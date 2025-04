Black out totale in Spagna e Portogallo

La fornitura di energia elettrica oggi è interrotta in tutta la Spagna dalle 12.30 per motivi ancora sconosciuti.

Red Eléctrica stima che il ripristino totale del sistema elettrico spagnolo potrebbe richiedere tra le 6 e le 10 ore dopo il blackout che si è verificato nella tarda mattinata e che ha colpito la Spagna, il Portogallo e alcune aree della Francia vicine alla Spagna.

Il blackout elettrico che ha colpito la Spagna ha costretto a stabilire tagli intermittenti sulle principali strade di accesso a Madrid, ad eccezione del trasporto pubblico, ha riferito la Direzione Generale del Traffico (DGT), che ha chiesto ai cittadini di evitare il più possibile di guidare e di esercitare estrema cautela.

Le pattuglie polizia mantengono attivi i servizi stradali e sono state schierate nei punti in cui il traffico è interrotto. La mancanza di alimentazione elettrica non consente il funzionamento di semafori o pannelli segnaletici.

I gestori del traffico chiedono inoltre ai pedoni di essere cauti e insistono sul fatto che evitino gli spostamenti se non sono strettamente necessari.

Le centrali nucleari hanno smesso di produrre elettricità, ma mantengono le condizioni di sicurezza

Dopo il diffuso blackout elettrico in Spagna, i reattori delle centrali nucleari in funzione (Almaraz II, Ascó I e II, Vandellós II) si sono fermati automaticamente e i generatori diesel di sicurezza si sono avviati e mantengono gli impianti in condizioni di sicurezza.

Il Consiglio per la sicurezza nucleare (CSN) ha dichiarato che i proprietari delle centrali nucleari hanno notificato la dichiarazione di una situazione di pre-allerta di emergenza a causa della perdita della fornitura di energia elettrica esterna, secondo una dichiarazione dell’organismo di regolamentazione, che sovrintende alla sicurezza nucleare in Spagna.

I boss nella distribuzione alimentare Mercadona, hanno assicurato all’agenzia EFE che i loro negozi funzionano normalmente grazie ai generatori di cui dispongono i loro stabilimenti. Pertanto, i suoi supermercati, sia in Spagna che in Portogallo, rimangono aperti senza essere stati colpiti dal blackout elettrico.

Diverse catene di supermercati spagnole hanno confermato a EFE che stanno chiudendo parte del loro parco negozi a causa del massiccio blackout elettrico che sta colpendo molte zone del paese, in particolare la Spagna continentale.

Alcune aziende, come DIA e Ahorramas, stanno invece chiudendo i negozi a causa della situazione creatasi dopo questo taglio delle forniture che ha colpito anche aree del Portogallo e del sud della Francia.

Gli ospedali stanno mantenendo le loro attività essenziali per ora dopo il diffuso blackout che ha colpito la Spagna continentale dalle 12.30 grazie ai sistemi di generatori, e hanno messo in atto piani di emergenza e posticipato preventivamente la loro attività ordinaria per mantenere l’assistenza urgente.

I generatori garantiscono il funzionamento delle unità di terapia intensiva e delle attrezzature essenziali come i respiratori per ore, anche se alcune aree dei centri hanno potuto perdere l’elettricità per risparmiare la fornitura e riservare tutta l’energia per le attività urgenti.

Le principali banche spagnole continuano a operare con una certa normalità, anche se alcune entità hanno anticipato la chiusura delle filiali e i pagamenti con carta hanno iniziato a registrare i primi problemi se i terminali POS esauriscono la batteria o l’accesso alla rete telefonica.

Secondo fonti finanziarie di alcuni dei principali enti consultati, tutti i processi interni, quelli operativi, continuano a funzionare senza apparenti problemi, anche se alcune filiali hanno chiuso i battenti prima del previsto a causa dell’impossibilità di servire i clienti.

In Portogallo Redes Energéticas Nacionais (REN), la società responsabile della fornitura di energia elettrica e gas in Portogallo, ha confermato che questo lunedì c’è stato “un massiccio taglio della fornitura di energia elettrica in tutta la penisola iberica e parte del territorio francese” e che sono stati attivati piani per il ripristino del servizio.

28 Aprile 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO