Perché la Fifa si rifiuta di sanzionare Israele?

L’Argentina è “ora più pronta che mai” ad ospitare la Coppa del Mondo, disse il presidente della Fifa nel marzo 1976 , appena due giorni dopo che l’esercito del paese aveva rovesciato il governo di Isabel Peron con un colpo di stato appoggiato dagli Stati Uniti e inaugurato quasi un decennio di sanguinosa dittatura.

Almeno 30mila persone sono state “fatte sparire” dalla giunta di Jorge Rafael Videla, ma questo è sembrato di scarsa preoccupazione per l’organo di governo internazionale del calcio. Dopo la Coppa del Mondo del 1978 in Argentina, ha elevato il principale organizzatore del torneo, il vice ammiraglio della Marina Carlos Lacoste, alla vicepresidenza della Fifa.

Alla fine di questo mese, la squadra di calcio israeliana dovrebbe iniziare la sua campagna per qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 in Nord America.

Mentre la Fifa continua a resistere alle crescenti richieste di sospensione della nazionale dalla competizione, ripercorrere l’oscura storia della federazione serve a illuminare il suo ruolo nell’offrire legittimità all’oppressore come strumento dell’ordine internazionale imperiale.

La Fifa ha chiuso un occhio sull’occupazione illegale di Israele da quando la Federcalcio palestinese (PFA) è stata ammessa come membro nel 1998. In aperta violazione del presunto impegno della Fifa nei confronti del diritto umanitario internazionale, la Federcalcio israeliana (IFA) ha incorporato per decenni squadre di calcio situate in insediamenti illegali. Si tratta di una chiara violazione degli statuti della Fifa, che stabiliscono che “le federazioni affiliate e i loro club non possono giocare sul territorio di un’altra federazione membro senza l’approvazione di quest’ultima”.

Nel frattempo, in violazione delle regole della Fifa, il vetriolo dei tifosi israeliani è stato a lungo ignorato. Cinque anni fa, l’Economist ha etichettato il Beitar Gerusalemme come “la squadra di calcio più razzista di Israele”, riferendo che i tifosi “urlano epiteti, come ‘terrorista’, agli arabi che giocano per le squadre avversarie”.

Spiegando la sua incapacità di agire contro l’IFA nel 2017, la Fifa sostenuto che “rimane neutrale in materia di politica e religione”. La Russia, tuttavia, è stata rapidamente espulsa dalla Coppa del Mondo 2022 in seguito all’invasione dell’Ucraina. Il motto della Fifa – “Per il gioco. Per il mondo” – chiaramente si estende solo a parti di esso.

La Fifa è stata contattata e invitata a rispondere a questo pezzo, ma non c’è stata risposta al momento della pubblicazione.

Distruzione a Gaza

Dall’ottobre 2023, le infrastrutture calcistiche di Gaza sono state distrutte e le forze israeliane hanno ucciso più di 350 calciatori palestinesi. Hani al-Masdar, il regista di 42 anni diventato allenatore della squadra olimpica di calcio palestinese, è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel gennaio 2024.

Due mesi dopo, Mohammed Barakat – “la leggenda di Khan Younis”, con più di 100 gol in carriera a suo nome – ha perso la vita quando la sua casa di famiglia è stata bombardata il primo giorno di Ramadan.

Per un certo periodo di tempo, le forze israeliane hanno utilizzato la struttura come campo di detenzione improvvisato. Mentre i carri armati circondavano lo stadio, decine di palestinesi sono stati fotografati nudi fino alle mutande e inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Altri sono stati torturati per ore e ore.

Nel maggio 2024, l’unico stadio di calcio intatto dell’enclave era diventato un rifugio per migliaia di persone in fuga dal nord di Gaza. Nello stesso mese, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha annunciato che avrebbe cercato una consulenza legale indipendente per valutare la richiesta della PFA di sanzionare il calcio israeliano. Quasi un anno dopo, la Fifa deve ancora agire.

Le atrocità subite dai detenuti nello stadio Yarmouk ricordano orrori che si sono verificati nello stadio nazionale del Cile, dove decine di persone sono state uccise dopo il colpo di stato del generale Augusto Pinochet appoggiato dagli Stati Uniti nel settembre 1973.

Due mesi dopo, la nazionale cilena si schierò su quello stesso campo. Avevano in programma di giocare contro l’Unione Sovietica in una partita cruciale di qualificazione in vista della Coppa del Mondo del 1974. I sovietici, tuttavia, si rifiutarono di giocare su un campo “macchiato di sangue”. La Fifa, respingendo il loro reclamo, ha ordinato che la partita andasse avanti e, dopo aver segnato a porta vuota, i cileni si sono assicurati il posto in Coppa del Mondo.

Quando gli ufficiali della Fifa hanno visitato lo stadio per approvarne l’uso prima della partita, l’esercito ha nascosto i prigionieri della dittatura alla vista. Gli ispettori erano “interessati solo alla qualità dell’erba”, osservavano i prigionieri che rimanevano sugli spalti.

Strumento coloniale

Da quando è stata istituita dalle potenze europee nel 1904, la Fifa è servita a legittimare un insediamento coloniale che ha tenuto il Sud del mondo sottomesso all’Occidente. Lungi dall’essere il grande equalizzatore, il calcio internazionale ha a lungo evidenziato le contraddizioni dell'”ordine internazionale basato sulle regole”, progettato per drenare ricchezza e risorse da una parte all’altra del mondo.

Questo eurocentrismo ha catalizzato l’unico boicottaggio organizzato di una Coppa del Mondo da parte di un intero continente nella storia della Fifa. L’Africa evitò la competizione del 1966 per protesta contro l’iniqua distribuzione dei posti per il campionato: mentre all’Europa furono offerti 10 posti, le nazioni di Africa, Asia e Oceania furono costrette a competere per uno solo.

Guidati dal leader ghanese Kwame Nkrumah e ispirati dall’ondata di decolonizzazione che ha spazzato il continente, ogni membro della Confederazione del calcio africano si è ritirato dalla qualificazione, una decisione per la quale è stata successivamente multata dalla Fifa. Il boicottaggio dell’Africa si rivelò un successo quando, quattro anni dopo, al continente fu concesso un posto dedicato alla Coppa del Mondo del 1970.

Gli sforzi di Israele per distruggere le istituzioni calcistiche di Gaza devono essere intesi come sintomatici della guerra dell’esercito israeliano contro ogni singola parte dell’esistenza palestinese.

A questa violenza ha corrisposto solo la determinata resilienza del popolo palestinese. Nel gennaio 2024, pochi giorni dopo l’uccisione di Masdar, la nazionale ha fatto la storia prenotando per la prima volta un posto nella fase a eliminazione diretta della Coppa d’Asia. Questa resistenza alla cancellazione della pulizia etnica esige la solidarietà del mondo del calcio.

Il mese scorso, i tifosi del Celtic FC di Glasgow hanno iniziato una campagna di pressione sulla Fifa per “mostrare a Israele il cartellino rosso”. Da allora l’appello della Brigata Verde è stato ripreso in tutto il mondo, dalla Spagna al Marocco all’Irlanda.

Mentre l’organo di governo del calcio continua il suo impegno decennale per legittimare i crimini dell’imperialismo, gli spalti del mondo sventolano la bandiera palestinese.

*Da Middle East Eye

22 Marzo 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO