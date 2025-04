E’ morto Papa Francesco, un pontefice scomodo per molti

E’ morto papa Francesco. Il Pontefice, 88 anni, è deceduto oggi alle 7.35, lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta. La notizia è arrivata sicuramente inaspettata dopo che nella giornata di ieri il Papa era stato visto vivo e attivo per la messa di Pasqua ed aveva addirittura incontrato il vicepresidente statunitense Vance.

L’annuncio di questa mattina è stato dato dal cardinale Farrell. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, Jorge Mario Bergoglio era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dal 14 febbraio al 23 marzo per una bronchite al quale si sono accumulati una serie di problemi polmonari e respiratori.

Nel marzo del 2013 Bergoglio partecipò al conclave dopo la clamorosa rinuncia al pontificato di Papa Benedetto XVI, ossia il conservatore Ratzinger. E’ stato un momento di massima crisi per la credibilità della Chiesa Cattolica. Per eleggere il nuovo Papa furono necessari cinque scrutini e la nomina di Bergoglio fu una sorpresa per tutti. Si tratta del primo gesuita a diventare Papa, il primo Pontefice proveniente dal continente latinoamericano e il primo Pontefice della storia a poter conversare con il suo predecessore.

L’ulteriore sorpresa fu la scelta del nome per il suo pontificato: Francesco, il santo dei poveri il cui nome non era mai stato preso in considerazione da nessun papa. In qualche modo Bergoglio ha risollevato la Chiesa Cattolica dalla pesante crisi di credibilità in cui era sprofondata con le dimissioni di Ratzinger e gli scandali sui preti pedofili venuti alla luce soprattutto negli Stati Uniti.

Ma il suo pontificato ha avuto molti nemici tra i potenti nel mondo, anche e soprattutto tra le file dei cardinali e degli ambienti conservatori della Chiesa. Anche una parte dei fedeli più oscurantisti non lo ha mai gradito ed hanno sofferto il pontificato di Bergoglio usando come esempio contrapposto quello ultrareazionario di Papa Woytila.

Sugli scenari che adesso si aprono per la nomina del nuovo Pontefice ci torneremo sopra nei prossimi giorni.

