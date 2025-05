Venezuela: elezioni regionali e parlamentari

Pubblichiamo quest’articolo tratto dal sito del Network d’informazione latino-americana Telesur sull’imminente passaggio elettorale in Venezuela che vedrà presente una delegazione della Rete dei Comunisti/Cambiare Rotta/ OSA, su invito del governo bolivariano del Venezuela in continuità con quella che è stata una costante presenza nelle varie tappe elettorali del Paese e degli appuntamenti dell’Internazionale Antifascista.

Questa costante presenza politica a Caracas è stata riportata con un ciclo di iniziative alla presenza delle delegazioni che si sono recate in Venezuela in varie tappe.

Segnaliamo l’intervento fatto da Luciano Vasapollo della Rete dei Comunisti all’incontro on-line alla videoconferenza con vari leader internazionali nel contesto delle elezioni del 25 maggio in Venezuela: “Il Venezuela vota, il mondo lo accompagna” con la partecipazione del dott. Jorge Rodríguez, capo del Comando di campagna, tenutasi lunedì 12 maggio 2025: Con le elezioni in Venezuela si afferma la democrazia socialista partecipativa con la pace.

Il prossimo 25 maggio nel paese più a nord del Sud America, nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, si terranno le elezioni regionali relative ad un processo elettorale in cui saranno eletti 285 deputati all’Assemblea Nazionale, 24 governatori, 260 legislatori regionali e 569 seggi a livello nazionale. Questo include il nuovo Stato della Guyana Esequiba.

In uno scenario di enormi difficoltà proprie di un paese assediato dalle politiche di massima pressione promosse dagli Stati Uniti, usando come testimone l’Organizzazione degli Stati Americani (OEA) e la complicità dei governi sudamericani come quello del Cile, Argentina, Paraguay ed Ecuador.

Impegnati a focalizzare il dibattito sulle loro politiche estere sul carattere democratico del governo di Nicolás Maduro, ma tacendo, vergognosamente e ipocritamente di fronte ai crimini costanti degli Stati Uniti, dei paesi europei e regimi come quello israeliano, marocchino o altri, sostenuto da quell’Occidente, spesso grida di democrazia, ma incoraggia colpi di stato, aggressioni, invasioni, occupazione e genocidi.

Un’opposizione frammentata

A questa realtà si unisce un’opposizione ostinata, nel campo di contrapposizione al governo venezuelano, barricata nelle trincee del sostegno esterno e della destabilizzazione permanente, avvolto nella teoria della guerra dolce e a bassa intensità descritta dall’analista americano Gene Sharp. (1)

Un’opposizione fondata su una visione dell’estrema destra più estremista dell’America Latina, che non esita a chiedere il sostegno degli Stati Uniti per invadere il paese, rovesciare il governo e consegnare il paese in un piatto d’argento, politici che servono Washington più del loro paese.

In questa strategia, l’opposizione legata agli Stati Uniti e ai paesi europei alleati, dove risalta il cognome Machado, sta spingendo un boicottaggio alle elezioni regionali e legislative, al fine di generare una narrazione dei loro partner e sponsor, volta a delegittimare il probabile trionfo delle forze governative.

Vecchia condotta che ripaga solo in termini di arricchimento della casta, come nel caso di Maria Machado, o il già caduto Juan Guaidó, che ha approfittato del suo minuto di fama per accumulare ricchezze a mani piene accanto alla casta di quel governo fantasma patrocinato da Washington e riconosciuto dagli europei, come anche governi latinoamericani, raggruppati nell’estinto ed esecrabile Gruppo di Lima.

Leopoldo López, Juan Guaidó, María Corina Machado fanno parte di questo gruppo di politici senza posto nello scenario politico nazionale venezuelano, in virtù del fervido allineamento con la politica di Trump e anche avallando le azioni di Washington e il governo salvadoregno di Bukele, che ha significato la detenzione nelle carceri di El Salvador di migranti venezuelani. La sottomissione a Trump e le sue politiche sono così potenti e le sue risorse così miserabili, che avallano anche la violazione dei diritti umani dei propri connazionali così come gli appelli ad invadere il proprio paese con forze militari straniere.

Ma c’è anche un’opposizione di destra che non vuole lasciare il campo elettorale solo al governo venezuelano che oggi può far valere un notevole progresso in ampie sfere della vita quotidiana, con il miglioramento dell’attività economica e indicatori che hanno normalizzato anni di difficoltà. Questa destra ha nomi noti nella scena politica venezuelana, sono figure prevedibili ed estranee all’idea di astenersi o boicottare come sta facendo il machadismo estremista.

Parlo di dirigenti regionali e nazionali come Luis Eduardo Martínez, deputato dell’opposizione del partito Azione di Democratica, così come Henrique Capriles, ex candidato presidenziale ed ex governatore dello Stato di Miranda, che ritorna al campo della politica attiva dopo 8 anni di allontanamento. (2)

Un Capriles che ha dichiarato al quotidiano spagnolo El País (bacheca costante degli attacchi al governo venezuelano) che “L’opposizione ha già usato l’astensione come mezzo per fare politica e alla fine non è nulla. Cosa puoi costruire dall’astensione?“. Un evidente riconoscimento del fallimento della strategia del terrorismo di Maria Machado e dell’esiliato Edmundo González che considera parte di un’opposizione che da anni lo squalifica, perché rappresenta la razionalità contro l’irrazionalità di una politica destinata ad affrontare i venezuelani.

Capriles fa parte della cosiddetta Rete Decide (Difesa cittadina della democrazia) presentata il 2 aprile 2025 che secondo le sue stesse parole «segna un cambiamento strategico di una parte dell’opposizione venezuelana, privilegiando la partecipazione elettorale come strumento di resistenza democratica, mentre rifiuta le sanzioni economiche internazionali e le tariffe secondarie legate al Venezuela». Accompagnano Capriles in questa rete politici considerati “moderati” (termine ambiguo in materia politica) come Jesús «Chuo» Torrealba, Henri Falcón, Tomás Guanipa, Andrés Caleca e Vladimir Villegas, tra gli altri. (3)

In questo gruppo di oppositori favorevoli alla partecipazione elettorale, includo l’ex candidato presidenziale Manuel Rosales, attuale governatore dello Zulia e Antonio Ecarri, del partito Alianza Lápiz, che ha presentato in questi giorni la sua lista di candidati all’Assemblea Nazionale e i governatorati di almeno sette stati. Ognuno di loro ha dichiarato pubblicamente che scommettono sulla strada elettorale, come l’unico modo per cercare di sconfiggere il governo. Tra questi vi sono i quattro governatori anti-Chavice che attualmente dirigono il governo a Zulia, Barinas, Cojedes e Nueva Esparta.

È evidente che, in tutti i nostri paesi, dove le democrazie rappresentative sono il sistema politico imperante, si affrontano disgiunzioni molto simili al fine di dirimere chi occupa determinati incarichi, ma… la caratteristica di queste prossime elezioni regionali e legislative in Venezuela dispone un elemento centrale: l’esistenza stessa di un’opposizione abbattuta, con poca rilevanza e incapacità di affrontare con altezza e proposte le sfide del popolo venezuelano e un governo dotato, in questo momento, di un timone fermo.

Le elezioni del 25 maggio si profilano come una pietra miliare in materia di determinare ciò che un amico venezuelano mi ha indicato in una conversazione distesa “la correlazione di forze in un paese con un governo dotato di forza e decisione, di fronte a un’opposizione divisa, senza meta, con la stessa attitudine di sempre e la necessità che esiste di definire le tendenze nei processi di governance per il paese nel prossimo lustro“.

Un’opposizione sanguinante in lotte intestine, per vedere chi riceve la benedizione e le enormi risorse economiche che la Casa Bianca e l’Unione Europea donano, per continuare a mantenere una politica ostile contro il governo di Nicolas Maduro che ha mostrato in questi ultimi mesi una forza sul piano delle proposte e azioni a livello internazionale, come anche progressi e consolidamento di una struttura territoriale e governativa oliata e con forza per raggiungere un nuovo trionfo in queste elezioni 2025. Il processo elettorale tenuto in tutto il paese sabato 10 maggio è stato un chiaro esempio del potere di convocazione del governo venezuelano.

Elementi chiave

L’economia è stata al centro della discussione regionale e legislativa. Il PIL del 2024 è aumentato del 4% e la produzione di petrolio ha raggiunto un milione di barili al giorno, con il prezzo di questa preziosa risorsa a prezzi in aumento. Cifre da tenere d’occhio perché, dopo il trionfo e l’insediamento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, la politica di massima pressione ritorna a perseguitare il paese sudamericano e vuole mettere le mani sulla preziosa risorsa energetica di cui il Venezuela è il paese con più riserve del mondo.

In questo scenario, l’ampliamento e il consolidamento delle relazioni del Venezuela con il mondo dei BRICS è fondamentale. Questo, in materia di nuovi mercati e supporto in aree strategiche dell’economia del paese sudamericano, è legato agli idrocarburi. Il Venezuela deve affrontare le proiezioni negative fornite da società di consulenza legate al mondo di destra come Ecoanalítica.

E questo richiede audacia e accordi, un lavoro di fino, che permetta di contendersi con le prospettive di un’inflazione alta, perdita di una percentuale della crescita del PIL ottenuta nel 2024, calo della produzione petrolifera a causa delle restrizioni imposte dal governo americano, che può significare una perdita di produzione di 200 mila barili al giorno.

Queste proiezioni devono essere scongiurate dal governo, perché sono il cavallo di battaglia di questa opposizione in materia di una politica del terrore mediatico, utilizzando per questo, non solo i mezzi che possiedono in Venezuela, ma l’ampio spettro di strumenti di manipolazione e disinformazione dagli Stati Uniti, dalla Spagna e dai paesi latinoamericani come Ecuador, Paraguay, Argentina e Cile.

Quest’ultimo paese dove circa 800 mila venezuelani rappresentano il 38% della popolazione straniera nel paese andino e che hanno significato una forte discussione riguardo al tema migratorio. Linea discorsiva e di tensioni in cui è risaltato il ruolo svolto da un’organizzazione criminale denominata “Tren de Aragua” che è servito come punta di lancia delle denunce contro il governo venezuelano riguardo a una certa complicità con la sua azione, nel caso specifico di un ex ufficiale golpista ucciso in Cile.

Un tema che segna anche la discussione nel paese australe in vista delle prossime elezioni presidenziali. Questo, nonostante che la stessa comunità di intelligence degli Stati Uniti abbia sottolineato con forza, pochi giorni fa (4) che il Venezuela non guida il treno di Aragua, indebolendo l’argomento di Trump per usare la cosiddetta “legge dei nemici stranieri” negli stessi Stati Uniti e con ciò smentire quello che la destra e l’estrema destra cilena e anche partiti dell’alleanza di governo hanno utilizzato nei loro attacchi contro il Venezuela.

Secondo un documento di studio, consegnato alla Freedom of the Press Foundation ai sensi della legge sulla libertà di informazione e fornito al mezzo CNN (furioso nemico del governo venezuelano) la comunità dell’intelligence ha basato il suo giudizio in gran parte sull’azione della polizia, a volte letale, del governo venezuelano contro il Tren de Aragua, che dimostra che tratta quell’organizzazione come una minaccia.

La grande debolezza nella leadership dell’opposizione venezuelana è evidente. La sig. Maria Machado nonostante tutte le risorse economiche messe a disposizione da Washington e dai suoi accoliti, non è stata in grado di mobilitare una parte della popolazione incredula di fronte al suo evidente e criticabile comportamento di mostrarsi preoccupata del Venezuela, ma semplicemente servire i loro datori di lavoro e quindi favorire il proprio profitto. Machado è un’anima in pena, eclissata a scapito di Henrique Capriles che si sta ergendo come la voce di un’opposizione disposta a partecipare alle elezioni, lasciando indietro le posizioni più estremiste

Il governo, in uno scenario complesso a livello locale (con processi di destabilizzazione che non cessano) regionale (con la disputa imposta per il territorio venezuelano della Guyana Esequiba) e internazionale con pressioni e politiche di massima pressione da Washington, obbliga ad approfondire le unioni di obiettivi come quelle che si stanno stabilendo con gli alleati in ambito multilaterale: Cina, Iran, Russia, tra gli altri.

Così si intravede con la Federazione Russa, paese con il quale lo scorso mercoledì 7 maggio a Mosca -approfittando della vista di Nicolás Maduro intorno alla commemorazione degli 80 anni del trionfo dell’Armata Rosso contro il nazismo-, ha firmato con il presidente Vladimir Putin un accordo di partenariato strategico e cooperazione che eleva al massimo livello le relazioni tra la Russia e il Venezuela.

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha definito il trattato come “potente, significativo e importante”, sottolineando che l’accordo bilaterale chiude una nuova tappa geopolitica con proiezione a lungo termine” In materia energetica. Entrambi i paesi hanno annunciato investimenti congiunti in petrolio, gas e miniere, con il sostegno tecnologico russo e la ricchezza delle risorse naturali del Venezuela. Inoltre, hanno rafforzato il loro coordinamento all’interno dell’OPEC+ e del Forum dei Paesi Esportatori di Gas (5) Il prossimo 25 maggio il Venezuela si trova nuovamente ad affrontare una contesa elettorale.

Oggi, con un governo più consolidato in materia di realtà economiche, miglioramento globale, con difficoltà proprie di un paese sottoposto alle pressioni del vicino del nord, impegnato a seguire la strategia di Gene Sharp, anche se sono stati anni di fallimenti. Maria Machado invisibilizzata, come espresso da consulenti come Data Analysis (6) con un declino di popolarità simile a quello che ha sperimentato Juan Guaidó. Il “muto” Edmundo González più silenzioso che mai e i vecchi dirigenti come Capriles e Rosales, cercando di aprirsi uno spazio in uno scenario di incredulità, di fronte agli stessi argomenti esposti da anni di opposizione.

