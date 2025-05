Bombardamenti su Gaza. 67 palestinesi uccisi. Gli “aiuti umanitari” sono solo una goccia nel mare

Fonti mediche palestinesi hanno riferito che 67 palestinesi sono stati uccisi dall’alba di oggi nei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, che hanno preso di mira i siti degli sfollati e hanno colpito un certo numero di centri sanitari in un “piano sistematico per distruggere il settore sanitario”, secondo quanto denunciato dal direttore degli ospedali civili di Gaza, Marwan al-Hams.

L’esercito israelian ha intanto ordinato l’espulsione dei palestinesi da Khan Younis, comprese le aree di Bani Suhaila e Abasan nel sud della Striscia di Gaza, in vista di quello che ha descritto come un “attacco senza precedenti”.

Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’esercito israeliano, ha emesso l’avvertimento in un post su X (ex Twitter), dichiarando Khan Younis una “pericolosa zona di combattimento” e ordinando ai residenti delle aree colpite a spostarsi verso la zona di al-Mawasi nel sud di Gaza, che l’esercito ha precedentemente designato come “area umanitaria”. Nonostante sia etichettata come una cosiddetta “zona sicura”, al-Mawasi è stata ripetutamente presa di mira dalle forze israeliane. L’area è attualmente sede di migliaia di famiglie palestinesi sfollate che hanno cercato rifugio dagli attacchi aerei e terrestri israeliani in corso.

L’ultima ondata di ordini di espulsione emessi dall’esercito israeliano fa seguito a un’operazione fallita delle forze speciali israeliane volta a catturare un alto dirigente delle Brigate Nasser Salah al-Din, il braccio militare dei Comitati di Resistenza Popolare.

Durante la missione, effettuata lunedì mattina presto, le forze speciali israeliano hanno assassinato il comandante Ahmed Sarhan. Tuttavia, un corrispondente radio dell’esercito israeliano, come riportato da Al Jazeera, ha dichiarato che uccidere Sarhan non era il “vero obiettivo” dell’operazione. “L’operazione a Khan Younis ha vacillato e non ha raggiunto il suo vero obiettivo. Non c’è bisogno di assassinare una persona mettendo in pericolo un’unità delle forze speciali, poiché può essere presa di mira dall’aria”, ha detto il corrispondente.

Le Brigate Al-Nasser Salah al-Din hanno successivamente confermato la morte di Sarhan in una dichiarazione, dichiarando che: “Il comandante Ahmed Kamel Sarhan, ufficiale delle operazioni speciali delle brigate, è stato martirizzato dopo aver ingaggiato uno scontro eroico contro le forze speciali sioniste”.

Il corrispondente di Al Jazeera, Hani Al Shaer, ha riferito testimonianze oculari che affermano che le forze speciali israeliane erano travestite da donne e sono arrivate in un veicolo civile. Secondo quanto riferito, hanno fatto irruzione nella casa in cui si trovava Sarhan, arrestando sua moglie e i suoi figli. Secondo quanto riferito, un altro bambino è stato ucciso durante il raid e il destino della famiglia rimane sconosciuto. Per coprire il ritiro delle forze speciali, sono stati lanciati oltre 40 attacchi aerei israeliani in meno di un’ora, con intensi bombardamenti segnalati in tutta l’area.

Intanto solo nove camion che trasportavano aiuti umanitari, tra cui alimenti per bambini e sudari per i cadaveri, sono stati autorizzati ieri a entrare nella Striscia di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom. A comunicarlo è stato organismo israeliano incaricato di coordinare gli aiuti a Gaza, il Cogat.

Netanyahu ha affermato che le pressioni internazionali, comprese quelle dei senatori repubblicani favorevoli a Israele e della Casa Bianca, hanno richiesto l’apparenza di un intervento umanitario. “I nostri migliori amici nel mondo – senatori che conosco come forti sostenitori di Israele – hanno avvertito che non ci possono sostenere se emergono immagini di fame di massa”, ha detto. Vengono da me e mi dicono: “Vi daremo tutto l’aiuto necessario per vincere la guerra… ma non possiamo accettare che ci siano in giro immagini di carestia””, ha aggiunto Netanyahu. Per continuare la guerra di annientamento, ha affermato, “dobbiamo farlo in modo che non ci possano fermare”.

L’alleato di coalizione di Netanyahu, Bezalel Smotrich, ministro del governo di estrema destra e da tempo sostenitore dell’affamamento, dell’uccisione di massa e dello spopolamento di Gaza, ha appoggiato la mossa di Netanyahu. Smotrich ha detto che il piano di aiuti permetterà “ai nostri amici nel mondo di continuare a fornirci un ombrello internazionale di protezione contro il Consiglio di Sicurezza e il Tribunale dell’Aia, e di continuare a combattere, se Dio vuole, fino alla vittoria”.

Le Nazioni Unite hanno definito la consegna un “gradito sviluppo”, ma hanno affermato che è “una goccia nel mare” e che sono necessari molti più aiuti per affrontare la crisi umanitaria nella Striscia. Gli esperti hanno già messo in guardia da una potenziale carestia se il blocco imposto ai circa due milioni di palestinesi del territorio non verrà revocato del tutto.

In una dichiarazione congiunta e insolitamente forte rilasciata lunedì, i governi di Francia, Gran Bretagna e Canada hanno avvertito che avrebbero intrapreso azioni concrete contro Israele se non avesse immediatamente fermato il suo assalto militare in corso sulla Striscia di Gaza e posto fine alle sue restrizioni sugli aiuti umanitari.

20 Maggio 2025