Internazionale Antifascista: per aderire bisogna essere anticapitalisti e antimperialisti, cioè contro la Nato

“Rifiuto della NATO, opposizione al capitale e lotta contro ogni forma di fascismo: sono queste le tre condizioni imprescindibili per far parte della nascente Internazionale Antifascista, il progetto politico che ambisce a unire movimenti e realtà impegnati per la giustizia sociale e contro la guerra in tutto il mondo”.

Sono queste “le posizioni irrinunciabili che debbono professare quanti aderiscono all’Internazionale Antifascista”, spiega a FarodiRoma Luciano Vasapollo, che insieme a Rita Martufi e Giacomo Marchetti, membri della delegazione della Rete dei Comunisti che ha accompagnato le elezioni di domenica scorsa, hanno discusso di nuove possibili adesioni con il responsabile del nuovo organismo, Ronald Gomez.

“L’allargamento dei Capitoli nazionali, a partire da quello italiano, deve ovviamente essere ampio, ma – precisa Vasapollo al nostro giornale online citando quanto stabilito a Caracas nell’atto fondativo, al quale con Vasapollo e molte altre personalità ha partecipato anche il direttore del nostro giornale, Salvatore Izzo – deve essere basato in modo imprescindibile su alcune discriminanti fondamentali. È ciò che ci siamo detti: ci sono dei criteri irrinunciabili. Al di sotto di questa soglia non si parla più di Internazionale Antifascista, ma semplicemente di singole realtà che possono essere associazioni, intellettuali, preti, operai, chiunque.

Ma per aderire all’Internazionale, bisogna portare con sé – elenca Vasapollo – tre caratteristiche fondamentali: un antifascismo dichiarato, l’anticapitalismo e l’antimperialismo. Dunque non si tratta solo di essere contro l’imperialismo, ma anche contro il capitalismo. Un’altra condizione essenziale è essere fermamente contrari alla NATO: opporsi costantemente alla sua costruzione, alle sue azioni e all’esistenza stessa di questa alleanza militare”.

“L’antifascismo, per molti, è un valore condiviso e trasversale. Ma per l’Internazionale Antifascista, in via di costruzione, non basta. Un elemento fondativo, individuato da collettivi e militanti di diversi paesi latinoamericani, africani, asiatici e europei – riporta Vasapollo – è che fin da subito che l’adesione deve essere possibile solo per chi abbraccia anche l’anticapitalismo e l’antimperialismo. Quest’ultimo viene esplicitamente tradotto nel rifiuto della NATO, considerata una delle principali espressioni del dominio imperialista occidentale.”

“Non ci interessa un antifascismo liberale e compatibile con il sistema economico che genera disuguaglianze e guerra”, ha detto Gomez a Vasapollo. “Per noi essere antifascisti oggi significa anche essere contro il capitalismo che sfrutta, devasta e reprime, e contro l’imperialismo che impone con la forza militare e le sanzioni l’ordine neoliberale nel mondo”.

La nascita di questa Internazionale è stata annunciata dopo mesi di incontri, assemblee e confronti tra realtà attive in vari contesti: dai quartieri popolari di Roma, Parigi e Atene, ai territori mapuche in Cile e Argentina, fino alle esperienze resistenti in Palestina, Kurdistan e Chiapas. Un processo ancora in divenire, ma che già ha tracciato una linea netta: chi si riconosce nel solo antifascismo “costituzionale” o “moderato” non potrà far parte del progetto.

Un antifascismo rivoluzionario

“L’obiettivo dichiarato – ha sottolineato Vasapollo dopo il colloquio alla Torre d’Europa di Caracas, sede della nuova organizzazione – è costruire un fronte internazionale capace di contrapporsi non solo all’estrema destra e al neofascismo, ma anche a quel sistema politico ed economico che – secondo i promotori – ne è causa e nutrimento. L’Internazionale Antifascista infatti denuncia la complicità tra governi cosiddetti democratici e organizzazioni fasciste, citando casi in Europa orientale, ma anche in Italia, Francia e Germania”.

“Ci opponiamo a ogni tentativo di normalizzazione dell’estrema destra e alla sua crescente legittimazione nei media e nelle istituzioni. Ma rifiutiamo anche l’idea che il fascismo sia un’anomalia: è al contrario una delle forme in cui il potere capitalistico si riorganizza nei momenti di crisi”, ha chiarito Vasapollo sulla base di quanto emerso nei colloqui politici con Ronald Gomez e altri dirigenti a Caracas.

No alla NATO, no all’imperialismo

Tra le prese di posizione più forti e irrinunciabili c’è dunque quella contro la NATO, considerata una struttura “imperialista, guerrafondaia e incompatibile con la libertà dei popoli”. L’Internazionale Antifascista condanna ogni guerra e lavora per il disarmo e la pace, per un mondo pluricentrico, e rifiuta l’idea che la risposta debba essere l’unipolarismo con l’allineamento all’Alleanza Atlantica.

“Siamo contro tutte le guerre di aggressione, siano esse promosse da Washington o Bruxelles, o comunque dal criminale dominio imperialista”, affermano i promotori.

“Ma riteniamo che la NATO rappresenti oggi uno dei principali strumenti con cui l’Occidente impone i suoi interessi geopolitici, attraverso l’occupazione militare, la destabilizzazione dei governi scomodi e il sostegno a regimi compiacenti”.

Una posizione che ha già suscitato critiche nei settori più moderati della sinistra europea, ma che trova sponde in molte realtà latinoamericane e nei movimenti giovanili e sindacali del Sud globale.

Verso una prima assemblea internazionale

Il gruppo dirigente di Caracas sta organizzando una prima assemblea internazionale aperta, che dovrebbe tenersi entro la fine dell’anno in una capitale europea. L’obiettivo è discutere una carta politica condivisa, definire strategie comuni di azione e avviare campagne transnazionali, a partire dal sostegno alle lotte popolari contro l’austerità e la repressione.

Tra i temi all’ordine del giorno ci saranno anche la solidarietà con la resistenza palestinese, la difesa dei territori indigeni contro il land grabbing e il contrasto alle politiche securitarie e razziste che attraversano l’Europa e non solo. “Non vogliamo una sigla, ma un processo vivo, partecipato, conflittuale”, ha osservato Vasapollo. “Un antifascismo che non scende a patti con il potere, ma che lavora per abbatterlo e costruire una società radicalmente diversa, libera dallo sfruttamento, dal razzismo e dall’oppressione”.

Accanto a questi incontri politici, ha contimuato il prof. Vasapollo, “si sono svolti numerosi incontri accademici, oltre ad una serie di interviste: una a RadioSur, una più lunga a TeleSur, ed un’altra ancora più ampia al canale nazionale VTV, che ci ha dedicato molto spazio non solo come accompagnatori del processo elettorale, ma come rappresentanti del movimento comunista, in particolare della Rete dei Comunisti”.

Il tema centrale di queste interviste, ha sottolineato Vasapollo, “è stato quello della riorganizzazione della lotta di classe, oggi portata avanti proprio dai comunisti e dalle forze che rappresentano il movimento comunista in Europa. Sono arrivate domande molto puntuali, anche dai giornalisti della VTV, sull’attualità della proposta socialista rivoluzionaria e del comunismo”.

“Sul piano accademico, abbiamo partecipato a diversi incontri in vari atenei venezuelani: l’Università della Scienza e della Tecnologica, l’Università delle Comunicazioni, l’Università della Comune e l’Università Simón Rodríguez, guidata dalla rettrice Alejandrina Reyes, ex ministra della cultura, e prestigiosa docente di sociologia. Questi contatti hanno messo le basi per la pubblicazione immediata di un numero speciale della rivista Nuestra América, con contributi che analizzano le molteplici sfaccettature economiche, sociali e storiche del processo bolivariano, arricchiti da appendici di valore accademico, culturale e didattico”.

“Torniamo in Italia – ha confidato Vasapollo – pieni di energie, determinati a rafforzare la nostra mobilitazione, la nostra capacità di intervento e la nostra forza come organizzazione: come Rete dei Comunisti, come Cambiare Rotta, come OSA, e come parte integrante di *Potere al Popolo* e delle strutture di massa a cui partecipiamo.

Ovviamente, continuiamo anche il lavoro che stiamo portando avanti con il comitato promotore del capitolo italiano dell’Internazionale Antifascista, rafforzando i legami culturali e accademici che abbiamo costruito in questa fase.

Per quanto mi riguarda – ha poi concluso il docente – è stata un’esperienza estremamente intensa e produttiva”.

