Così l’Europa sta costruendo la sua versione del complesso militare-industriale Usa

Il vasto complesso militare-industriale americano suscita molte critiche. Per l’Europa, adesso è qualcosa a cui aspirare. Questa settimana, la Germania ha chiesto all’Unione Europea di invocare una clausola di emergenza che esenti gli investimenti nella difesa dalle regole di spesa, nell’ambito del piano quinquennale di riarmo dell’Unione.

La spesa per la difesa globale ha registrato il più alto aumento annuo almeno dalla fine della Guerra Fredda nel 2024, secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute di questa settimana, con l’Europa come principale contributore. Gli analisti stimano che i membri della Nato potrebbero aggiungere 700 miliardi di euro a 2.000 miliardi di euro di spesa militare aggiuntiva entro il 2030.

Naturalmente, gran parte di questa manna andrà ai principali appaltatori statunitensi come Lockheed Martin, Northrop Grumman e General Dynamics. Ma Bruxelles vuole che almeno il 50% degli appalti militari europei vada alle aziende nazionali. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria un’importante riforma industriale, un obiettivo su cui gli investitori sono ansiosi di capitalizzare, ora che la crescita statunitense sta perdendo il suo splendore.

Una produzione di nicchia

Poiché i Paesi europei hanno tagliato i bilanci militari molto più degli Stati Uniti dopo la Guerra Fredda, i loro fornitori nazionali di difesa sono diventati produttori di nicchia, a basso volume e con costi unitari elevati. Il ramo militare Air di Airbus è stato il più redditizio nel 2024, con 12 miliardi di euro di fatturato, escludendo Bae Systems, che realizza metà delle sue vendite negli Stati Uniti. Al contrario, Lockheed ha incassato 71 miliardi di dollari.

Questo ha creato un circolo vizioso, con i membri della Nato che indirizzano sempre più gli acquisti standard verso appaltatori americani, che rimangono in grado di produrre su larga scala. Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, solo il 22% dell’incremento degli appalti dell’Ue è rimasto in Europa, secondo la Commissione Europea.

Il primo passo chiaro per risolvere questo problema è produrre di più di ciò che l’Europa già produce: munizioni. Dopo che l’Ue non è riuscita a consegnare un milione di proiettili di artiglieria all’Ucraina entro marzo 2023 – ci è voluto fino a novembre – i funzionari dell’Unione hanno stanziato 500 milioni di euro per aumentare la produzione. Un quarto è andato a Rheinmetall, che punta a una produzione di 1,1 milioni di proiettili da 155 mm all’anno entro il 2027 e a triplicare il fatturato annuo a 30 miliardi di euro entro il 2030.

Rheinmetall vuole trasformarsi in un’azienda multiuso di stampo americano: ha recentemente acquisito il produttore di veicoli statunitense Loc Performance, l’azienda di recupero munizioni Stascheit e lo sviluppatore di software Blackned, e ha presentato un’offerta per la divisione navale di Thyssenkrupp, che è stata respinta a favore di uno spin-off. Tuttavia, l’entusiasmo degli investitori ha spinto il rapporto prezzo/utile a 43, rispetto al 17 di sei mesi fa. Valutazioni così estreme favoriscono la diversificazione, ma è difficile individuare altri vincitori in una base industriale eccessivamente frammentata tra i confini nazionali.

La Germania è un produttore leader di carri armati, ma mentre gli Stati Uniti schierano il carro armato Abrams, il veicolo da fanteria Bradley e il veicolo trasporto truppe Stryker, l’Europa ha diversi modelli concorrenti per ciascuna classe di carri armati. Lo stesso vale per fregate, sottomarini e aerei.

Nei caccia a reazione, l’Eurofighter Typhoon, supportato da Germania, Italia, Spagna e Regno Unito, compete con il Rafale francese e il Gripen svedese. Ma la scelta più popolare tra i membri europei della Nato è l’F-35, che vanta capacità stealth e un tasso di produzione triplicato. Questo vincola i Paesi ai sistemi statunitensi per due decenni. Anche lo sviluppo dei caccia di nuova generazione è diviso tra un programma Dassault-Airbus e un team Bae Systems-Leonardo-Mitsubishi.

Idealmente, queste aziende si fonderebbero in due colossi, ognuno dei quali presenterebbe un’offerta per un contratto unificato, con un solo velivolo sviluppato, proprio come hanno fatto Boeing e Lockheed con il progetto F-47 dell’Aeronautica Militare statunitense. In pratica, le fusioni di alto livello rimangono improbabili. I governi nazionali mantengono partecipazioni nella maggior parte delle aziende di difesa e sono riluttanti a cederne il controllo.

Tra missili e carri armati

Un modello più realistico è quello del produttore di missili Mbda. Di proprietà congiunta di Airbus, Bae e Leonardo, opera come un’unica azienda pur mantenendo filiali nazionali. Ciò ha consentito una semplificazione: la famiglia di missili Aster, l’equivalente europeo più vicino al Pac-3 Mse statunitense, utilizzato nei sistemi Patriot che si sono dimostrati vitali in Ucraina, ha sostituito sistemi legacy come Crotale, Masurca, Spada, Aspide e Sea Dart. Mbda prevede di raddoppiare la produzione quest’anno a partire dal 2023.

Questo modello potrebbe estendersi ad altri settori. Rheinmetall sta sviluppando il carro armato Panther KF51, destinato a sostituire il Leopard 2, e ha ora unito le forze con Leonardo per costruirne una variante per l’Italia. Le capacità navali potrebbero essere consolidate tra Bae, la francese Naval Group, la tedesca Thyssenkrupp, l’italiana Fincantieri e l’olandese Damen.

Gli investitori potrebbero distribuire le scommesse tra i vari operatori quotati, sperando di raccogliere i frutti delle loro reti di filiali specializzate. Tuttavia, il progetto Mbda rimane vulnerabile alle divergenze nazionali. Mbda Germania e Francia, per esempio, producono missili da crociera da attacco terrestre concorrenti: il Taurus Kepd 350, la cui produzione sta riprendendo dopo una pausa di cinque anni, e lo Scalp Eg. Questo riflette l’eredità pre-fusione, ma evidenzia la sfida di scalare con linee obsolete e obsolete. Fabian Hoffmann dell’Università di Oslo stima che la capacità annuale complessiva sia di sole 100 unità, ben al di sotto dei 700 Jassm-Ee della Lockheed.

Nel frattempo, l’Europa non dispone di un sistema di difesa missilistica ad alta quota come il Thaad statunitense o l’Arrow 3 israeliano, la cui costruzione può richiedere 20 anni. Dipende inoltre dagli Stati Uniti per software e intelligence satellitare. «È meglio prima sistemare il sistema di approvvigionamento, poi far competere queste aziende tra loro e infine vedere quali vincitori emergono e guidare il consolidamento. È quello che è successo con Rheinmetall», ha affermato Hoffmann.

In effetti, l’Ue cerca di replicare il potere del Pentagono come acquirente centralizzato. Metterà a disposizione 150 miliardi di euro in prestiti per gli appalti congiunti per la difesa e ha fissato l’obiettivo di raggiungere il 40% degli acquisti collaborativi entro il 2030. Potrebbe non essere sufficiente.

Tuttavia, con molti Paesi ancora riluttanti a spendere anche sotto l’egida di Bruxelles, ci saranno comunque molti capitali che interverranno per finanziare accordi di difesa più piccoli, che di solito coinvolgono asset di proprietà di società non quotate.

Gli investimenti privati

Società di private equity come Tikehau Capital (con sede a Londra) e Weinberg Capital Partners (con sede a Parigi) si stanno ora concentrando sulle piccole e medie imprese legate alla sicurezza, mentre operatori più grandi come Cvc Capital Partners sono perfettamente posizionati per fare ancora di più.

Poi c’è il capitale di rischio, che dovrebbe contribuire a colmare alcune delle «lacune di capacità» individuate dai funzionari dell’Ue, tra cui droni, intelligenza artificiale e guerra informatica. I modelli sono le numerose start-up della Silicon Valley attualmente in lizza per i contratti del Pentagono, come Anduril Industries, Palantir e Shield Ai.

Secondo un recente rapporto del Nato Innovation Fund, uno strumento da 1 miliardo di euro lanciato dalla Nato nel 2023 per fornire un supporto tempestivo alla tecnologia militare strategica, i finanziamenti europei di capitale di rischio in questo settore hanno raggiunto un livello record lo scorso anno. Anche il successo dei produttori ucraini di piccoli droni, nati per necessità, ha indicato la strada.

C’è un altro modo semplice per seguire questa tendenza: le principali banche d’investimento europee, come Bnp Paribas e Deutsche Bank, sono pronte a ricevere una manna dal cielo sotto forma di servizi di consulenza per fusioni e ristrutturazioni, nonché emissioni di azioni e obbligazioni per finanziare le espansioni. Il complesso militare-industriale europeo non potrà certo rivaleggiare con quello degli Stati Uniti nel prossimo futuro, ma ci sono soldi da guadagnare mentre si risveglia da un lungo sonno.

* dal Wall Street Journal

4 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO