Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez, due traditori…

Bernie Sanders ha insistentemente ripetuto la frase “Israele ha il diritto di difendersi” durante il suo tour “Fighting Oligarchy” con Alexandria Ocasio-Cortez; frase che nel 2025 può essere interpretata solo come una palese apologia del genocidio.

Israele non ha “il diritto di difendersi” da una popolazione occupata in un enorme campo di concentramento. Secondo il diritto internazionale, ha il diritto di porre fine all’occupazione, e questo è tutto. “Israele ha il diritto di difendersi” è solo uno slogan che si usa per giustificare il sostegno a un genocidio in corso.

A un certo punto del tour, Sanders è rimasto a guardare passivamente mentre la polizia trascinava via i partecipanti al raduno che avevano drappeggiato una bandiera con la scritta “Palestina Libera” sopra quella degli Stati Uniti durante il suo discorso.

Ha continuato goffamente a monologare mentre la loro bandiera veniva confiscata e rimossa con la forza, mentre la folla fischiava e alla fine iniziava a scandire “Palestina Libera“.

Sanders ha mescolato il suo sostegno a Israele con critiche periodiche a Netanyahu e alle azioni del governo israeliano a Gaza, assicurandosi sempre di basare le sue critiche sul comportamento dell’attuale leadership israeliana e non sulla natura stessa dello Stato di apartheid razzista.

Sanders lo fa per due motivi. In primo luogo, sta lavorando per galvanizzare una grande coalizione inclusiva di Democratici in opposizione a Trump, e vuole che questa grande coalizione includa sia coloro che pensano che il genocidio sia un male sia coloro che lo ritengono giusto.

Non vuole offendere i progressisti pro-genocidio.

In secondo luogo, Sanders lo fa perché lui stesso è sionista. Come altri “sionisti progressisti”, Bernie Sanders sostiene la visione di un Israele che non è mai esistito: uno Stato che rimane uno Stato etnico dominato dagli ebrei, ma che si comporta in modo gentile e giusto, senza uccidere e abusare costantemente dei palestinesi.

Questa iterazione dello Stato di Israele è una finzione. Un mondo fantastico e immaginario, come Narnia. Tutto ciò che riguarda Israele è in bilico contro la possibilità che un simile status quo emerga mai, e Israele ha sempre fatto tutto il possibile per impedire la creazione di uno stato palestinese.

Fingendo che sia possibile avere un’entità sionista e al tempo stesso pace e giustizia, i sionisti liberal contribuiscono a creare il consenso pubblico per continuare a fornire armi allo stato di apartheid genocida di Israele.

Quando i sionisti liberali vogliono sostenere le azioni di Israele, parlano di Israele come nazione, ad esempio “Israele ha il diritto di difendersi“. Quando i sionisti liberali vogliono criticare le azioni di Israele, le mettono tutte in relazione con Netanyahu, ad esempio “la macchina da guerra di Netanyahu“.

La cornice è che quando Israele merita la nostra compassione, è un insieme collettivo, ma quando Israele è cattivo, la responsabilità ricade esclusivamente su una “mela marcia“. Questo garantisce che le armi possano continuare a fluire verso Israele (perché Israele nel suo complesso è “virtuoso” e degno di sostegno), mentre i sionisti liberal continuano a indossare i loro abiti umanitari progressisti (perché hanno puntato il dito contro Netanyahu).

E questa è una menzogna totale e assoluta. Non è stato Netanyahu a creare le tendenze genocide di Israele, sono state le tendenze genocide di Israele a creare Netanyahu.

Tutta la sua carriera politica è stata resa possibile dal razzismo collettivo e dalla psicopatia di Israele, che lo hanno portato al potere.

Questa non è altro che la classica tattica in stile Obama di usare un linguaggio progressista accattivante per promuovere i programmi più distruttivi dell’impero statunitense.

In altre parole, sono i Democratici che si comportano da Democratici.

https://www.caitlinjohnst.one/…/israel-has-a-right-to…, https://wikispooks.com/wiki/Caitlin_Johnstone



20 Aprile 2025