Pesante attacco militare Usa nello Yemen. 74 morti, decine di feriti

E’ pesantissimo il bilancio degli attacchi aerei statunitensi contro il porto petrolifero di Ras Isa nello Yemen. E’ salito infatti a 74 morti e 171 feriti, secondo quanto ha riferito il movimento Ansarallah. Si tratta dell’attacco più sanguinoso della nuova campagna militare statunitense sullo Yemen. In risposta all’attacco statunitense dallo Yemen sono stati lanciati alcuni missili.

Yahya Saree il portavoce militare del movimento yemenita Ansarallah (più conosciuto come “gli Houthi”, ndr) ha dichiarato che: “A sostegno del popolo palestinese oppresso e dei suoi mujaheddin e in risposta alla guerra di genocidio in corso contro il nostro popolo a Gaza. La forza missilistica delle Forze Armate yemenite ha condotto un’operazione militare contro un obiettivo militare nelle vicinanze dell’aeroporto Ben Gurion, nella regione occupata di Giaffa, con un missile balistico Zolfaghar e condotto una duplice operazione militare contro le portaerei statunitensi Truman e Vinson, nonché contro le loro navi da guerra nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, con diversi missili da crociera e droni”.

Inoltre il portavoce di Ansarallah ha dichiarato che è stato abbattuto un drone statunitense MQ-9 Reaper. “Questo è il secondo drone del suo genere che le nostre difese aeree sono riuscite ad abbattere in 24 ore e il sesto ad aprile”, ha detto Yahya Saree. Gli Houti hanno diffuso un video con il drone Usa abbattuto.

Da fonti israeliane e statunitense si afferma che gli attacchi non avrebbero avuto conseguenze, né in Israele né sulle navi USA ma, secondo Al Jazeera, il traffico aereo dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv è stato sospeso per diverse ore e la gente è dovuta correre nei rifugi.

20 Aprile 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO