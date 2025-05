Le armi che Israele sta usando a Gaza

A seguito della testimonianza sconvolgente del medico greco Christos Georgalas, volontario all’ospedale Nasser di Khan Younis, emergono dettagli inquietanti sull’uso di armi altamente distruttive da parte dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza.

Ecco una panoramica delle armi più frequentemente documentate e delle loro caratteristiche.

1. Bombe a frammentazione micrometrica

Rilasciano migliaia di micro-frammenti metallici a velocità altissima.

I danni sono quasi invisibili all’esterno, ma devastanti all’interno del corpo.

Usate per colpire vaste aree, anche in zone densamente popolate.

Spesso identificabili nei bambini con “piccole ferite al collo” e organi interni completamente distrutti, come testimoniato da Georgalas.

2. DIME – Dense Inert Metal Explosive

Bombe sperimentali con particelle di metallo pesante (come tungsteno).

Causano amputazioni istantanee, ferite profonde e bruciature senza distruggere edifici.

Il tungsteno può causare cancro nel lungo termine.

Considerate armi “a corto raggio” ma letali per i civili.

3. Flechette

Minuscole freccette metalliche contenute in bombe o proiettili.

Una singola munizione può contenerne fino a 8.000.

Provocano ferite interne gravissime e sono indiscriminate.

Vietate in molte circostanze dal diritto internazionale.

Usate da Israele a Gaza già nel 2008, 2014 e secondo fonti, anche nel 2023–2024.

4. Fosforo bianco

Sostanza incendiaria che brucia a oltre 800°C.

Continua a bruciare in presenza di ossigeno, anche dentro il corpo umano.

Usato ufficialmente da Israele nel 2008–2009, e presumibilmente anche nel 2023.

Il suo uso su civili o vicino a ospedali è vietato dal diritto umanitario.

5. Missili di precisione (Hellfire, Spike, ecc.)

Lanciati da droni e jet, dovrebbero colpire obiettivi militari.

Numerose testimonianze indicano però un impiego contro abitazioni civili, giornalisti, ambulanze, ospedali.

Un attacco mirato al futuro?

Come dice il dottor Georgalas:

“I medici più preparati venivano colpiti per primi. Come se si volesse riscrivere il futuro di Gaza. Accademicamente, clinicamente, artisticamente.”

Fonti principali

– Human Rights Watch e Amnesty International: Documentazione di uso di flechette, DIME e fosforo bianco.

– Goldstone Report (ONU, 2009) – Armi usate durante “Piombo Fuso”.

– Breaking the Silence – Testimonianze di soldati israeliani (2023–2024).

– Lancet, BMJ Global Health – Studi medici sui feriti da armi non convenzionali a Gaza.

* intervista (maggio 2025, con il giornalista Kostas Zafeiropoulos).

*****

“Ho visto un piccolissimo buco nel loro collo, ma facendo la TAC si poteva capire che il laringo, l’inguine, la spina dorsale erano stati sciolti… »

Christos Georgalas, un celebre chirurgo della testa e del collo, è uno dei pochi medici greci che si sono offerti volontari a Gaza negli ultimi mesi.

È stato trovato all’ospedale Nasser di Khan Younis nel sud di Gaza, per un mese, nell’ambito di una missione dell’organizzazione britannica Medical Aid for Palestinians, dal 21 aprile 2025 al 21 maggio, insieme a un chirurgo vascolare e un chirurgo plastico.

Estratti della sua scioccante intervista che torna su Kostas Zafeiropoulos sul Giornale Editore:

“Dei pazienti che ho curato, la percentuale di bambini rispetto agli adulti è stata enormemente più alta. Parliamo di bambini di 9 anni, 8, 11, 6 anni… I ragazzi che stavo guardando avevano ferite al collo. Ferite di pochi millimetri da frammenti, che avevano una velocità di ingresso altissima. Si vedeva un cavo molto piccolo nel collo, ma facendo la scansione si vedeva che il laringgo, l’inguine, la spina dorsale erano stati sciolti. Sono piccoli sassolini. Recentemente abbiamo avuto una mostra di attrezzature in Grecia. Così questi ragazzi potrebbero “usare” per mostrare quanto… efficaci sono queste bombe che, quando esplodono, inviano molti piccoli frammenti che coprono una superficie enorme. E qualsiasi cosa ci sia li passa attraverso.

Queste briciole stanno letteralmente maledicendo i bambini. Naturalmente ci sono bambini morti che vedevamo all’obitorio… 200 persone con 300 ferite arrivavano all’ospedale ogni giorno. Si può calcolare approssimativamente che il rapporto tra morti e feriti è di 1 a 3. »

“Questa è una guerra soprattutto contro i bambini, che non si può spiegare con il noto argomento “c’è una grande percentuale di bambini a Gaza, quindi statisticamente ci saranno molte vittime di bambini. ” Penso che sia praticamente un attacco mirato, un parlamentare israeliano ha anche detto che “i bambini sono il loro futuro, quindi è due volte più importante colpirli rispetto agli adulti. ” Tuttavia, non immaginavo di poter vedere così forte questa politica. »

“Non posso dire di essere andato in guerra. La guerra è una cosa molto diversa. Non c’è stata guerra a Treblinka, non c’è stata guerra ad Auschwitz. La guerra ha due eserciti. Qui c’è un popolo soprattutto di civili e donne, che non ha possibilità di fuga. E sta sistematicamente piovendo bombe dal cielo. Bombardano gli ospedali, bombardano i giornalisti. Le condizioni dei miei colleghi erano tragiche. Ma c’è ancora una parte ottimista, figuriamoci anche i compiti! Avevano un esame per gli specializzandi. Durante il periodo in cui sono stato lì, abbiamo sostenuto gli esami a scelta multipla per il lotto di tirocinio, per avanzare la laurea e ricevere la laurea… »

“Nasser Hospital è stato colpito due volte durante il periodo in cui ero lì. Una delle preoccupazioni che avevamo prima di andare con la mia squadra era che fosse stata colpita di nuovo a marzo. Quando avevano preso di mira, presumibilmente, un leader di Hamas, il piano operativo era stato colpito.

Le mie prime tre settimane sono passate senza che l’ospedale fosse un obiettivo. Ho colpito il doppio del goal nell’ultima settimana prima di partire. Mercoledì scorso [14/5]. Abbiamo dormito dentro, tutto il giorno in ospedale. Per la nostra sicurezza. Non potevamo semplicemente andarcene. Potevamo a malapena uscire in cortile.

Eravamo al quarto piano dove c’erano gli interventi chirurgici, il reparto di terapia intensiva e i dormitori dei medici stranieri. Il terzo piano è stato colpito, proprio sotto. Tre e mezzo del mattino, al reparto ustionati. L’obiettivo era un giornalista. Ucciso il giornalista, feriti il letto vicino e le infermiere. Cinque giorni dopo il cortile con la farmacia dell’ospedale è stato colpito ancora. Il primo colpo è stato con due droni, il secondo con un razzo… »

“Un collega spagnolo mi ha detto che quando gli israeliani erano arrivati all’ospedale dove c’era una risonanza magnetica, stavano cercando di distruggere tutto. Ma il magnetico è una macchina enorme. È proprio come una macchina. Anche se spari si può aggiustare. Così hanno portato un ingegnere per distruggerlo definitivamente. Perché anche se una bomba fosse stata sganciata accanto a lui, avrebbe potuto essere riparata. Uno specialista che conosce il cuore della macchina doveva entrare per renderla non funzionale. E lo ha fatto proprio lo scorso febbraio »

“Nel nostro ospedale, gli israeliani hanno attraversato le stanze dove si trovavano le incubatrici e le hanno sistematicamente rotte una ad una. Le incubatrici con il sub-cavatore!

Questi sono stati registrati dai miei colleghi.

L’ospedale, dove lavoravo, era occupato dagli israeliani da due mesi, a febbraio e marzo 2024. Torturati i medici rimasti in ospedale. Li stavano allineando uno per uno e li picchiavano. Sono stati rapiti in totale circa 80. Di loro 40 non sappiamo dove sono o se vivono. Molti sono stati uccisi sul colpo.»

“Se uno sta cercando di scoprire perché alcuni medici sono stati presi di mira rispetto ad altri, c’è una logica. Questo non è stato un incidente. Di solito erano i migliori della loro specie. Ad esempio, c’era un medico che faceva impianti a conchiglia. È diventato un obiettivo fin dal primo momento. Proprio perché era lui che sapeva ricreare, era fondamentale per fornire le cure. Secondo le università chi è stato preso di mira fin dal primo momento è stato chi ha il più grande lavoro accademico. La logica è che “vogliamo riscrivere il futuro di Gaza”, chi potrebbe ricostruirlo. Che sia accademicamente, clinicamente o anche artisticamente… »

“Le cose sono peggiorate molto con il blocco totale. È il periodo peggiore di tutto il periodo del genocidio. Eravamo relativamente “favoriti” – come occidentali e medici -, avevamo assicurato il congiunto. Riso, cioè, per un mese. Il nostro pranzo era riso. In esclusiva. Non c’era altro. A volte i fagioli venivano aggiunti con il riso. Non c’erano verdure. Non c’erano proteine, pesce, frutta, carne ovviamente no. Ve lo dico e basta: i miei colleghi avevano perso 26 libbre dall’inizio del genocidio. Io in un mese ho perso circa 8 kg.. »

Christos Georgalas

31 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO