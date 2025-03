Stephen Bryen smonta ReArm Europe: “Costoso e poco produttivo”

Stephen Bryen è una voce autorevole voce nel campo della Difesa e dell’analisi militare: ex sottosegretario durante l’amministrazione Reagan e già presidente di Finmeccanica North America (oggi Leonardo), Bryen vanta una lunga carriera nel campo dell’industria bellica e della sicurezza internazionale.

Lo abbiamo intervistato per porgli qualche domanda sul piano ReArm Europe presentato da Ursula von der Leyen che prevede una spesa di 800 miliardi di euro tra debiti e prestiti. Un piano che è stato approvato dal Consiglio europeo informale convocato a Bruxelles.

Bryen, sia Ursula von der Leyen che Emmanuel Macron hanno sottolineato che la Russia rappresenta una minaccia significativa per l’Europa, giustificando così l’aumento della spesa per la difesa. È d’accordo con questa valutazione? E pensa che l’Europa abbia la capacità di sostituire il ruolo dell’America nel sostenere l’Ucraina, considerate le attuali limitazioni militari ed economiche del continente?

“La prospettiva di gran parte dell’élite di politica estera in Europa e altrove è che la Russia rappresenti una minaccia significativa per l’Europa. L’argomentazione si basa, principalmente, sugli eventi accaduti in Georgia nel 2008 e su quanto è successo in Ucraina, soprattutto da quando la Russia ha inviato apertamente le sue truppe in Ucraina il 24 febbraio 2022.

La guerra tra Russia e Georgia è stata una questione molto breve che molto probabilmente è stata provocata in un conflitto armato dai georgiani. La guerra in Ucraina è stata provocata dall’espansione della Nato e dalle minacce alla sicurezza russa provenienti dalla Nato”.

E cosa pensano ora gli Stati Uniti?

“Gli Stati Uniti non sostengono più la tesi che la causa principale della guerra in Ucraina sia stata l’aggressione russa. Oggettivamente, non ci sono prove che la Russia abbia intenzione di iniziare una guerra con la Nato. Detto questo, la Russia ora ha un esercito più esperto rispetto a prima del conflitto in Ucraina (a differenza del disastro militare che ha compiuto in Georgia).

Inoltre, ha un’industria degli armamenti che opera a un alto tasso di produzione. Sebbene ciò possa avere implicazioni per il futuro, la maggior parte degli economisti ritiene che la Russia non possa permettersi di mantenere la produzione di armi a un ritmo elevato in futuro. Inoltre, gran parte di ciò che sta producendo finisce in Ucraina, dove le perdite di equipaggiamento e il consumo di munizioni sono elevati.

Ciò significa che, se la Russia dovesse attaccare in Europa, dovrebbe ricostruire le sue scorte di hardware e anche reclutare e addestrare molti più soldati. Da quanto si può dedurre dai commenti dei funzionari del governo russo, se la guerra in Ucraina si risolvesse, la Russia vorrebbe riprendere il commercio con i Paesi europei. In altre parole, sulla base delle dichiarazioni russe, non c’è una minaccia aperta all’Europa”.

Ne è sicuro?

“Attualmente, la Russia ha piena occupazione e c’è una carenza di lavoratori. Si può prevedere che la Russia vorrebbe ridurre il numero di soldati a contratto per fornire ulteriore manodopera alla sua forza lavoro. Per quanto riguarda la possibilità che l’Europa sostituisca gli Stati Uniti, mi sembra un sogno irrealizzabile.

Gran parte dell’infrastruttura di sicurezza degli Stati Uniti, comprese le avanzate capacità di intelligence e sorveglianza, non può essere replicata dagli europei. Non è un’area in cui gli investimenti europei si avvicinano minimamente alla spesa statunitense per satelliti, intercettazioni elettroniche, droni specializzati, ecc.

Inoltre, la maggior parte dei rapporti evidenzia che l’esercito europeo è in cattive condizioni e alcuni Paesi hanno difficoltà a trattenere i soldati, persino a fornire loro un alloggio decente. Ci vorranno molti anni per invertire la debole condizione delle forze armate europee.

Stiamo parlando di anni di trascuratezza, derivanti da una decisione affrettata nel 1991 o poco dopo di liquidare le risorse difensive e raccogliere quello che allora veniva chiamato “dividendo della pace” dopo il crollo dell’Urss. È particolarmente affascinante, alla luce di questo disarmo parziale volontario in Europa, che nello stesso periodo la Nato abbia iniziato a espandersi, senza considerare le implicazioni o le potenziali conseguenze”.

In realtà, i Paesi europei spendono già di più per la difesa rispetto alla Russia. È una questione di risorse o forse più di come vengono investiti i soldi?

“La produzione di difesa in Europa è molto costosa e la produttività è piuttosto bassa. Sebbene ci siano alcuni consorzi di successo, la maggior parte di essi aggiunge solo costi ed inefficienza. Bisogna anche considerare che le armi russe sono molto più economiche. Inoltre, ogni Paese europeo deve destinare forze alla protezione del proprio territorio mentre, teoricamente, contribuisce con forze, equipaggiamenti e rifornimenti alla Nato.

Al momento, ad esempio, Michael Stempfle, il portavoce ufficiale del ministero della Difesa tedesco, afferma che la Germania non ha più armi da fornire all’Ucraina e deve concentrarsi sulla propria difesa”.

In un articolo pubblicato su Substack, lei afferma che un aumento della produzione di equipaggiamento militare richiederebbe da 300.000 a 500.000 truppe aggiuntive, una forza che l’Europa non ha né sembra in grado di creare. Avere magazzini pieni di equipaggiamento senza operatori è un’idea impraticabile. Vede alternative valide per affrontare questa carenza?

“Per combattere una guerra serve un esercito. Quell’esercito può essere composto da soldati a contratto che si arruolano volontariamente o da coscritti. Non conosco alcun impegno reale in nessuna capitale europea per adottare misure concrete per ampliare significativamente la struttura delle forze.

Se la Nato volesse davvero combattere la Russia, avrebbe bisogno di una forza addestrata molto più grande di quella che ha ora, che al massimo è una piccola capacità expeditionary che affronta carenze di munizioni ed equipaggiamento. Nonostante le richieste di aumentare la spesa per la Difesa, lasciando indefinito su cosa spendere, sembra che non ci sia un vero piano per fare molto per mettere in campo una forza e una capacità Nato più grandi”.

Basandoti sulla sua esperienza come ex presidente della divisione nordamericana della più grande azienda di difesa italiana, descrive le aziende di difesa europee come inefficienti e lente. Quali riforme strutturali o cambiamenti operativi ritiene necessari per rendere queste aziende competitive, specialmente se venissero inondate di nuovi fondi come delineato nella proposta?

“L’Italia potrebbe essere diversa dalla Francia o dal Regno Unito, quindi voglio essere cauto e non estrapolare ciò che so sulla produzione di difesa italiana per applicarlo più ampiamente.

Detto questo, le aziende di difesa italiane sono per lo più dominate da due società, Fincantieri per le navi (sia militari che commerciali) e Leonardo (precedentemente Finmeccanica), ora orientata principalmente alla Difesa, dopo essersi disfatta delle sue attività ferroviarie ed energetiche. Mentre Fincantieri si concentra principalmente sui cantieri navali (in precedenza ce n’erano otto appartenenti a Fincantieri), Leonardo, che ha cercato di integrare i suoi asset, è stata per lo più composta da singole attività acquisite in momenti diversi e con culture differenti”.

Quindi?

“Se c’è una caratteristica distintiva, è che sono piuttosto piccoli rispetto ad alcuni dei loro concorrenti americani ed europei (ad esempio, Lockheed, Thales). Leonardo ha un settore aerospaziale, ma la sua produzione di aerei si è ridotta a un solo addestratore, e il volume delle vendite difficilmente giustifica il mantenerlo. Ciascuna di queste unità di Leonardo ha la propria catena di approvvigionamento, e per lo più si tratta di piccole aziende che sono lente nel consegnare i prodotti e molto costose.

Leonardo ha una grande controllata americana, DRS, che credo sia redditizia, ma a causa di restrizioni di sicurezza Leonardo ha poco controllo sulle sue operazioni. Se dovessi usare Leonardo come modello, lo fonderei con Thales in Francia o, in alternativa, con una grande azienda americana come RTX (precedentemente Raytheon).

Una tale fusione consentirebbe economie di scala e un modo migliore per gestire la catena di approvvigionamento. Le discussioni sulle fusioni circolano in Europa da decenni, ma poco di ciò che sarebbe necessario si concretizza, principalmente a causa della politica nazionale e dell’orgoglio”.

Lei afferma che l’Europa potrebbe dover importare sistemi di difesa avanzati (come l’AEGIS Ashore dagli Stati Uniti o l’Arrow 3 da Israele) per colmare lacune, ad esempio, nella difesa aerea. Ritiene che questa dipendenza da fornitori esterni possa minare l’autonomia strategica dell’Europa, o la vede come una necessità inevitabile dato lo stato attuale dell’industria europea?

“Mi sembra che sia inevitabile, soprattutto perché gli investimenti europei in tecnologie di difesa di fascia alta sono stati troppo limitati rispetto alle necessità. Mentre l’Italia produce alcuni buoni sistemi di difesa aerea terminale come l’Aster o il SAMP-T (insieme alla Francia), l’ingrediente mancante sono i sistemi di difesa aerea esoatmosferica per contrastare le minacce dei missili balistici a lungo raggio, e manca anche l’integrazione delle difese aeree una volta che ce ne siano abbastanza da fare la differenza.

Gli Stati Uniti e Israele sono stati pionieri nell’integrazione della difesa aerea e le loro principali agenzie di difesa missilistica supportano questo sforzo. L’Europa deve fare lo stesso, ma ciò non può avvenire solo a livello nazionale. La Nato dovrebbe elaborare un piano per una capacità di difesa aerea integrata per l’Europa, ma siamo molto lontani dal realizzarlo”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha congelato gli aiuti all’Ucraina dopo l’incontro disastroso con Zelensky nello Studio Ovale. Che impressione ha avuto da quel confronto molto duro?

“La mia impressione è che Zelensky volesse opporsi fermamente a qualsiasi negoziato con la Russia e pensasse di poter convincere Trump a capire che l’Ucraina era contraria, così come lo erano gli amici di Zelensky in Europa (in particolare Regno Unito, Francia e Germania). La decisa azione di Trump di congelare le consegne di armi all’Ucraina è stata per far capire a Zelensky che, a meno che l’Ucraina non collabori, non ci sarà flusso di armi.

Gli Stati Uniti hanno anche interrotto il supporto di intelligence, il che è un grosso problema perché era il modo in cui gli ucraini potevano mirare a bersagli all’interno della Russia. Questo è stato un messaggio a Putin che gli Stati Uniti vogliono contenere l’Ucraina e li spingeranno a collaborare.

Ora capisco che Starmer e Macron vogliano accompagnare Zelensky a Washington per fare pressione su Trump e cercare di porre limiti a qualsiasi accordo con la Russia. Non sono affatto sicuro che Trump sia disposto a considerare un incontro che potrebbe rapidamente degenerare in un altro confronto”.

E per quanto riguarda la situazione sul campo di battaglia? La Russia sta vincendo la guerra?

“La Russia ha quasi totalmente scacciato gli ucraini da Kursk (che è territorio russo) e sta facendo progressi nel Donbass. Tuttavia, i combattimenti sono ancora intensi e entrambe le parti stanno perdendo uomini ed equipaggiamenti. In termini generali, la Russia sta guadagnando terreno in modo costante, anche se lentamente. Penso che l’obiettivo militare russo sia quello di logorare e forzare il collasso dell’esercito ucraino, consumando la loro capacità di combattimento e distruggendo il morale dell’esercito ucraino. Questo è il “fattore X” nella guerra in Ucraina”.

