Israele. Colpito l’aeroporto di Tel Aviv da un missile lanciato dallo Yemen

Un missile proveniente dallo Yemen ha colpito l’area del Terminal 3 dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv mentre altri razzi risultano essere stati lanciati verso il centro del Paese.

Il movimento Ansarallah (più conosciuto come “gli Houthi”) ha rivendicato l’attacco. L’esercito israeliano ha cercato di intercettare il missile balistico utilizzando i sistemi antimissile Arrow 3 e Thaad, ma i tentativi di intercettazione sono falliti.

I voli e le attività dell’aeroporto sono rimaste fuori servizio per ore mentre nell’attacco sono rimaste ferite sei persone, riferisce il Times of Israel sulla base di quanto confermato dai soccorritori israeliani.

Il Times of Israel riporta anche che la compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air ha annunciato che cancellerà i suoi voli per Israele per le prossime 48 ore dopo che un missile balistico proveniente dallo Yemen ha colpito una zona dell’aeroporto Ben Gurion. Wizz Air si unisce alle principali compagnie aeree, tra cui la tedesca Lufthansa, Air France, Air Europa, Austrian e Swiss Airlines, nel sospendere i voli per l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

“L’attacco all’aeroporto Ben Gurion è la prova della nostra capacità di colpire siti fortificati all’interno di Israele”, ha affermato un esponente di Ansarallah Yemen, Mohammed al-Buhaiti, in dichiarazioni rilasciate al canale Al-Araby. “L’esclation continuerà fin quando Israele non fermerà i suoi attacchi contro Gaza” e “non ci sono linee rosse”, ha dichiarato l’esponente yemenita.

