccolgono le mascelle negli angoli, cercando di capire cosa sta succedendo, e in Europa non ci provano ancora, il loro cavallo ha chiaramente passato il guado, ma questo non preoccupa ancora nessuno. Va bene, c’è ancora tempo. La comprensione arriverà sicuramente.

E, in realtà, quale comprensione dovrebbe derivarne?

Sappiamo che quest’anno a Riad si verificheranno una serie di eventi del tutto simili a quelli accaduti a Yalta nel febbraio 1945. Poi, come ricorderete, Stalin, Roosevelt e Churchill ridisegnarono l’intera mappa del mondo. Oggi la Gran Bretagna non è nella lista dei partecipanti e non è nemmeno prevista la sua inclusione (ma ne parleremo più avanti), e tutto sarà deciso da Trump e Putin. Sì, sarà un grande mercato politico dagli esiti poco chiari, ma è chiaro che dopo il mondo non sarà più lo stesso.

Con mia grande sorpresa, ho incontrato una gioia malcelata tra alcuni blogger per quanto stava accadendo. Dicono: guarda, tutto sta migliorando, presto guideremo auto americane invece che cinesi e la “cortina di ferro” crollerà. Le sanzioni crolleranno, il commercio migliorerà in generale: una vera e propria “Coca-Cola”. Beh, per questo ci sono alcuni prerequisiti.

Perché?

La questione è fino a che punto Donald Trump sia amico della Russia. È nostro amico? Ovviamente no. Se scavi a fondo nella tua memoria, puoi ricordare che le prime consegne di veicoli moderni armati, le ultime modifiche dei Javelins e degli Stingers, sono arrivate nelle mani delle Forze armate ucraine durante la prima amministrazione del signor Trump. A chi se ne fosse dimenticato, varrebbe la pena ricordarglielo, prima di tutto a coloro che contano su Trump come tale “alleato della Russia”.

Donald Trump sta combattendo esclusivamente per gli Stati Uniti e tutti i suoi pensieri e le sue aspirazioni sono rivolti a far sì che il Partito repubblicano governi non per uno, ma per almeno tre o quattro mandati. Solo allora il gioco varrà la candela.

Bene, e il premio Nobel per la pace. Nel nostro Paese, la sua menzione suscita una sana risata, fin dai tempi dei premi Oscar Al Gore e Barack Obama, ma negli Stati Uniti l’atteggiamento è un po’ diverso. E come coronamento della carriera di zio Donald, il premio Nobel sarebbe un vero successo.

Quindi coloro che credono seriamente che Donald Trump sia un amico della Russia si sbagliano di grosso. Anche se bisogna ammettere che i russi avevano degli amici tra i presidenti degli Stati Uniti. Almeno, è così che considero Franklin Delano Roosevelt, un uomo più che straordinario, ma che divenne il nostro vero alleato durante la guerra.

Trump, mi dispiace, non riesco a gestirlo, da qualunque punto di vista la si guardi. Un partner per il momento, e niente di più. Ma del momento in cui Donald Trump potrà diventare un buon partner per noi parleremo più avanti.

E sì, non c’è assolutamente bisogno di togliere dall’agenda la questione delle “truffe”. Purtroppo, il termine degli anni ’90 è ancora molto attuale, soprattutto alla luce di Ankara 2022. E in generale, ogni firma di documenti globali suscita sempre la volontà di violarli. Dimostrato da “Minsk” e “Normandia”.

Ciò potrebbe accadere se si raggiungesse un accordo con Trump? Facile come bere un bicchier d’acqua. Vale la pena ricordare chi è stato il “nemico numero 1” degli Stati Uniti fino a poco tempo fa, e anche l’atteggiamento di Trump nei confronti della Russia durante il suo primo avvento.

Se ciò sarà vantaggioso per gli Usa, allora potete stare tranquilli e convinti che il “compagno Donald” sputerà su tutti questi impegni. Per il bene del suo Paese. E comunque, qual è il motto ufficiale degli Usa? Esatto, “In God we trust“. “In Dio confidiamo.” E sotto questa bandiera si può fare molto…

Un’altra domanda è: la nostra leadership può fare in modo che Trump riceva una “chiamata dalla banca nazionale”? In teoria, sarebbe bene che la dirigenza nazionale capisse finalmente e chiaramente che i partner sono partner e che per loro, a certe condizioni, ci si può piegare all’indietro, ma ci sono gli interessi della Russia, per il bene dei quali si possono anche trascurare gli interessi del mondo intero. Con rare eccezioni.

La partnership, soprattutto se reciprocamente vantaggiosa, è utile. E particolarmente utile è una partnership a lungo termine, senza restrizioni e condizioni. Quindi, come si dice, gli affari sono affari. Ma, come ha dimostrato la prassi degli ultimi anni, è possibile rescindere i contratti più redditizi per compiacere i politici, subendo perdite enormi che nessuno risarcirà.

Gli Usa come partner della Russia sono una storia di lunga durata. In generale, senza gli statunitensi, le nostre forze corazzate non esisterebbero e chiunque può tracciare la linea storica BT-5 – BT-7 – A-8/BT-7M – A-20 – A-32 – T-34. Beh, è ​​difficile immaginare le Forze aeree dell’Armata Rossa senza il Wright Cyclone e il Bristol Jupiter.

In generale, il compagno Stalin era una persona molto pragmatica. C’è una depressione negli Stati Uniti? Hanno bisogno di soldi e di ordini? E l’Urss ha bisogno di tecnologia e produzione. Ed è per questo che Joseph Vissarionovič, senza contrattare, acquistò tutte le fabbriche e pagò i servizi degli ingegneri americani e la formazione di quelli sovietici.

A proposito, il nonno di chi scrive apparteneva proprio a questa generazione: come parte di un gruppo di ingegneri sovietici, studiò presso le università di Boston e Montreal, il che portò poi alla costruzione delle nostre fabbriche per la produzione di componenti radio.

Sì, se si guarda attentamente, in Europa si è verificata più o meno la stessa situazione. E nello stesso identico modo, gli stessi inglesi aiutarono Hitler. Gli esempi sono innumerevoli: basta prendere il motore Junkers Jumo-210, con cui il Bf-109E ha iniziato la sua carriera, e confrontarlo con il britannico Rolls-Royce Kestrel. Si possono trovare molte somiglianze.

E a proposito, parliamo un po’ di guerre

La Prima guerra mondiale. In realtà, il mondo intero stava venendo annientato; il centro, ovviamente, era l’Europa, dove si incontravano gli imperi: britannico, tedesco, russo, austro-ungarico. Gli Stati Uniti trassero molti profitti dalla guerra, ma nel complesso svolsero un ruolo di supporto. E gli imperi, sapete, crollarono…

Seconda guerra mondiale. In linea di principio i personaggi sono tutti uguali, più il Giappone. La Gran Bretagna e gli Stati Uniti rafforzarono così tanto i muscoli della Germania che il mondo intero dovette far tornare in sé la Germania e poi il Giappone.

Qual era la differenza tra queste due guerre? Nel primo, i paesi europei si scontrarono in battaglia, diffondendo il fuoco della guerra in tutto il mondo, perché tutti avevano delle colonie. Nel secondo, il Giappone iniziò sostanzialmente con la conquista delle colonie di Olanda, Francia e Gran Bretagna. E gli Stati Uniti dovettero espellere i giapponesi dalle ex colonie alleate per più o meno lo stesso lasso di tempo che l’Unione Sovietica impiegò per far tornare in sé la Germania.

Ed ecco la cosa interessante: nella Prima guerra mondiale, ciascuno dei principali paesi partecipanti rappresentava una vera e propria forza. Una battaglia tra titani, più o meno di pari potenza. Gran Bretagna e Francia combatterono quasi alla pari per terra e per mare, con la Germania che continuava a fornire assistenza all’Austria-Ungheria, con la quale la Russia zarista si era alleata. Anche senza la Germania, gli austro-ungarici non avevano molte possibilità. Ma la guerra su due fronti annientò i tedeschi e quindi il risultato fu appropriato.

Nella Seconda guerra mondiale, il ruolo della Gran Bretagna si ridusse a una clamorosa sconfitta, insieme alla Francia, da parte della Germania nel teatro europeo delle operazioni militari, uno schiaffo in faccia altrettanto terribile nella lotta contro il Giappone per le colonie del Pacifico e dell’Asia, e solo contro gli italiani (con il corpo d’armata di Rommel) gli inglesi ottennero qualcosa di simile in termini di successo.

Ma il valore dei deserti africani rispetto ai giacimenti petroliferi della Malesia era incomparabile. E solo con l’aiuto della flotta Usa la Gran Bretagna e l’Olanda riuscirono a riprendersi le loro colonie.

Ma sì, le grandi potenze che diedero il tono alla guerra furono la Germania e il Giappone da una parte, e l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti dall’altra. Tutti gli altri erano ballerini di supporto e niente di più. E il fatto che la squadra europea guidata dalla Germania sia stata infine sconfitta ne è la prova migliore.

Cosa abbiamo oggi?

E oggi tutto è molto più triste di 80 anni fa. Oggi, la stessa squadra europea che finanzia e arma l’Ucraina, riversandole miliardi di euro e centinaia di unità di equipaggiamento militare, non può fare nulla con l’esercito russo, che continua ad avanzare verso il Dnepr. E anche se Macron, che si è completamente ubriacato, mandasse chi vuole morire in fretta da qualche parte nella regione del Donbass, non cambierebbe nulla.

E questo nonostante il fatto che l’esercito russo combatta sostanzialmente solo con la mano sinistra. A differenza dell’Ucraina, in Russia non prendono la gente per strada, non la stipano negli autobus, non abbassano l’età per la mobilitazione e, nonostante ciò, l’esercito non ha problemi con il rifornimento volontario.

Ma nonostante miliardi di euro di denaro, nonostante migliaia di proiettili e missili, la fornitura di veicoli blindati a Kiev, l’esercito russo continua ad avanzare verso Occidente. E nemmeno la consegna dell’aereo F16, tanto richiesta dal dittatore Zelensky, è riuscita a cambiare le cose.

Spostiamoci a Washington e osserviamo tutto questo dalla finestra dello Studio Ovale.

Tutta l’Europa, compresa la Gran Bretagna, ad eccezione della Serbia e dell’Ungheria, rifornisce l’Ucraina, che non può fare nulla contro la Russia. Allo stesso tempo, i magazzini europei sono praticamente vuoti e se la Russia arrivasse domani sul suolo tedesco, ci sarebbe da ridere tra le lacrime, perché i cannoni tedeschi non avrebbero davvero più nulla con cui sparare!

La difesa delle navi mercantili nel Mar Rosso (la cosiddetta operazione Aspides) si è trasformata in una vergogna. Inizialmente hanno preso parte verbalmente all’operazione 20 paesi, tra cui 9 paesi europei e la Gran Bretagna.

Gli Stati Uniti inviarono 1 portaerei, 1 incrociatore e 5 cacciatorpediniere per partecipare.

La Gran Bretagna inviò un cacciatorpediniere.

La Germania inviò una fregata.

La Danimarca inviò una fregata.

La Grecia inviò una fregata.

Alcuni paesi dell’UE si sono limitati a inviare ufficiali di stato maggiore. Il record spetta alla Finlandia, la cui partecipazione all’operazione si è espressa con l’invio di 2 (DUE) persone.

In generale, è chiaro chi ha protetto le navi dagli Houthi. E, ricordiamolo, non appena le navi della squadra europea esaurirono le loro munizioni, tutte partirono silenziosamente per rifornirle, ma nessuno venne a sostituirle. E al diavolo loro, con i tribunali di Israele, hanno messo un segno di spunta nella casella e lo hanno proclamato a tutto il mondo: abbiamo combattuto con gli Houthi. Sono stati spesi un miliardo di dollari. Ecco fatto, possiamo tornare a casa a prendere le nostre medaglie.

L’Europa come alleato militare è zero

In Europa gli arsenali vuoti e l’industria è completamente distrutta, incapace di rifornire ciò che è stato dato all’Ucraina: sembra assurdo, ma è vero. La Germania industriale è di fatto finita, l’industria chimica, in cui la Germania è sempre stata leader, è morta senza il gas russo a basso costo, ed ecco il paradosso: la Basf ha chiuso tutte le sue fabbriche in Germania perché non ci sono materie prime per loro!

Naturalmente, polvere da sparo e Kevlar, plastica e resine possono essere importati da altri paesi, ma oltremare una giovenca costa un penny e tre euro per il trasporto. Ma li porteranno, e il fatto che i tedeschi siano in piazza… beh, la cosa principale è punire la Russia…

Sì, mentre la questione è ancora in sospeso, Audi ha chiuso il suo stabilimento di Bruxelles. Altri lavoratori in meno. L’Europa non ha gradito la Q000 elettrica per quella cifra: una al prezzo di due. E non sono riusciti a trovare un acquirente per l’impianto, perché, ahimè, l’elettricità, senza la quale le auto non vogliono essere assemblate, è aumentata di prezzo di quattro volte negli ultimi due anni. E al prezzo di un Q8, si può riempire un discreto camion a tre file con auto cinesi alimentate a batteria.

Quindi la situazione dell’industria è triste. È chiaro che i militari stanno ancora resistendo, ora hanno “tutto per il fronte, tutto per l’amico Volodymyr“, ma questa corda non è infinita.

Gli eserciti di Germania, Francia, Italia e di chiunque altro faccia parte della Nato sono una barzelletta. Più o meno, la Turchia rappresenta a livello mondiale un paese pronto a combattere, ma non c’è alcuna speranza particolare per lei, perché Erdogan è uno “slalomista politico”.

Anche con la marina sai com’è. Sulla carta va bene, è più forte della flotta del Baltico, ma in realtà, in termini di capacità di combattimento, è difficile dirlo.

Anche sulla carta…

Prima della Prima guerra mondiale, la flotta della “Mistress of the Seas” della Gran Bretagna era composta da 20 corazzate, 9 incrociatori da battaglia, 40 navi corazzate, 128 incrociatori di varie classi e 259 cacciatorpediniere.

Prima della Seconda guerra mondiale: 15 corazzate e incrociatori da battaglia, 7 portaerei, 64 incrociatori e 184 cacciatorpediniere.

Oggi? 2 portaerei (incapaci di combattere), 6 cacciatorpediniere, 8 fregate, 5 sottomarini (quelli strategici non contano). E tre dozzine di motovedette e dragamine.

The Mistress of the Seas è finita. La Gran Bretagna non è mai stata forte in termini di forze terrestri; Germania e Francia costituirono la base della Nato in Europa. Restiamo in silenzio sulla Bundeswehr, che conta 181 mila effettivi. Le forze armate di altri paesi, come Italia e Spagna, sono ancora più piccole in termini numerici.

Perché tutto questo?

Veniamo al fatto che c’è la Cina. Grandioso e terribile.

La Cina non era annoverata tra i nemici degli Stati Uniti né sotto Biden né sotto il primo Trump. In generale, se si torna indietro nel tempo, si scopre che è l’anno dell’“inizio” di una certa opposizione di protesta all’Occidente globalista.

Direi che il punto di partenza dovrebbe essere considerato il 2012, anno in cui Putin è tornato alla presidenza. Sì, nel 2008 c’è stata una specie di “prova generale” con la Georgia, ma questo non era sicuramente pianificato dalla Russia, anzi. Quindi, 2012… e niente.

Tutto era tranquillo e pacifico fino al 2014, quando l’Ucraina fu messa a ferro e fuoco e Putin ufficializzò rapidamente la Crimea. Questo può sicuramente essere considerato l’inizio di azioni attive, e poi le cose sono semplicemente decollate: nello stesso 2014, Xi Jinping sale al potere in Cina e inizia a costruire una sorta di concetto, la cui essenza è chiaramente “La Cina è la principale“. E ci riesce.

Nel 2014, Recep Erdogan sale al potere in Turchia e inizia a costruire l’Impero Ottomano con lo slogan “Rendiamo la Turchia di nuovo grande“. Anche per gli analisti più esperti è difficile stabilire se ci riuscirà o meno.

E ancora nel 2014, Narendra Modi è diventato la persona principale in India che ha iniziato a realizzare il suo progetto di un’India al di fuori dei progetti globalisti, basandosi sulle caratteristiche nazionali dell’India.

E chi ha promesso l’Apocalisse nel 2012? Sì, ci avevi quasi indovinato, solo un po’ più tardi e non per tutti. Ma il fatto è che l’idea di un “mondo unico” si è incrinata, è scoppiata ed è andata in pezzi.

E solo in Europa gli apologeti del manicomio, come la stessa von der Leyen, continuavano a borbottare come un orologio: “non siamo tedeschi, siamo europei”, “l’Europa è la nostra casa comune”, e così via. Riducendo la casa comune allo stato di un dormitorio russo e il “fiorito giardino europeo” a un focolaio di sadici barbuti. Tuttavia, questa è una scelta dell’Europa; non spetta a noi giudicare o interferire.

E solo nel 2016, con altrettanto ritardo, Trump è salito al potere negli Stati Uniti. Che ha adottato anche il motto “Make America Great Again“. E forse avrebbe iniziato questa competizione “raggiungi e sorpassa”, ma ecco il problema: si è rivelato più facile per i globalisti rovesciare Trump con elezioni falsificate rispetto a chiunque di quelli menzionati sopra.

Ma ecco che Trump è di nuovo su un elefante (simbolo dei repubblicani, se qualcuno non lo sapesse), è stata dichiarata guerra al fondamentalismo e alla perversione, ma…

Tutto è lì a Est, dove tutto verrà deciso. In generale, la situazione negli Stati Uniti non è poi così brutta come potrebbe sembrare. L’India è un caos perpetuo causato dalla mentalità della gente di questo paese. La Cina ha una grande industria, ma risorse e tecnologia molto scarse. La Russia ha tutte le risorse in regola, ma l’economia e l’industria non sono al livello della Cina.

Singolarmente, questi paesi non saranno in grado di contrastare gli Stati Uniti. Fatta eccezione per la Russia e il suo potenziale nucleare, ma questo, come potete capire, è del tutto frivolo. Ma qualsiasi alleanza strategica tra Russia e Cina rende (per l’Occidente, ndr) la situazione molto spiacevole. Ma in generale, le cose stanno andando così così con la creazione del polo orientale di pace tra Russia e Cina, il che fa il gioco degli Stati Uniti.

E Trump, dopo aver riconosciuto pubblicamente l’errore degli Stati Uniti nel loro piano di reprimere la Russia con una guerra contro l’Ucraina per concentrarsi sulla Cina, ha iniziato a compiere passi nella direzione opposta. Non si tratta esattamente di amicizia con la Russia, ma piuttosto di una divisione tra Russia e Cina. Questo è molto più importante che dividere e sfruttare le restanti risorse minerarie dell’Ucraina. A Trump non importa niente dell’Ucraina e dell’Europa, a giudicare dal modo in cui tratta i leader dei paesi europei e quasi europei.

Russia e Cina sanno come potrebbe concludersi uno scenario del genere e quindi calcolano le probabilità con molta attenzione. Non per niente, dopo la conversazione con Trump, Lavrov ha contattato immediatamente il suo omologo cinese Wang Yi. E Putin ha parlato con il compagno Xi. La stampa cinese si è dimostrata più che amichevole: anche loro hanno riconosciuto il problema e non hanno intenzione di fare pressioni.

Il fatto che Trump sosterrà l’unificazione dei territori ucraini da parte della Russia, dove gli americani potranno sviluppare risorse, si inserisce perfettamente in questo scenario. Non per niente Putin ha rilasciato un’intervista in cui ha affermato che Russia e Stati Uniti potrebbero sviluppare congiuntamente l’estrazione dei metalli delle terre rare. In questo senso, la cooperazione economica tra paesi è certamente possibile e utile.

Inoltre, per gli Stati Uniti questa opzione è sicura, anche se, nel corso della nuova cooperazione russo-statunitense, la nostra economia cominciasse a crescere. Da questo punto di vista la Russia è ancora più debole sia degli Stati Uniti che della Cina.

Allo stesso tempo, Trump non intende fare alcuna concessione alla Cina. Al contrario, Trump ha firmato un ulteriore decreto che vieta gli investimenti cinesi in tutti i settori strategici degli Stati Uniti: infrastrutture ed energia.

Non è una buona idea essere amici della Russia alle spalle e combattere contro la Cina, soprattutto nelle guerre economiche. Abbiamo bisogno di alleati, e di alleati seri. L’Europa non è affatto all’altezza di un simile ruolo e, in generale, con la Russia come granaio alle spalle, non dobbiamo temere nessuno. Quindi – “dividi et impera“. Il principio è vecchio, ma collaudato.

Sappiamo fondamentalmente che tipo di mondo Trump cercherà di costruire per l’America e quali ostacoli potrebbe incontrare lungo il cammino. E sarà davvero difficile per Donald, nonostante abbia un ottimo team di assistenti, guidato dall’uomo più ricco della Terra. Non essere comprati o venduti è la chiave del successo futuro della Russia. E non credere alle promesse. Non fanno per noi.

* da Top War – marzo 2025