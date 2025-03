Germania. Ribolle il Partito della Sinistra/Die Linke dopo il voto al Bundesrat

Il buon umore del Partito della Sinistra dopo il successo alle elezioni del Bundestag di febbraio sta svanendo. Sullo sfondo c’è il comportamento di voto di due Länder con partecipazione di governo della sinistra (Brema e Meclemburgo-Pomerania anteriore) al Bundesrat.

Dopo che martedì scorso il gruppo del Partito della Sinistra al Bundestag ha votato all’unanimità contro gli emendamenti alla Legge fondamentale ai fini dello storico riarmo della Repubblica Federale Tedesca, il Partito della Sinistra al Bundesrat ha votato venerdì nelle rispettive coalizioni per il progetto dell’Unione, SPD e Alleanza 90/Verdi.

La Gioventù di Sinistra di Berlino ha trovato parole chiare su questo in una dichiarazione pubblica di sabato. Invita i principali politici statali – Kristina Vogt e Claudia Bernhard (Brema), così come Simone Oldenburg e Jacqueline Bernhardt (MV) – a “dimettersi dai loro incarichi ministeriali e dimettersi dal Partito della Sinistra”.

Nella loro lettera, i giovani del partito a Berlino si sono espressi come “delusi, irritati e arrabbiati”. Il comportamento dei politici statali “non è degno di un partito democratico-socialista”.

In un’intervista rilasciata lunedì a Junge Welt, la Lega giovanile ha sottolineato l’importanza di un partito socialista che non fa “compromessi nella militarizzazione della società”, riferendosi al coinvolgimento del governo tedesco nel genocidio in Palestina. Avevano ricevuto un feedback positivo sulla loro dichiarazione. “Ora tocca a Jan van Aken e Ines Schwerdtner, così come all’esecutivo del partito, dimostrare che le violazioni del programma antimilitarista del partito saranno condannate e che ne seguiranno le conseguenze”, ha proseguito la Lega della gioventù di Berlino.

Sabato, la sezione giovanile di Berlino ha anche fatto riferimento alle dichiarazioni delle associazioni statali di Brema e Melclemburgo, che hanno citato la “responsabilità politica dello Stato” per giustificare il loro comportamento di voto e hanno sottolineato di aver preso nota delle loro critiche nei verbali. Le rispettive associazioni statali non hanno risposto a una richiesta di chiarimento Junge Welt entro chiusura dell’edizione del giornale.

Secondo Maxi Kisters dell’associazione studentesca del partito, Die Linke-SDS, “la maggioranza assoluta del partito, fino all’esecutivo del partito incluso, ha una posizione chiara su questo tema”. Il membro del comitato esecutivo federale dell’SDS ha commentato lunedì a Junge Welt che condanna “l’approvazione da parte degli Stati, che hanno a lungo nutrito illusioni sul cambiamento attraverso la partecipazione del governo” e si aspetta che la leadership del partito “tragga conclusioni su questa strategia”. Non è solo nei giovani che ci sono brontolii. Un comunicato stampa dell’associazione distrettuale del Partito della Sinistra della Pomerania Anteriore-Rügen afferma che c’è una “grande mancanza di comprensione” e che bisogna trarne le conseguenze.

Anche prima del voto al Bundesrat, il partito era in fermento. Nel fine settimana prima del voto al Bundestag, i membri del Partito della Sinistra hanno pubblicato una dichiarazione antimilitarista.

Martedì ci sono stati “segnali” da Brema che l’approvazione del governo statale nel Bundesrat era considerata sicura. La resistenza si è poi diffusa. In una lettera aperta, i membri del partito hanno chiesto “un chiaro no” ai politici statali coinvolti, oltre 2.600 persone e oltre 60 sezioni del partito hanno firmato la petizione.

Lunedì, il Consiglio federale dei portavoce della Piattaforma comunista del Partito della Sinistra ha criticato aspramente il comportamento di voto: “Il comportamento di voto dei ministri e dei senatori di sinistra del Meclemburgo-Pomerania Occidentale e di Brema – nonostante una decisione contraria del consiglio – è una vergogna. C’è solo una spiegazione per questo: i funzionari in questione hanno in mente solo la propria carriera. A quanto pare al partito non gliene frega niente. E che si tratti di pace, evidentemente non l’hanno ancora capito intellettualmente, per dirla gentilmente”.

*da Junge Welt

